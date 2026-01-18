ข่าวอาชญากรรม

เปิดข้อมูล “มือยิงดับหัวหน้าวงดนตรี” ตร.รู้ตัวแล้ว หลังภรรยาเล่าปมเขม่น

เผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 18:26 น.
ตำรวจโคราชรู้ตัวมือสังหารหัวหน้าวง “ร้ายกาจแบนด์” แล้ว พบปมขัดแย้งนักดนตรีเขม่นเรื่องงานจนถูกลดคิวเล่น ภรรยาเผยคำพูดสุดท้ายผู้ตายโทรหาลูกชายให้ช่วยหาปืนป้องกันตัวหลังถูกข่มขู่ ด้านชุดสืบสวนเร่งล่าตัวคนร้ายที่ชิงกบดานหลังก่อเหตุ

ความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง นายพิเชษฐ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี นักดนตรีและหัวหน้าวงดนตรีชื่อ “ร้ายกาจแบนด์” ที่บริเวณถนนสายด่านขุนทด-เทพารักษ์ แยกเข้าบ้านหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขณะกำลังเดินทางกลับที่พักหลังเลิกเล่นดนตรีจากร้านอาหารในตัวอำเภอ

ล่าสุดที่วัดดอนวัว ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด นางนุชรี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ภรรยาของนายพิเชษฐ์ พร้อมด้วยญาติ ๆ ได้จัดเตรียมงานบำเพ็ญกุศลศพ โดยเจ้าภาพรอรับศพนายพิเชษฐ์ที่ถูกส่งไปผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นางนุชรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาสามีของตนไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร มีเรื่องเดียวที่เล่าให้ตนฟังคือความขัดแย้งเกี่ยวกับนักดนตรีด้วยกัน ซึ่งเคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านั้น และเป็นคนที่ทำให้สามีตนถูกลดวันเล่นดนตรีจากอาทิตย์ละ 2 วัน เหลือเพียง 1 วัน

ทั้งนี้ ก่อนที่สามีจะถูกฆ่าตาย ได้โทรศัพท์มาหาลูกชายเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.ของวันที่ 18 ม.ค. บอกว่า มีเรื่องกับนักดนตรีอีกวงให้หาปืนให้พ่อหน่อยเพื่อไว้ป้องกันตัว หลังเลิกจากเล่นดนตรีสามีก็เดินทางกลับบ้านจนทาเกิเหตุสลด ก่อนถึงบ้านเพียง 6 กม. ภรรยามั่นใจว่า สาเหตุเกิดจากเรื่องนี้แน่นอน

ขณะที่เช้าวันนี้ (19 ม.ค.) ชุดสืบสวนสภ.ด่านขุนทด ได้เชิญตัวพยานแวดล้อม เพื่อนนักดนตรีและผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำแล้ว 10 ปาก พร้อมทั้งส่งชุดสืบสวนไปยังบ้านของผู้ต้องสงสัยอีกรายที่คาดว่าจะเป็นคนที่ลงมือสังหารนายพิเชษฐ์ที่หมู่บ้านใกล้กันใน ต.พันชนะ แต่ปรากฏว่า ผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวหลบหนีไปแล้ว

ต่อมาช่วงบ่าย พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ได้ส่งชุดสืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุดสืบสวน สภ.ด่านขุนทด และแบ่งงานกันรับผิดชอบเพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวมือปืนและผู้ร่วมขบวนการ มารับโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว ซึ่งตำรวจรู้ตัวมือปืนและผู้ร่วมขบวนการแล้ว โดยสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องการเล่นดนตรี.

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger

