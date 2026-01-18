ดูดวง

เตือน 3 ราศี ระวัง ของมีคมบาด หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยในบ้าน เลือดตกยางออก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:55 น.
50
ดูดวงวันนี้ 19 1 69

เช็กดวงอุบัติเหตุ 3 ราศีที่ต้องระวังของมีคมบาด-อุบัติเหตุเล็กน้อยภายในรั้วบ้าน เตือนสติอย่าประมาทแม้เป็นเรื่องใกล้ตัว เตรียมหาพลาสเตอร์พกติดตัวด่วน!

บางครั้งอันตรายก็ไม่ได้มาจากนอกบ้านเสมอไป! ในช่วงสัปดาห์นี้อิทธิพลของดวงดาวส่งผลกระทบต่อความนิ่งของสมาธิ ทำให้ 3 ราศีมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในที่พักอาศัย โดยเฉพาะภัยที่มาจากของมีคม เครื่องครัว หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด แม้จะเป็นแผลเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เจ็บตัวและเสียขวัญได้ อย่าชะล่าใจว่า “บ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด” เพราะในช่วงที่ดวงตก เรื่องง่าย ๆ ก็กลายเป็นเรื่องเจ็บตัวได้เสมอ

1. ราศีเมษ

ชาวเมษช่วงนี้ชีพจรลงเท้าแม้แต่อยู่ในบ้าน หยิบจับอะไรก็ดูจะรีบร้อนไปหมด ระวังมีดบาดขณะเข้าครัว หรือกรรไกรบาดมือตอนทำงานฝีมือ ความใจร้อนจะทำให้สมาธิหลุดจนเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนจะหยิบจับของมีคม ให้หายใจเข้าลึก ๆ และโฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าเพียงอย่างเดียว

2. ราศีตุลย์

ชาวตุลย์มีเกณฑ์อยากจัดบ้านหรือซ่อมแซมสิ่งของที่พัง แต่ดวงยังไม่เอื้ออำนวย ระวังโดนเครื่องมือช่างบาด หรือเศษแก้ว เศษกระเบื้องที่แตกในบ้านบาดเท้า รวมถึงการโดนน้ำร้อนลวกหรือไฟลวกเล็กน้อย

หากมีของแตกหักในบ้าน ให้สวมรองเท้าและใช้อุปกรณ์กวาดทิ้งทันที อย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงเด็ดขาด

3. ราศีธนู

ชาวธนูช่วงนี้ความคิดฟุ้งซ่าน ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ทำให้กะระยะพลาด ระวังขอบกระดาษบาด (Paper cut) หรือการโดนลวดเย็บกระดาษทิ่มมือ แม้จะเป็นแผลเล็กแต่จะเจ็บแสบและหายช้ากว่าปกติ

เพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอ และมีสติทุกครั้งที่ต้องใช้แรงกดหรือแรงตัดกับสิ่งของต่าง ๆ

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับทั้ง 3 ราศีที่เสี่ยง “เลือดตกยางออก” การเจ็บตัวเล็กน้อยถือเป็นการฟาดเคราะห์เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่ตามมา

แนะนำให้ไป “บริจาคเลือด” เพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องการเสียเลือดเสียเนื้อตามดวงชะตา หรือหากไม่สะดวกให้บริจาคเงินสมทบทุนซื้อ “อุปกรณ์ทำแผล” หรือสำลี ผ้าก๊อซ ให้กับมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ

รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์มีคมในบ้าน หากพบว่าสนิมขึ้นหรือชำรุด ให้ทิ้งหรือซ่อมแซมทันที อย่าเก็บของพังไว้ในบ้านเพราะจะยิ่งเรียกพลังงานลบครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 19 1 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ระวัง ของมีคมบาด หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยในบ้าน เลือดตกยางออก

55 วินาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดข้อมูล “มือยิงดับหัวหน้าวงดนตรี” ตร.รู้ตัวแล้ว หลังภรรยาเล่าปมเขม่น

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล โซเซียดาด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสายเปย์ในรายการโหนกระแสประกาศตามหาความรัก แต่กลับถูกแฉเรื่องโกงลงทุน ข่าว

เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรูซ เหลียง นักแสดงคนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตในวัย 77 ปี บันเทิง

สิ้นเทพเมฆาอัคคี “บรูซ เหลียง” ดาวร้าย คนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตแลัวในวัย 77 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม 5 สู้ชีวิตคนเดียวในห้องเช่า ข่าว

เปิดเรื่องราว “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพังในห้องเช่า ฝันรับใช้ชาติแต่อนาคตการศึกษายังกังวล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยสามารถเดินทางไปคีร์กีซสถานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ท่องเที่ยว

อัปเดตฟรีวีซ่า 2569 พาสปอร์ตไทยเที่ยว “คีร์กีซสถาน” ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ยาว 30 วัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปจากพรรคประชาชนเน้นการสร้างความหวังให้ประชาชนในประเทศ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ ถามแรง “หมดหวังกับประเทศหรือยัง?”

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย รัฐธรรมนูญหมวด 1 2 ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำจุดยืน “ภท.” ไม่แตะหมวด 1-2 สวนสองพิธีกรรุ่นใหญ่ ปมเอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เผยยอดเงินรางวัลรวม 282 ล้านบาท งวด 17 ม.ค. ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์ยอดจุกๆ หวยงวด 17 ม.ค. แตก 282 ล้าน เศรษฐีใหม่ 2 ราย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สับเละ! พนง.ศูนย์ดังตวาดคุณลุง “สมองไม่พกมาเหรอ” เหตุแค่จอดำแก้ไม่เป็น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวที่วัดผาลาด เชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อรักษาความสงบ. ข่าว

เชียงใหม่เดือด! “วัดผาลาด” ขู่ปิดวัด เซ่นนักท่องเที่ยวปีนป่ายกลางวัด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ป่วยถูกรางวัล ข่าวภูมิภาค

เฮลั่นรพ. ผู้ป่วยถูกรางวัลที่ 1 สองใบ 12 ล้าน พร้อมเปิดที่มาเลขเหนี่ยวทรัพย์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรม Holiday Inn Phuket ข่าว

ด่วน! Holiday Inn Phuket ปฏิเสธข่าว ยัน ดราม่าคลิปดัง ไม่ได้เกิดที่โรงแรม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท ข่าว

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต ข่าว

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา ข่าว

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น ข่าวการเมือง

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 12 ม.ค. 2569 17:55 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดข้อมูล “มือยิงดับหัวหน้าวงดนตรี” ตร.รู้ตัวแล้ว หลังภรรยาเล่าปมเขม่น

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569

เรอัล โซเซียดาด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569

เอซี มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
หนุ่มสายเปย์ในรายการโหนกระแสประกาศตามหาความรัก แต่กลับถูกแฉเรื่องโกงลงทุน

เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
Back to top button