เปิดโพสต์ ดีเจมิรินด้า เผยกำลังใจยังดี หลังเหตุรปภ.ภูเก็ตคุกคาม
สปิริตแรงกล้า! “ดีเจมิรินด้า” โพสต์ล่าสุดขอบคุณทุกกำลังใจหลังผ่านนาทีเฉียดตาย ถูกรปภ. ใช้คีย์การ์ดบุกห้องพักกลางดึก เจ้าตัวย้ายที่พักทันที ขอเวลาถึง 20 ม.ค. ค่อยชี้แจงละเอียดอีกครั้ง
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล เมื่อดีเจสาวสวย “มิรินด้า” ต้องเจอเรื่องสุดช็อก ! ระหว่างเดินทางไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต จนนำไปสู่การตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการท่องเที่ยวทันที
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อ 16 ม.ค.69 ขณะที่ดีเจมิรินด้าเข้าพักที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมตัวร่วมงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง EDC เธอได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเตือนภัยนาทีที่มีชายปริศนาพยายามใช้คีย์การ์ดมาสเตอร์เปิดประตูเข้ามาในห้องพักของเธอ โชคดีที่เธอมีสติและคล้องตัวล็อกประตูเอาไว้ได้ทันเวลา หลังจากเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับตำรวจและย้ายโรงแรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทันที
สำหรับใครที่สงสัยว่า ดีเจสาวมาดเท่คนนี้คือใคร เธอมีชื่อจริงว่า มิรินด้า นลินรัตนวดี ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ EDM ประวัติเคยเป็นแชมป์ ProPlugin Lady DJ / Queen Of Traktor 2016 รางวัลใหญ่ที่การันตีทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ Traktor และอุปกรณ์ดีเจมืออาชีพที่หาตัวจับยาก ด้วยสไตล์การเปิดเพลงที่มีเอกลักษณ์และพลังงานล้นเหลือ ทำให้เธอกลายเป็นคิวทองที่ใครๆ ก็ต้องการตัว
โพสต์ล่าสุด ส่งสัญญาณ “หนูยังไหว” และขอบคุณทุกความห่วงใย
ล่าสุดดีเจมิรินด้าได้ออกมาโพสต์อัปเดตสถานะของเธอเพื่อลดความกังวลของแฟนๆ โดยระบุว่า ขณะนี้เธอยังอยู่ที่ภูเก็ตจนถึงวันที่ 20 มกราคมนี้ และขอใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัวหนึ่งวันก่อนกลับไปลุยงานต่อ นอกจากนี้เธอยังได้ขอโทษพี่ๆ สื่อมวลชนที่ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือนัดเจอในตอนนี้
“ขอขอบคุณและขอโทษพี่ๆ นักข่าวด้วยนะคะ วันนี้ขอพักผ่อนใช้ชีวิตไปเที่ยววันนึงก่อนนะคะ ยังไงรบกวนพี่ๆ ทุกท่านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ” (ดูคลิป)
ทั้งนี้ในส่วนของคดี ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ ส.ต.คณิศร อายุ 39 ปี (ทหารนอกราชการ) ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรม โดยในวันและเวลาดังกล่าว ผู้ก่อเหตุได้เลิกเวรตั้งแต่เวลา 16.00 น. แต่ไม่ได้กลับบ้าน และแอบพักอยู่ภายในห้องทำงานของโรงแรม
ปัจจุบันตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะที่ทางโรงแรมได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
