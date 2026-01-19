ข่าว

เปิดวาร์ป รีสอร์ตเปลือยในไทย สาวรีวิวสุดสยิว แก้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็ก

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:28 น.
387
แก้ผ้ารีวิวรีสอร์ต เพิ่งรู้มีในไทย ต้องถอดหมด ห้ามมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำกิจกรรมปกติได้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็กห้ามละเมิด

ชาวเน็ตแห่หาวาร์ป รีสอร์ตเปลือยอยู่ที่ไหน หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กหญิงรายหนึ่ง แบ่งปันประสบการณ์การเข้าพักในรีสอร์ตแนว Naturist หรือ Nudist ในประเทศไทย มีอยู่จริง แต่คนไทยยังไม่รู้ เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอประกอบการรีวิว สร้างความตื่นเต้นเปิดโลกให้คนจำนวนมาก

หญิงสาวเจ้าของโพสต์เปิดเผยรายละเอียดว่า รีสอร์ตแห่งนี้มีกฎระเบียบชัดเจนเคร่งครัด ผู้เข้าพักทุกคน ต้องเปลือยกายตลอดเวลา ในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น ว่ายน้ำ อาบแดด หรือการใช้บริการพื้นที่ส่วนกลาง โดยห้ามสวมใส่เสื้อผ้าเด็ดขาด

กฎเหล็กเพื่อความปลอดภัย ห้ามถ่ายรูป-ห้ามมีเซ็กซ์

รีสอร์ตเน้นเรื่องความสงบ เป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของแขกเป็นสำคัญ โดยมีข้อห้ามหลัก 2 ประการ

1. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอติดบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถถ่ายได้เฉพาะภายในห้องพักของตนเอง หรือในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่เท่านั้น หากฝ่าฝืนกฎจะถูกเชิญออกจากรีสอร์ตทันที

2. ห้ามทำกิจกรรมทางเพศในพื้นที่สาธารณะของรีสอร์ตโดยเด็ดขาด หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะถูกเชิญออกทันทีเช่นกัน

นอกจากนี้ ทางรีสอร์ตยังมีมาตรการดูแลความสบายใจของผู้เข้าพัก หากรู้สึกว่าถูกจ้องมองจนอึดอัด สามารถแจ้งพนักงานให้เข้ามาตักเตือนหรือดูแลได้ทันที

ผู้รีวิวอธิบายเพิ่มเติมว่า การเปลือยกายในสถานที่นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม Body Positivity ซึ่งมองว่าร่างกายมนุษย์คือธรรมชาติ การถอดเสื้อผ้าออกทำให้ทุกคนเกิดความเท่าเทียม ไม่มีการตัดสินกันจากรูปลักษณ์ภายนอก เป็นการทำลายกรอบมาตรฐานความงาม และเปิดโอกาสให้ยอมรับในตัวตนของตนเองและผู้อื่น

สำหรับบรรยากาศภายในรีสอร์ต ถูกออกแบบให้มีความมิดชิด ปิดกั้นจากสายตาภายนอก 100% กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยมีพนักงานคนไทยคอยให้บริการ ซึ่งการรีวิวครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างตกตะลึงและให้ความสนใจ เนื่องจากไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีรีสอร์ตลักษณะนี้เปิดให้บริการในประเทศไทย ถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่หลายคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน

แก้ผ้าไม่ใช่เรื่องแปลก เจาะลึกวัฒนธรรม Naturist ในต่างประเทศ มีมานานและฮิตมาก

เพื่อให้เข้าใจบริบทของที่พักลักษณะนี้มากขึ้น ผู้สื่อข่าวไทยเกอร์รายงานเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรม Naturist (ธรรมชาตินิยม) หรือ Nudist ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ฮิตมากในทวีปยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปี

