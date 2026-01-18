สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 10:22 น.
50
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก
หมายเหตุ : ภาพประกอบบทความเท่านั้น

สรุปข้อเท็จจริง “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” รุ่นใหม่ปลอดภัยในเด็ก? ไม่เร่งภาวะสมองเสื่อม เผยความแตกต่างระหว่างยารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนป้อนยาให้ลูก

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 โลกโซเชียลมีเดียได้เกิดกระแสความตื่นตระหนกครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครอง เมื่อมีการแชร์ข้อมูลที่ระบุว่าการรับประทานยาแก้แพ้เป็นประจำอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะ สมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ โดยมีการระบุชื่อยาที่เด็กหลายคนคุ้นเคยและใช้อยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดคำถามมากมายหลั่งไหลเข้าไปยังเพจทางการแพทย์ด้วยความกังวลว่า ลูกกินยาเหล่านี้แล้วจะสมองเสื่อมหรือไม่ ร้อนถึงเพจดังอย่าง Drama-addict และ หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า ต้องออกมาทำหน้าที่ดับไฟแห่งความตื่นกลัวนี้ ด้วยการกางตำราอธิบายข้อเท็จจริงทางเภสัชวิทยาอย่างละเอียด

ประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก คือบริบทของข้อมูลต้นทาง ข้อมูลที่ระบุว่ายาแก้แพ้สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมนั้น ส่วนใหญ่มาจากการศึกษาวิจัยในผู้สูงอายุ ที่มีการใช้ยาแก้แพ้บางชนิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

ในทางการแพทย์นั้น เราไม่สามารถนำผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในผู้สูงวัยมาเหมารวมว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ เพราะสรีรวิทยาของเด็กไม่ใช่เพียงผู้ใหญ่ที่ตัวเล็ก และผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เด็กที่ตัวโต

ดังนั้น การประเมินความปลอดภัยในเด็กจึงต้องอ้างอิงจากงานวิจัยที่ทำในเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดชี้ชัดว่ายาแก้แพ้ทำให้เด็กสมองเสื่อม

การเปรียบเทียบระหว่างยาแก้แพ้รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในเด็ก
Drama-addict

ยาแก้แพ้รุ่นเก่า-ใหม่ ส่งผลกระทบต่างกันอย่างไร?

หัวใจของการไขความกระจ่างเรื่องนี้อยู่ที่การจำแนกประเภทของยา ซึ่งหมอม็อดได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า ยาแก้แพ้นั้นไม่ได้เหมือนกันทุกตัว แต่ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กลุ่มแรกคือ “ยาแก้แพ้รุ่นเก่า” (First-generation) เช่น Chlorpheniramine (CPM), Diphenhydramine หรือ Hydroxyzine ยากลุ่มนี้มีคุณสมบัติผ่านเข้าสู่สมองได้ดี ทำให้เกิดอาการง่วงซึม และมีฤทธิ์ Anticholinergic ที่ทำให้น้ำมูกแห้ง ซึ่งแม้จะช่วยลดอาการหวัดได้

แต่ก็แลกมาด้วยผลข้างเคียงที่ทำให้อาจมีเสมหะเหนียวข้น ไอออกยาก และรบกวนคุณภาพการนอนหลับ ในผู้สูงอายุยาอาจส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวได้จริง แต่สำหรับในเด็ก ความเสี่ยงที่น่ากังวลกว่าสมองเสื่อมคือ “ความเสี่ยงต่อการชัก” ในเด็กเล็กช่วงอายุ 6-24 เดือน จนหน่วยงานกำกับดูแลยาของสหรัฐฯ แนะนำให้หลีกเลี่ยงในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

ในทางกลับกัน ยาอีกกลุ่มที่ถูกพาดพิงถึงในโพสต์ต้นเรื่องคือ “ยาแก้แพ้รุ่นใหม่” (Second-generation) เช่น Cetirizine (Zyrtec), Loratadine หรือ Desloratadine ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลบจุดด้อยของยารุ่นเก่า

ผู้ปกครองกำลังฟังคำแนะนำเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อม
หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า

