จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลักทรมาน-ฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร ซุกตัวที่พัทยา
ตำรวจไทยและตำรวจเกาหลีร่วมมือกันจับกุม ผู้ต้องสงสัยหลักฆ่านักศึกษาเกาหลีในเขมร โดยพบว่าชายคนดังกล่าวซุกตัวในพัทยา
เมื่อวันที่ 8 มกราคม สำนักข่าว ยอนฮัป รายงานว่าผู้ต้องสงสัยหลักที่ก่อเหตุทรมานและฆ่านักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาถูกคุมตัวได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวได้ที่ประเทศไทย
โดยผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวเป็นชาวจีนวัย 42 ปี สกุลฮำ และซ่อนตัวอยู่ในพัทยา ซึ่งปฏิบัติการการจับกุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานของไทย
หลังจากนี้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จะหาทางส่งตัวชายจีนคนดังกล่าวมายังเกาหลีใต้ เพื่อดำเนินคดีต่อไป ซึ่งทางการไทยจะร่วมมือในการส่งตัวต่อไป
สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นคดีดังในเกาหลีใต้ จากที่นักศึกษาคนดังกล่าวขาดการติดต่อจากที่บ้าน หลังเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา ครอบครัวได้รับโทรศัพท์จากชายสำเนียงจีน-เกาหลี แจ้งว่าลูกชายถูกควบคุมตัวและเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 50 ล้านวอน (ประมาณ 1.28 ล้านบาท)
ก่อนเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของเขาใกล้กับภูเขาโบกอร์ ในจังหวัดกัมปอต ผลการชันสูตรยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือ “ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการถูกทรมานอย่างรุนแรงและเจ็บปวดอย่างสุดขีด” จนกลายเป็นกระแสเรียกร้องให้ปราบสแกมเมอร์อย่างจริงจัง