สถานที่ดังๆ ก็เช่น Cap d’Agde ฝรั่งเศส ได้รับฉายาว่า “เมืองหลวงแห่งการเปลือยกาย” (The Naked City) เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีทั้งชายหาด, ร้านค้า, ธนาคาร และซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งทุกคนใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่สวมเสื้อผ้าเป็นเรื่องปกติ

Koversada (โครเอเชีย) หนึ่งในรีสอร์ตธรรมชาตินิยมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในยุโรป ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1961 รองรับนักท่องเที่ยวได้หลายพันคน

ในสหรัฐอเมริกาและแคริบเบียน มีรีสอร์ตชื่อดังหลายแห่ง เช่น ในรัฐฟลอริดา หรือจาเมกา ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

มารยาทสากลของชาว Naturist สิ่งที่เหมือนกันทั่วโลกคือ มารยาทเคร่งครัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น

  • ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้สาธารณะหรือเบาะใดๆ ต้องปูผ้าขนหนูรองนั่งก่อนเสมอ เพื่อสุขอนามัย
  • การจ้องมองเรือนร่างผู้อื่นอย่างจาบจ้วงถือเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง
  • หัวใจสำคัญของ Naturist แท้จริง คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบครอบครัว ไม่ใช่กิจกรรมทางเพศ หรือสวิงกิ้ง (Swinging) ดังนั้นกฎ “No Sex” ในพื้นที่สาธารณะจึงเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก

ดังนั้น การมีรีสอร์ตลักษณะนี้ในประเทศไทย จึงถือเป็นการตอบรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม ซึ่งต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการพักผ่อนตามวิถีธรรมชาติ โดยมีกฎกติกาที่เป็นมาตรฐานสากลคอยควบคุมความเรียบร้อย

เปิดข้อกฎหมาย “แก้ผ้า” ในรีสอร์ต ผิดไหม?

ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ระบุว่า “ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท”

หัวใจสำคัญของการพิจารณาความผิดอยู่ที่คำว่า ต่อหน้าธารกำนัล หรือการกระทำในที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้

ในกรณีนี้ ถ้ารีสอร์ตมีมาตรการตามที่ผู้รีวิวระบุไว้ คือ มีการจำกัดสิทธิ์เฉพาะแขกที่เข้าพักและลงทะเบียนถูกต้อง มีรั้วรอบขอบชิด คนภายนอกไม่สามารถมองเข้ามาเห็นกิจกรรมภายในได้ และผู้ที่อยู่ภายในทุกคนยินยอม รับทราบกฎระเบียบเรื่องการเปลือยกายร่วมกัน

ทางกฎหมายมักตีความว่าพื้นที่ลักษณะนี้เป็น ที่รโหฐาน (ที่ส่วนตัว) ไม่ใช่ที่สาธารณะ ดังนั้น การเปลือยกายภายในพื้นที่ปิดเฉพาะกลุ่ม จึงไม่ถือว่าครบองค์ประกอบความผิดฐานอนาจารต่อหน้าธารกำนัล ตามมาตรา 388

แต่ที่ต้องระวังคือ หากมีการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอโป๊เปลือยแล้วนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และกฎหมายอาญาเรื่องการเผยแพร่สื่อลามกทันที ซึ่งมีโทษหนักกว่ามาก (จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) นี่จึงเป็นเหตุผลที่รีสอร์ตต้องมีกฎห้ามถ่ายรูป ที่เข้มงวดที่สุด

หรือหากรั้วรอบขอบชิดไม่เพียงพอ จนคนภายนอกที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นเข้าไปได้ จะถือว่าเป็นการกระทำต่อหน้าธารกำนัน ทันที เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีได้ หากมีคนไปแจ้งความ

สรุปได้ว่า หากเป็นการเปลือยกายในพื้นที่ปิดมิดชิด เฉพาะกลุ่มคนที่ยินยอมพร้อมใจ ไม่มีการเผยแพร่ภาพออกสู่สาธารณะ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่เป็นสิทธิส่วนบุคคลในพื้นที่รโหฐาน

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

