เตือน 3 ราศี ระวัง ของมีคมบาด หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยในบ้าน เลือดตกยางออก
เช็กดวงอุบัติเหตุ 3 ราศีที่ต้องระวังของมีคมบาด-อุบัติเหตุเล็กน้อยภายในรั้วบ้าน เตือนสติอย่าประมาทแม้เป็นเรื่องใกล้ตัว เตรียมหาพลาสเตอร์พกติดตัวด่วน!
บางครั้งอันตรายก็ไม่ได้มาจากนอกบ้านเสมอไป! ในช่วงสัปดาห์นี้อิทธิพลของดวงดาวส่งผลกระทบต่อความนิ่งของสมาธิ ทำให้ 3 ราศีมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในที่พักอาศัย โดยเฉพาะภัยที่มาจากของมีคม เครื่องครัว หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด แม้จะเป็นแผลเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เจ็บตัวและเสียขวัญได้ อย่าชะล่าใจว่า “บ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด” เพราะในช่วงที่ดวงตก เรื่องง่าย ๆ ก็กลายเป็นเรื่องเจ็บตัวได้เสมอ
1. ราศีเมษ
ชาวเมษช่วงนี้ชีพจรลงเท้าแม้แต่อยู่ในบ้าน หยิบจับอะไรก็ดูจะรีบร้อนไปหมด ระวังมีดบาดขณะเข้าครัว หรือกรรไกรบาดมือตอนทำงานฝีมือ ความใจร้อนจะทำให้สมาธิหลุดจนเกิดอุบัติเหตุ
ก่อนจะหยิบจับของมีคม ให้หายใจเข้าลึก ๆ และโฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าเพียงอย่างเดียว
2. ราศีตุลย์
ชาวตุลย์มีเกณฑ์อยากจัดบ้านหรือซ่อมแซมสิ่งของที่พัง แต่ดวงยังไม่เอื้ออำนวย ระวังโดนเครื่องมือช่างบาด หรือเศษแก้ว เศษกระเบื้องที่แตกในบ้านบาดเท้า รวมถึงการโดนน้ำร้อนลวกหรือไฟลวกเล็กน้อย
หากมีของแตกหักในบ้าน ให้สวมรองเท้าและใช้อุปกรณ์กวาดทิ้งทันที อย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงเด็ดขาด
3. ราศีธนู
ชาวธนูช่วงนี้ความคิดฟุ้งซ่าน ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ทำให้กะระยะพลาด ระวังขอบกระดาษบาด (Paper cut) หรือการโดนลวดเย็บกระดาษทิ่มมือ แม้จะเป็นแผลเล็กแต่จะเจ็บแสบและหายช้ากว่าปกติ
เพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอ และมีสติทุกครั้งที่ต้องใช้แรงกดหรือแรงตัดกับสิ่งของต่าง ๆ
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับทั้ง 3 ราศีที่เสี่ยง “เลือดตกยางออก” การเจ็บตัวเล็กน้อยถือเป็นการฟาดเคราะห์เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ตามมา
แนะนำให้ไป “บริจาคเลือด” เพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องการเสียเลือดเสียเนื้อตามดวงชะตา หรือหากไม่สะดวกให้บริจาคเงินสมทบทุนซื้อ “อุปกรณ์ทำแผล” หรือสำลี ผ้าก๊อซ ให้กับมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์มีคมในบ้าน หากพบว่าสนิมขึ้นหรือชำรุด ให้ทิ้งหรือซ่อมแซมทันที อย่าเก็บของพังไว้ในบ้านเพราะจะยิ่งเรียกพลังงานลบครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: