ระทึก แผ่นดินไหวอินเดีย เขย่า 5.7 ลึก 171 กม.

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 14:25 น.
97
ระทึก! แผ่นดินไหวขนาด 5.7 เขย่า “เลห์-ลาดัก” อินเดีย แรงสั่นสะเทือนลึก 171 กม. เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย

19 มกราคม 2569 — ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินไหวแห่งชาติอินเดีย (NCS) รายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.7 (บางสำนักระบุ 5.6) เข้าเขย่าภูมิภาคเลห์-ลาดัก ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่และรับรู้ได้ไกลถึงรัฐแคชเมียร์

  • เวลาเกิดเหตุ: ประมาณ 11.51 น. (ตามเวลาท้องถิ่นอินเดีย)
  • ขนาดความรุนแรง: 5.7 แมกนิจูด
  • จุดศูนย์กลาง: อยู่ที่ละติจูด 36.71 องศาเหนือ และลองจิจูด 74.32 องศาตะวันออก ในเขตภูมิภาคเลห์ ลาดัก
  • ความลึก: ประมาณ 171 กิโลเมตร จากผิวดิน

แม้ความแรงระดับ 5.7 จะถือเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางค่อนข้างรุนแรง แต่เนื่องจากจุดศูนย์กลางมีความลึกถึง 171 กิโลเมตร ทำให้แรงสั่นสะเทือนที่ส่งถึงผิวดินอาจไม่รุนแรงเท่ากับแผ่นดินไหวในระดับตื้น เบื้องต้นยัง ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวสามารถรับรู้ได้ชัดเจนในพื้นที่หุบเขาแคชเมียร์และพื้นที่ใกล้เคียง

หลังเกิดเหตุ รัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศคำแนะนำ (Advisory) ให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกที่อาจตามมา เนื่องจากภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวสูง (Seismic Zone-IV) ตามแนวเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่บ่อยครั้ง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายซ่อนเร้น หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