ยากลุ่มนี้แทบจะไม่ผ่านเข้าสู่สมองและไม่มีฤทธิ์ Anticholinergic จึงมีความปลอดภัยสูงมากเมื่อใช้ในเด็ก มีงานวิจัยระยะยาวกว่า 30 ปีที่ยืนยันความปลอดภัยของยา Cetirizine ในเด็ก โดยพบเพียงผลข้างเคียงเรื่องอาการง่วงเล็กน้อยในบางรายเท่านั้น และไม่มีข้อมูลใดๆ ที่บ่งชี้ว่ายาในกลุ่มนี้จะนำไปสู่ภาวะสมองเสื่อม

บทสรุปของเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่การตื่นตระหนกจนไม่กล้าใช้ยา แต่คือการใช้ยาอย่างเข้าใจ และ สมเหตุสมผล ยาแก้แพ้รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการรักษาโรคภูมิแพ้ แต่ไม่สามารถรักษาน้ำมูกที่เกิดจากหวัดติดเชื้อได้

ในขณะที่ยาแก้แพ้รุ่นเก่าแม้จะลดน้ำมูกได้จากผลข้างเคียงของยา แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ สิ่งสำคัญที่สุดคือหลักการ “ประโยชน์ต้องมากกว่าความเสี่ยง” หากพ่อแม่ไม่มั่นใจ

การปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาย่อมเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อให้การรักษาอาการเจ็บป่วยไม่กลายเป็นการสร้างปัญหาสุขภาพใหม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ต่อมา เฟซบุ๊ก เพจ หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า ได้โพสต์เสริมข้อมูลอีกว่า “ยังไม่มีข้อมูลว่า “เด็ก”
สมองเสื่อมจากยาแก้แพ้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น Cetirizine (Zyrtec), Loratadine(Claritin) หรือ Desloratadine(Aerius) ก็ตาม”

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

54 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Female DJ exposes famous Phuket hotel for allowing stranger with key card to enter room; staff claim they saw nothing and refuse to take responsibility. ข่าว

ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีนเมาแอ๋ ทะเลาะแฟนสาวกลางถนน-พ่นน้ำลาย ใส่ไรเดอร์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กายารี่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! เลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด ออกตรงเลขรถไฟเครนทับสีคิ้ว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ ตรวจหวย

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 7 จังหวัดน้ำทะเลหนุนสูง ข่าว

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูง 18 22 มกราคม ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตือนชาวปากน้ำ 18 – 22 ม.ค. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวยแต่ไร้น้ำใจ! เปิดคลิปช่วยยาย “ล่าเบนซ์ขาว” ชนจนแขนหักแล้วหนี แยกหอนาฬิกาปากน้ำ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไลป์ซิก พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำพิษ ตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายดิ่งเหว วอนนายกฯ แก้วิกฤติ ข่าว

แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายซบเซา วอนนายกฯ เร่งแก้วิกฤต

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเจ้าของเพจ ทีเด็ดบำเหน็จณรงค์ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

สุดสลด! ครูหนุ่มเจ้าของเพจดัง ขับเก๋งชนเสาไฟดับคาที่ หลังจบงานวันครู

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 ข่าว

คุมเพลิงได้แล้ว! เหตุไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ย่านลาดกระบัง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบ “นอนดึก”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์สงครมพรรคประชาชน ข่าวการเมือง

เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ เลบันเต้ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ “ผื่นเม็ดเล็ก” ลามหนักเป็นตุ่มน้ำพอง-ผิวไหม้ ขนร่วงเกือบทั้งตัว ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัด

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ข่าวการเมือง

“ชุติพงศ์” อัดคลิปเล่าเจอศึกหนัก ป้ายหาย-รถโดนทุบ-ชายขับตามเฝ้าหน้าพรรคส้ม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาะติดการออกรางวัลสลาก N3 งวด 17 มกราคม 2569 ลุ้น 3 ตัวตรง 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ แจ็คพอตแตกหรือไม่ เช็กผลทันทีที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69) อัปเดตทุกรางวัล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 10:18 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 10:22 น.
50
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 18 1 69

2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
Female DJ exposes famous Phuket hotel for allowing stranger with key card to enter room; staff claim they saw nothing and refuse to take responsibility.

ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
Back to top button