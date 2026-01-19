บันเทิง

เปิดโพสต์ ดีเจมิรินด้า เผยกำลังใจยังดี หลังเหตุรปภ.ภูเก็ตคุกคาม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 10:50 น.
152
ดีเจมิรินด้า

สปิริตแรงกล้า! “ดีเจมิรินด้า” โพสต์ล่าสุดขอบคุณทุกกำลังใจหลังผ่านนาทีเฉียดตาย ถูกรปภ. ใช้คีย์การ์ดบุกห้องพักกลางดึก เจ้าตัวย้ายที่พักทันที ขอเวลาถึง 20 ม.ค. ค่อยชี้แจงละเอียดอีกครั้ง

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล เมื่อดีเจสาวสวย “มิรินด้า” ต้องเจอเรื่องสุดช็อก ! ระหว่างเดินทางไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต จนนำไปสู่การตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการท่องเที่ยวทันที

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อ 16 ม.ค.69 ขณะที่ดีเจมิรินด้าเข้าพักที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมตัวร่วมงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง EDC เธอได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเตือนภัยนาทีที่มีชายปริศนาพยายามใช้คีย์การ์ดมาสเตอร์เปิดประตูเข้ามาในห้องพักของเธอ โชคดีที่เธอมีสติและคล้องตัวล็อกประตูเอาไว้ได้ทันเวลา หลังจากเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับตำรวจและย้ายโรงแรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทันที

สำหรับใครที่สงสัยว่า ดีเจสาวมาดเท่คนนี้คือใคร เธอมีชื่อจริงว่า มิรินด้า นลินรัตนวดี ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ EDM ประวัติเคยเป็นแชมป์ ProPlugin Lady DJ / Queen Of Traktor 2016 รางวัลใหญ่ที่การันตีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ Traktor และอุปกรณ์ดีเจมืออาชีพที่หาตัวจับยาก ด้วยสไตล์การเปิดเพลงที่มีเอกลักษณ์และพลังงานล้นเหลือ ทำให้เธอกลายเป็นคิวทองที่ใครๆ ก็ต้องการตัว

ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee

ขอบคุณคลิปจาก Facebook @ProPlugin

ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee

โพสต์ล่าสุด ส่งสัญญาณ “หนูยังไหว” และขอบคุณทุกความห่วงใย

ล่าสุดดีเจมิรินด้าได้ออกมาโพสต์อัปเดตสถานะของเธอเพื่อลดความกังวลของแฟนๆ โดยระบุว่า ขณะนี้เธอยังอยู่ที่ภูเก็ตจนถึงวันที่ 20 มกราคมนี้ และขอใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัวหนึ่งวันก่อนกลับไปลุยงานต่อ นอกจากนี้เธอยังได้ขอโทษพี่ๆ สื่อมวลชนที่ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือนัดเจอในตอนนี้

“ขอขอบคุณและขอโทษพี่ๆ นักข่าวด้วยนะคะ วันนี้ขอพักผ่อนใช้ชีวิตไปเที่ยววันนึงก่อนนะคะ ยังไงรบกวนพี่ๆ ทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ” (ดูคลิป)

คลิปจาก Facebook @Mirinda Nalinrattanawadee

ทั้งนี้ในส่วนของคดี ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ ส.ต.คณิศร อายุ 39 ปี (ทหารนอกราชการ) ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรม โดยในวันและเวลาดังกล่าว ผู้ก่อเหตุได้เลิกเวรตั้งแต่เวลา 16.00 น. แต่ไม่ได้กลับบ้าน และแอบพักอยู่ภายในห้องทำงานของโรงแรม

ปัจจุบันตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะที่ทางโรงแรมได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee
ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee
ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee
ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee
ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee
ภาพ FB. @Mirinda Nalinrattanawadee

