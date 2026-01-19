ข่าวอาชญากรรม

จนมุมแล้ว มือยิงหัวหน้าวงดนตรี เปิดปากแผนสุดเหี้ยม 10 ล้อปิดทาง ก่อนลูกซองกรอกดับแค้น

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 13:55 น.
54
นายนิรันด์ มือยิงหัวหน้าวงร้ายกาจแบนด์

จับแล้ว 4 เหลืออีก 1 มือยิงหัวหน้าวงดนตรีโคราชเปิดปากสารภาพพฤติกรรมเหี้ยม ! วางแผนใช้รถ 10 ล้อ 6 ล้อจอดขวางปิดหัวท้าย บังคับหยุดรถก่อนลงไปยิงกรอกปากสังหารโหดหัวหน้าวงดนตรีดัง ชนวนเหตุเขม่นคิวงานและมีปากเสียงในร้านอาหารก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ในที่สุดคดีสุดสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมานายพิเชษฐ์ อายุ 47 ปี มือกลองและหัวหน้าวงดนตรี “ร้ายกาจแบนด์” ถูกกลุ่มคู่อริลงมือสังหารอย่างเหี้ยมโหด ด้วยอาวุธปืนลูกซองจนเสียชีวิตสลดบริเวณแยกทางเข้าบ้านหนองพลวง ถนนสายด่านขุนทด-เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ตำรวจชุดสืบสวน สภ.สีคิ้ว และชุดสืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา แถลงผลการจับกุม นายนิรันดร์ อายุ 41 ปี มือปืน ผู้ลงมือสังหาร นายพิเชษฐ์ มือกลองและหัวหน้าวงดนตรี พร้อมพวกที่ร่วมขบวนการอีก 4 คน โดยกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันวางแผนฆ่าอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดของแผนฆาตกรรมที่เหี้ยมโหดซึ่ง นายนิรันด์ หัวหน้าแก๊งเปิดปากสารภาพ โดยเจ้าตัวเป็นหัวหน้าทีมและมือปืนที่ลงมือยิงกรอกปากผู้ตายด้วยปืนลูกซองเบอร์ 11 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2569 โดยมี นายสินชัย (ขอสงวนนามสกุล) ทำหน้าที่ขับรถเก๋งสีดำจอดขวางเป็นคันแรก และนายชัย (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ร่วมก่อเหตุ ทำหน้าที่ขับรถบรรทุก 6 ล้อขวางรถผู้ตายด้านหน้าส่วน นายธีรวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) ทำหน้าที่ขับรถ 10 ล้อปิดท้ายรถผู้ตาย

แฟ้มภาพ fm91bkk

สอบสวนเบื้องต้นพบว่า สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งเรื่องการรับงานแสดงดนตรีตามร้านอาหารต่างๆ โดยในคืนเกิดเหตุ นายนิรันดร์และพวกได้ไปเต้นยั่วยุกวนประสาทนายพิเชษฐ์ขณะกำลังเล่นดนตรี จนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

เหตุการณ์ความขัดแย้งทำให้ นายพิเชษฐ์ รู้สึกไม่ปลอดภัย โดยการให้ปากคำของภรรยายืนยันว่าได้ไลน์หาลูกชายเพื่อขอให้หาอาวุธปืนให้พกติดตัวเพื่อป้องกันตัว เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. แต่ไม่ทันการณ์ ขณะที่นายพิเชษฐ์กำลังขับรถกลับบ้าน นายนิรันดร์ได้พาลูกน้องไปดักซุ่มรอและลงมือก่อเหตุสยดสยองดังกล่าว

ปัจจุบันจนท.ยังอยู่ระหว่างติดตามตัว ผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีก 1 รายที่หลบหนี คือ นายณัฐวุฒิ (ขอสงวนนามสกุล) ที่นั่งไปกับรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งมีหน้าที่ส่องไฟให้นายนิรันด์ มือปืนผู้ก่อเหตุ.

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

