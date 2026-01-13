ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 16:32 น.
50
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย

รพ.ธรรมศาสตร์ สร้างประวัติศาสตร์ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ชูจุดเด่นแผลเล็ก 2 ซม. เจ็บน้อยฟื้นตัวไว พลิกโฉมการรักษาเทียบชั้นสากล

ประวัติศาสตร์บทใหม่ของวงการแพทย์ไทยเริ่มขึ้นแล้ว ล่าสุด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดระดับโลกมาใช้กับหัวใจเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปลี่ยนภาพจำการผ่าตัดใหญ่ที่น่ากลัวให้กลายเป็นเรื่องที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม

ทีมศัลยแพทย์ไทยได้สร้างก้าวสำคัญด้วยการใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI System ผ่าตัดหัวใจสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่การนำเข้าเครื่องมือราคาแพง แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในไทยให้ทัดเทียมระดับสากล โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง

การผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้นำทีมโดย ผศ.นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก พร้อมด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Dr. Sathyaki Nambala ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์มากว่า 600 ราย เพื่อเสริมมาตรฐานการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัยสูงสุด

เคสแรก คือ ผู้ป่วยวัย 86 ปี เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล ทีมแพทย์ใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 ชั่วโมง ส่วนเคสที่สอง คือ ผู้ป่วยวัย 64 ปี เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิด เข้ารับการผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบนและซ่อมลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว ใช้เวลาผ่าตัดเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง

ทั้งสองเคสผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามแผนการรักษา ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ ทั้งวิสัญญีแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด และทีม ICU ที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัว

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผ่าตัดหัวใจด้วยหุ่นยนต์ครั้งแรกในประเทศไทย-5
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การนำหุ่นยนต์ Da Vinci XI มาใช้เปรียบเสมือนการมีมือที่สามของหมอที่นิ่งและแม่นยำกว่ามนุษย์ ช่วยแก้ปัญหา Pain Point เดิม ๆ ของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหน้าอก เนื่องจากแขนกลสามารถเข้าถึงจุดที่ซับซ้อนในหัวใจได้โดยกระทบกระเทือนเนื้อเยื่อรอบข้างน้อยที่สุด จากแผลผ่าตัดขนาดใหญ่กลางหน้าอก เหลือเพียงแผลเจาะขนาดเล็ก ไม่เกิน 2 เซนติเมตร แผลมีความสวยงาม ลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดได้มาก จากนั้นผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติและอยู่กับครอบครัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเดิม

เบื้องหลังความสำเร็จนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ระบุว่า ลำพังแค่เทคโนโลยีทันสมัยยังไม่เพียงพอ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่บุคลากร โดยศัลยแพทย์ที่จะใช้งานเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ ต้องผ่านด่านทดสอบสุดหิน 2 ประการ

1. ศัลยแพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการผ่าตัดหัวใจผ่านการส่องกล้องเป็นพื้นฐาน

2. ต้องผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางในการควบคุมหุ่นยนต์อย่างเข้มข้น

รวมถึงต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในต่างประเทศจนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและความแม่นยำสูงสุดในการรักษา

ความสำเร็จครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมแล้วที่จะเป็นที่พึ่งทางสุขภาพชั้นนำ และพาการแพทย์ไทยก้าวไกลไปในระดับโลก เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยทุกคน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผ่าตัดหัวใจด้วยหุ่นยนต์ครั้งแรกในประเทศไทย-2
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผ่าตัดหัวใจด้วยหุ่นยนต์ครั้งแรกในประเทศไทย-4
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

8 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

14 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ แวนดา&quot; ขับมินิคันโปรด &quot;ปอ ทฤษฎี&quot; โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน &quot;มะลิ&quot; รับไม้ต่อ บันเทิง

“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;แจ๊ค หยาง&quot; หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน ข่าว

บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 เมียนมากร่าง ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” มอบคำขวัญ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 5 ฉบับ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 17 ม.ค. 69 มัดรวม 5 ฉบับ เจอเลขชน 4 ตัวมาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย รับเคสคดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียนที่เสียชีวิต 3 ราย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย รับเคสแล้ว คดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียน ดับ 3 ศพ หลังญาติร้องพิรุธเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านยำแผนปัจจุบัน ปุณณวิถี ข่าว

แห่แชร์! “ไวรัลร้านยำแผนปัจจุบัน” คอมเมนต์สนั่น ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวไวมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปมหากาพย์ดราม่า ผัวทหารอากาศ สร้างโลก 10 ใบ ไล่เมียท้องไปนอนนอกบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ต้องยุ่ง! ผู้นำเม็กซิโกย้ำชัด จัดการแก๊งค้ายาเองได้ เผยคุยกับทรัมป์แล้ว ไม่ต้องส่งทหารมาแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เฉลยทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนน้อย ข่าวการเมือง

ไอซ์ เฉลยแล้ว ทำไมป้ายหาเสียงน้อยกว่าพรรคอื่น หลายคนร้องอ๋อ เพิ่งรู้สาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี บันเทิง

โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มโพสต์เตือนภัย นักวิ่งควรเลี่ยงถนนใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า &quot;สังคมสูงวัยสุดยอด&quot; ข่าว

วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า “สังคมสูงวัยสุดยอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:32 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 16:32 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button