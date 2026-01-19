ข่าว

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. 12 เขตต้องระวัง แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 08:24 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:33 น.
รายงานฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (19 ม.ค. 69) คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง

รายงานฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (19 ม.ค. 69) คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง เช็ก 12 เขตที่ค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐาน ‘จตุจักร-ปทุมวัน’ แนะประชาชนสวมหน้ากากป้องกันก่อนออกจากบ้าน

แม้ภาพรวมท้องฟ้ากรุงเทพฯ เช้านี้จะเริ่มดูโปร่งขึ้นบ้าง แต่ความกังวลเรื่องฝุ่น PM 2.5 ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว ล่าสุด ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ระบุว่าแนวโน้มฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เริ่มลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้ว แต่สำหรับชาวออฟฟิศและคนทำงานในย่านเศรษฐกิจอย่างจตุจักรและปทุมวัน อาจจะยังต้องสวมหน้ากากป้องกันกันต่อไปอีกสักนิด เนื่องจากค่าฝุ่นในบางจุดยังคงแตะระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

จากการตรวจสอบเมื่อเวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยภาพรวม: อยู่ที่ 33.7 มคก./ลบ.ม. ซึ่งถือว่ายังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 37.5 มคก./ลบ.ม. พื้นที่กรุงเทพเหนือยังเป็นโซนที่ยังส้ม หรือเป็นเพียงโซนเดียวที่ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส่วนโซนที่เหลือง (ปานกลาง) ประกอบด้วยกรุงเทพตะวันออก, กรุงเทพกลาง, กรุงเทพใต้, กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้

12 พิกัดเขตกรุงเทพฯ ค่าฝุ่นสูงสุดประจำวัน

สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แนะนำให้เช็กสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นพิษทำลายสุขภาพ

1. เขตจตุจักร 49 มคก./ลบ.ม.
2. เขตปทุมวัน 45.3 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 44.4 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางรัก 41.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหลักสี่ 40.5 มคก./ลบ.ม.
6. เขตสาทร 40.2 มคก./ลบ.ม.
7. เขตราชเทวี 39.6 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคลองสามวา 39.1 มคก./ลบ.ม.
9. เขตพระนคร 38.9 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางซื่อ 38.5 มคก./ลบ.ม.
11. เขตประเวศ 38.4 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสายไหม 37.9 มคก./ลบ.ม.

รายงานสถานการณ์ PM 2.5 กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 มกราคม 2569
ภาพจาก Facebook : ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร

แม้คุณภาพอากาศโดยรวมจะเป็นสีเหลือง แต่หากพื้นที่ไหนเข้าข่ายโซนสีส้มให้ปฏิบัติตน ดังนี้

ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร, จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และ ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร, เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

