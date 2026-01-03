นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หมอผ่าตัดเปิดกะโหลก ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก
แฟนๆ ห่วงหนัก! นักแสดง F4 เผยนาทีเฉียดตาย หลังวูบหมดสติ ต้องผ่าตัด “เปิดกะโหลก” ช่วยชีวิตจากโรคสโตรก แพทย์เตือน 3 นิสัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกเฉียบพลัน
กลายเป็นข่าวช็อกที่ทำเอาแฟนซีรีส์ในตำนาน อย่าง รักใสใส หัวใจ 4 ดวง หรือ F4 (Meteor Garden 2001) ต้องเอาใจช่วยอย่างหนัก เมื่อหนึ่งในนักแสดงของเรื่อง หวัง เย่ว์ (Wang Yue) วัย 60 ปี ผู้สวมบทแม่ของซานไช่นางเอกของเรื่อง ออกมาเปิดเผยประสบการณ์เฉียดตายหลังหายหน้าไปจากโลกโซเชียลนานกว่า 1 เดือน โดยเธอระบุว่า กำลังล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก หรือ สโตรก ซึ่งเพิ่งได้รับการผ่าตัดรักษาเมื่อช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา
หวัง เย่ว์ เล่าหลังจากที่เธอฟื้นตัวแล้วว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จู่ ๆ เธอก็เกิดล้มหมดสติภายในบ้านพัก ก่อนจะถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤต แพทย์ตรวจพบมีเลือดออกในสมองคั่งอยู่เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อระบายเลือดออกทันที
สถานการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดถึงขั้นที่ลูกชายของ หวัง เย่ว์ ต้องตัดสินใจเซ็นเอกสารยินยอมไม่กู้ชีพ (DNR) หากหัวใจหยุดเต้น ขณะที่ลูกสาวต้องบินด่วนกลับจากต่างประเทศเพื่อมาดูใจแม่ หลังนอนไอซียูนาน 5 วัน ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อ หวัง เย่ว์ นักแสดง F4 ฟื้นและพ้นขีดอันตราย
อย่างไรก็ตาม เธอต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจว่า แพทย์ได้ถอดชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะบางส่วนออกชั่วคราวเพื่อลดความดันในสมอง ส่งผลให้เธอเหนื่อยง่ายและหายใจลำบากเนื่องจากสมองได้รับผลกระทบจากความดันบรรยากาศโดยตรง โดยในสัปดาห์นี้เธอเตรียมเข้าผ่าตัดอีกครั้งเพื่อใส่กะโหลกเทียมกลับเข้าไป
หมอเตือนภัย 3 นิสัยต้องห้ามหน้าหนาว ป้องกัน “สโตรก”
จากกรณีดังกล่าว แพทย์ได้ออกมาเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุว่า ช่วงอากาศเย็นหลอดเลือดจะหดตัว ความดันพุ่งสูง และเลือดจะหนืดข้นกว่าปกติ ควรหลีกเลี่ยง 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นสโตรก หรือ โรคเส้นเลือดสมองแตก ได้ง่าย ๆ ดังนี้
- อาบน้ำเย็นจัด/อาบน้ำดึก การราดน้ำเย็นใส่ร่างกายที่กำลังอบอุ่น หรืออาบน้ำดึกที่อากาศเย็นจัด ทำให้หลอดเลือดหดตัวรุนแรงฉับพลัน ความดันจะพุ่งสูงปรี๊ดจนเส้นเลือดรับไม่ไหว
- อดนอน/พักผ่อนน้อย อากาศเย็นทำให้หลายคนทำกิจกรรมดึกดื่น การพักผ่อนไม่พอส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตแปรปรวน
- ดื่มสุราแก้หนาว เป็นความเชื่อที่อันตรายมาก แอลกอฮอล์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพียงชั่วคราวและร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความดันแกว่งตัวรุนแรงจนเสี่ยงแตกได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ แพทย์ยังแนะให้หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดและของมัน รวมถึงอย่าลุกออกจากที่นอนเจออากาศเย็นทันทีในตอนเช้า เพื่อป้องกันภัยเงียบที่อาจพรากชีวิตไปในพริบตา
อ้างอิงจาก : soha.vn
ติดตาม The Thaiger บน Google News: