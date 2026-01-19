วันนี้วันเดียว ป๊อปคอร์นเมเจอร์ 19 บาท ไม่ต้องดูหนังก็ซื้อได้ เช็กจุดขายทั่วประเทศ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จัดโปรแรงขายป๊อปคอร์น 19 บาท วันเดียวเท่านั้น จำกัด 10 ถุงต่อบิล ฉลอง National Popcorn Day 2026 เช็กพิกัดจุดจำหน่ายทั้งในและนอกโรงหนังได้เลย
สำหรับคนรักภาพยนตร์กลิ่นหอมกรุ่นของป๊อปคอร์นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขที่ขาดไม่ได้ วันนี้ (19 มกราคม 2569) ตรงกับวันป๊อปคอร์นโลก (National Popcorn Day) ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จัดแคมเปญเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า ด้วยการลดราคาป๊อปคอร์นแบบจัดเต็มเหลือเพียงหลักสิบ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกาศจัดโปรโมชันพิเศษวันเดียวครั้งเดียว เปิดโอกาสให้ลูกค้าซื้อป๊อปคอร์นได้ในราคาเพียง 19 บาท เท่านั้น จัดขึ้นเฉพาะวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569 ตลอดทั้งวัน
ปักหมุดจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
ใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้สะดวกผ่าน 2 ช่องทางหลัก ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ดังนี้
1. โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ : จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นทุกสาขา
2. บูธ Popcorn Major : จุดจำหน่ายนอกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
เช็กเงื่อนไขก่อนพุ่งตัวไปซื้อ
ทางเมเจอร์ฯ ได้กำหนดกติกาการซื้อไว้เล็กน้อยที่ผู้บริโภคควรทราบก่อนไปเข้าคิว
- จำกัดจำนวนซื้อได้สูงสุด 10 กล่อง หรือ 10 ถุง ต่อ 1 ออเดอร์ (ต่อ 1 ใบเสร็จ)
- โปรโมชันนี้เป็นราคาสุทธิ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
