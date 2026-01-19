จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น
จับแล้ว 4 เหลืออีก 1 มือยิงหัวหน้าวงดนตรีโคราชเปิดปากสารภาพพฤติกรรมเหี้ยม ! วางแผนใช้รถ 10 ล้อ 6 ล้อจอดขวางปิดหัวท้าย บังคับหยุดรถก่อนลงไปยิงกรอกปากสังหารโหดหัวหน้าวงดนตรีดัง ชนวนเหตุเขม่นคิวงานและมีปากเสียงในร้านอาหารก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง
ในที่สุดคดีสุดสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมานายพิเชษฐ์ อายุ 47 ปี มือกลองและหัวหน้าวงดนตรี “ร้ายกาจแบนด์” ถูกกลุ่มคู่อริลงมือสังหารอย่างเหี้ยมโหด ด้วยอาวุธปืนลูกซองจนเสียชีวิตสลดบริเวณแยกทางเข้าบ้านหนองพลวง ถนนสายด่านขุนทด-เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ตำรวจชุดสืบสวน สภ.สีคิ้ว และชุดสืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา แถลงผลการจับกุม นายนิรันดร์ อายุ 41 ปี มือปืน ผู้ลงมือสังหาร นายพิเชษฐ์ มือกลองและหัวหน้าวงดนตรี พร้อมพวกที่ร่วมขบวนการอีก 4 คน โดยกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันวางแผนฆ่าอย่างเป็นระบบ
รายละเอียดของแผนฆาตกรรมที่เหี้ยมโหดซึ่ง นายนิรันด์ หัวหน้าแก๊งเปิดปากสารภาพ โดยเจ้าตัวเป็นหัวหน้าทีมและมือปืนที่ลงมือยิงกรอกปากผู้ตายด้วยปืนลูกซองเบอร์ 11 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2569 โดยมี นายสินชัย (ขอสงวนนามสกุล) ทำหน้าที่ขับรถเก๋งสีดำจอดขวางเป็นคันแรก และนายชัย (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ร่วมก่อเหตุ ทำหน้าที่ขับรถบรรทุก 6 ล้อขวางรถผู้ตายด้านหน้าส่วน นายธีรวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) ทำหน้าที่ขับรถ 10 ล้อปิดท้ายรถผู้ตาย
สอบสวนเบื้องต้นพบว่า สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งเรื่องการรับงานแสดงดนตรีตามร้านอาหารต่างๆ โดยในคืนเกิดเหตุ นายนิรันดร์และพวกได้ไปเต้นยั่วยุกวนประสาทนายพิเชษฐ์ขณะกำลังเล่นดนตรี จนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
เหตุการณ์ความขัดแย้งทำให้ นายพิเชษฐ์ รู้สึกไม่ปลอดภัย โดยการให้ปากคำของภรรยายืนยันว่าได้ไลน์หาลูกชายเพื่อขอให้หาอาวุธปืนให้พกติดตัวเพื่อป้องกันตัว เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. แต่ไม่ทันการณ์ ขณะที่นายพิเชษฐ์กำลังขับรถกลับบ้าน นายนิรันดร์ได้พาลูกน้องไปดักซุ่มรอและลงมือก่อเหตุสยดสยองดังกล่าว
ปัจจุบันจนท.ยังอยู่ระหว่างติดตามตัว ผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีก 1 รายที่หลบหนี คือ นายณัฐวุฒิ (ขอสงวนนามสกุล) ที่นั่งไปกับรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งมีหน้าที่ส่องไฟให้นายนิรันด์ มือปืนผู้ก่อเหตุ.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- รวบแล้ว 4 ราย คดีโหดยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช
- เปิดข้อมูล “มือยิงดับหัวหน้าวงดนตรี” ตร.รู้ตัวแล้ว หลังภรรยาเล่าปมเขม่น
- สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: