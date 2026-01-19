ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว
ดราม่าทัวร์จีน 16 ชีวิตสูญ 7 แสน แฉยับถูกทิ้งเคว้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงรับบริหารจัดการพลาด
จากกรณี เพจเฟซบุ๊ก “ท่านเปา” เปิดเผยเรื่องราวร้องเรียนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 16 คน ซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวประเทศจีนในช่วงเทศกาลปีใหม่ หวังพาลูกหลาน ผู้สูงอายุไปพักผ่อน แต่กลับต้องเผชิญประสบการณ์เลวร้ายตลอดทริป ทั้งปัญหาตั๋วเครื่องบิน ไม่มีไกด์ดูแล ที่พักไม่ได้จอง จนเกิดความเสียหายรวมเกือบ 700,000 บาท
ตั้งแต่วันเดินทาง บริษัททัวร์แจ้งว่าตั๋วเครื่องบินมีปัญหา ทำให้ลูกทัวร์ต้องควักเงินส่วนตัวสำรองจ่ายค่าตั๋วขาไปเองเป็นเงินกว่า 200,000 บาท บริษัทรับปากว่าจะคืนเงินให้ภายใน 3 วัน แต่จนจบทริปผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับเงินคืน ซ้ำร้ายเมื่อไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ไกด์ที่นัดหมายไว้กลับโทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางไปด้วยได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินให้ ปล่อยให้คณะทัวร์ทั้งหมดต้องเดินทางและดูแลกันเอง
ซวยซ้ำ เมื่อบินไปแล้วก็ตกเครื่องที่กรุงปักกิ่ง ทำให้คณะต้องวิ่งวุ่นตามหากระเป๋าเดินทางและซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองฮาร์บินด้วยตนเอง
ความวุ่นวายยังดำเนินต่อไปตลอดการเดินทาง ระหว่างทริปมีสมาชิกในคณะประสบอุบัติเหตุถูกกระเบื้องบาดที่เท้าจนเลือดไหลจำนวนมาก แต่ทางคณะทัวร์กลับไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเตรียมไว้ ทำให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำแผ่นผ้าอนามัยมาซับเลือดเพื่อห้ามเลือดกันเอง
โปรแกรมท่องเที่ยวหลายแห่งเกิดสะดุด เนื่องจากบริษัททัวร์ไม่ได้ชำระเงินค่าเข้าชมสถานที่และค่าโรงแรมที่พักไว้ล่วงหน้าตามที่ตกลง ทำให้เมื่อไปถึงหน้างาน คณะทัวร์ไม่สามารถเข้าพักได้และต้องตระเวนหาที่พักเองกลางดึกในสภาพอากาศหนาวเหน็บ คืนเคานต์ดาวน์ปีใหม่ที่ควรจะมีความสุขจึงกลายเป็นความทรงจำที่เลวร้ายสำหรับทุกคน
บริษัททัวร์ชี้แจง ทริปนรก ยอมรับข้อผิดพลาด
ในเวลาต่อมา บริษัททัวร์คู่กรณีได้ส่งคำชี้แจงผ่านเพจท่านเปาเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงในอีกมุม บริษัทยอมรับความผิดพลาดเรื่องการจัดการตั๋วเครื่องบินซึ่งส่งผลให้ไกด์จากไทยไม่สามารถเดินทางไปอำนวยความสะดวกได้ แต่ยืนยันว่าทีมงานได้คอยประสานงานและวิดีโอคอลช่วยเหลือแก้ปัญหาตลอดการเดินทาง
ส่วนกรณีผู้บาดเจ็บ ทางทีมงานชี้แจงว่าพยายามจัดหาอุปกรณ์ทำแผลให้ตามสถานการณ์หน้างานอย่างดีที่สุดแล้ว ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่นอกเมืองจึงขาดแคลนอุปกรณ์ แต่เมื่อพบร้านขายยาระหว่างทางก็ได้รีบจัดหาผ้าก๊อซให้ทันที พร้อมยอมรับว่าบกพร่องที่ไม่ได้พาลูกค้าไปส่งโรงพยาบาลเพื่อทำแผลอย่างถูกวิธี
สำหรับปัญหาเรื่องที่พักและตั๋วเข้าชมสถานที่ บริษัทชี้แจงว่าเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทคู่ค้าในจีน ที่ทำการจองไว้แต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ทำให้ห้องพักไม่เพียงพอ ซึ่งทางบริษัทได้แก้ปัญหาหน้างานด้วยการออกค่าใช้จ่ายจองโรงแรมแห่งใหม่และซื้อตั๋วเข้าชมสถานที่ใหม่ให้ลูกค้าทั้งหมด
ยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้ทอดทิ้งและพยายามรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยอมรับว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการจนเกิดปัญหาขึ้นจริง แต่ยืนยันว่าข้อกล่าวหาบางส่วนจากผู้เสียหายไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมด
ขณะนี้กลุ่มผู้เสียหายได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัททัวร์ดังกล่าวแล้ว เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
