สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:45 น.
52
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก
ภาพ @Facebook

สาวพกยาบ้าเม็ดสุดท้ายมอบตัวกับตำรวจ สภ.สีคิ้ว สารภาพทนแรงกดดันและความเครียดไม่ไหว ต้องโกหกแม่ไปวันๆ เพื่อหาเงินซื้อยาเสพติด ตัดสินใจขอเข้าเรือนจำหวังใช้ความสงบดัดนิสัยตัวเอง ย้ำไม่อยากให้ใครก้าวพลาดเข้าสู่วังวนนรก

วานนี้ ( 18 ม.ค.) ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว กำลังปฏิบัติหน้าที่ประสานงานญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนหล่นทับรถไฟ จู่ๆ มีหญิงสาวรายหนึ่งเดินเข้ามาภายในโรงพัก พร้อมขอให้ตำรวจจับกุมตัวเอง พร้อมกับยื่นซองบรรจุยาบ้าในตัวส่งมอบให้จนท.

ข้อมูลจากเรื่องเล่าเช้านี้ สารวัตรสืบสวนสอบถามทราบชื่อ นางสาวฉัตรชากร อายุ 28 ปี เป็นชาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดย นางสาวฉัตรชากร ให้การว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็น รปภ.ที่นิคมอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

หญิงรายนี้กล่าวว่า เคยคบหาแฟนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ทำให้ตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและเสพ จนในที่สุดถูกตำรวจจับกุมและต้องโทษอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา 18 เดือน

หลังพ้นโทษออกมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่เกิดความเครียดสะสมจากหลายปัญหา ทั้งเรื่องพ่อแม่หย่าร้าง รวมถึงแฟนเก่าที่เคยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง ตบตีทำร้ายร่างกายหลายครั้ง จนตัดสินใจเลิกราและย้ายไปอยู่กับแม่ซึ่งอายุ 46 ปี และเลี้ยงหลานอีก 2 คน

นางสาวฉัตรชากร สารภาพตนต้องโกหกมารดาว่า จะนำเงินไปซื้อของใช้จำเป็น แต่ความจริงไปซื้อยาเสพติด เม็ดละ 60 บาท จากแหล่งในพื้นที่จ.สระบุรี

ซื้อมา 10 เม็ด เสพไปแล้ว 9 เม็ด เหลืออีก 1 เม็ด จึงตัดสินใจนำมามอบให้ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินคดีและจับกุมตัวเอง ย้ำว่าสาเหตุที่ทำเช่นนี้เพราะต้องการกลับเข้าเรือนจำ เนื่องจากมีเวลานั่งสมาธิและรู้สึกว่าหากอยู่บ้านก็จะกลับไปเสพยาอีก เพราะความเครียดและการต้องโกหกแม่มาตลอด

ก่อนถูกควบคุมตัวได้ฝากคำเตือนถึงสังคมว่า ไม่อยากให้ใครลองเสพยาบ้า เพราะมีสารอันตรายส่งผลเสียต่อร่างกาย หากเสพหนักถึงวันละ 10 เม็ด จะทำให้เกิดอาการมึนเบลอ สติหลุด และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

ด้านตร.ชี้แจงว่า กรณีนี้เข้าข่ายเป็นความผิดซึ่งหน้า เนื่องจากมียาบ้าอยู่ในครอบครอง จึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมจัดทำบันทึกการจับกุมและส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอน.

ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้ , เฟซบุ๊ก Police News Varieties

ภาพจาก Fb. @Police News Varieties
ภาพจาก Fb. @Police News Varieties

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

