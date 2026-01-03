บันเทิง

นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 16:38 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 16:38 น.
แฟนๆ ห่วงหนัก! นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หลังวูบหมดสติ ต้องผ่าตัด “เปิดกะโหลก” ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก แพทย์เตือน 3 นิสัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกเฉียบพลัน

กลายเป็นข่าวช็อกที่ทำเอาแฟนซีรีส์ในตำนาน อย่าง รักใสใส หัวใจ 4 ดวง หรือ F4 (Meteor Garden 2001) ต้องเอาใจช่วยอย่างหนัก เมื่อหนึ่งในนักแสดงของเรื่อง หวัง เย่ว์ (Wang Yue) วัย 60 ปี ผู้สวมบทแม่ของซานไช่นางเอกของเรื่อง ออกมาเปิดเผยประสบการณ์เฉียดตายหลังหายหน้าไปจากโลกโซเชียลนานกว่า 1 เดือน โดยเธอระบุว่า กำลังล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก หรือ สโตรก ซึ่งเพิ่งได้รับการผ่าตัดรักษาเมื่อช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา

หวัง เย่ว์ เล่าหลังจากที่เธอฟื้นตัวแล้วว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จู่ ๆ เธอก็เกิดล้มหมดสติภายในบ้านพัก ก่อนจะถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤต แพทย์ตรวจพบมีเลือดออกในสมองคั่งอยู่เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อระบายเลือดออกทันที

นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก-1
ภาพจาก : soha.vn

สถานการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดถึงขั้นที่ลูกชายของ หวัง เย่ว์ ต้องตัดสินใจเซ็นเอกสารยินยอมไม่กู้ชีพ (DNR) หากหัวใจหยุดเต้น ขณะที่ลูกสาวต้องบินด่วนกลับจากต่างประเทศเพื่อมาดูใจแม่ หลังนอนไอซียูนาน 5 วัน ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อ หวัง เย่ว์ นักแสดง F4 ฟื้นและพ้นขีดอันตราย

อย่างไรก็ตาม เธอต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจว่า แพทย์ได้ถอดชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะบางส่วนออกชั่วคราวเพื่อลดความดันในสมอง ส่งผลให้เธอเหนื่อยง่ายและหายใจลำบากเนื่องจากสมองได้รับผลกระทบจากความดันบรรยากาศโดยตรง โดยในสัปดาห์นี้เธอเตรียมเข้าผ่าตัดอีกครั้งเพื่อใส่กะโหลกเทียมกลับเข้าไป

หมอเตือนภัย 3 นิสัยต้องห้ามหน้าหนาว ป้องกัน “สโตรก”

จากกรณีดังกล่าว แพทย์ได้ออกมาเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุว่า ช่วงอากาศเย็นหลอดเลือดจะหดตัว ความดันพุ่งสูง และเลือดจะหนืดข้นกว่าปกติ ควรหลีกเลี่ยง 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นสโตรก หรือ โรคเส้นเลือดสมองแตก ได้ง่าย ๆ ดังนี้

  1. อาบน้ำเย็นจัด/อาบน้ำดึก การราดน้ำเย็นใส่ร่างกายที่กำลังอบอุ่น หรืออาบน้ำดึกที่อากาศเย็นจัด ทำให้หลอดเลือดหดตัวรุนแรงฉับพลัน ความดันจะพุ่งสูงปรี๊ดจนเส้นเลือดรับไม่ไหว
  2. อดนอน/พักผ่อนน้อย อากาศเย็นทำให้หลายคนทำกิจกรรมดึกดื่น การพักผ่อนไม่พอส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตแปรปรวน
  3. ดื่มสุราแก้หนาว เป็นความเชื่อที่อันตรายมาก แอลกอฮอล์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพียงชั่วคราวและร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความดันแกว่งตัวรุนแรงจนเสี่ยงแตกได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ แพทย์ยังแนะให้หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและของมัน รวมถึงอย่าลุกออกจากที่นอนเจออากาศเย็นทันทีในตอนเช้า เพื่อป้องกันภัยเงียบที่อาจพรากชีวิตไปในพริบตา

นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก-5
ภาพจาก : FB Meteor Garden – Chinese Drama
นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก-6
ภาพจาก : FB Meteor Garden – Chinese Drama
นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก-4
ภาพจาก : FB Meteor Garden – Chinese Drama
นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก-2
ภาพจาก : soha.vn

อ้างอิงจาก : soha.vn

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

