ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย
รพ.ธรรมศาสตร์ สร้างประวัติศาสตร์ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ชูจุดเด่นแผลเล็ก 2 ซม. เจ็บน้อยฟื้นตัวไว พลิกโฉมการรักษาเทียบชั้นสากล
ประวัติศาสตร์บทใหม่ของวงการแพทย์ไทยเริ่มขึ้นแล้ว ล่าสุด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดระดับโลกมาใช้กับหัวใจเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปลี่ยนภาพจำการผ่าตัดใหญ่ที่น่ากลัวให้กลายเป็นเรื่องที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม
ทีมศัลยแพทย์ไทยได้สร้างก้าวสำคัญด้วยการใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI System ผ่าตัดหัวใจสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่การนำเข้าเครื่องมือราคาแพง แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในไทยให้ทัดเทียมระดับสากล โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
การผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้นำทีมโดย ผศ.นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก พร้อมด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Dr. Sathyaki Nambala ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์มากว่า 600 ราย เพื่อเสริมมาตรฐานการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัยสูงสุด
เคสแรก คือ ผู้ป่วยวัย 86 ปี เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล ทีมแพทย์ใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 ชั่วโมง ส่วนเคสที่สอง คือ ผู้ป่วยวัย 64 ปี เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิด เข้ารับการผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบนและซ่อมลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว ใช้เวลาผ่าตัดเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง
ทั้งสองเคสผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามแผนการรักษา ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ ทั้งวิสัญญีแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด และทีม ICU ที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัว
การนำหุ่นยนต์ Da Vinci XI มาใช้เปรียบเสมือนการมีมือที่สามของหมอที่นิ่งและแม่นยำกว่ามนุษย์ ช่วยแก้ปัญหา Pain Point เดิม ๆ ของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหน้าอก เนื่องจากแขนกลสามารถเข้าถึงจุดที่ซับซ้อนในหัวใจได้โดยกระทบกระเทือนเนื้อเยื่อรอบข้างน้อยที่สุด จากแผลผ่าตัดขนาดใหญ่กลางหน้าอก เหลือเพียงแผลเจาะขนาดเล็ก ไม่เกิน 2 เซนติเมตร แผลมีความสวยงาม ลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดได้มาก จากนั้นผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติและอยู่กับครอบครัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเดิม
เบื้องหลังความสำเร็จนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ระบุว่า ลำพังแค่เทคโนโลยีทันสมัยยังไม่เพียงพอ แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่บุคลากร โดยศัลยแพทย์ที่จะใช้งานเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ ต้องผ่านด่านทดสอบสุดหิน 2 ประการ
1. ศัลยแพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการผ่าตัดหัวใจผ่านการส่องกล้องเป็นพื้นฐาน
2. ต้องผ่านการฝึกฝนเฉพาะทางในการควบคุมหุ่นยนต์อย่างเข้มข้น
รวมถึงต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในต่างประเทศจนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและความแม่นยำสูงสุดในการรักษา
ความสำเร็จครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมแล้วที่จะเป็นที่พึ่งทางสุขภาพชั้นนำ และพาการแพทย์ไทยก้าวไกลไปในระดับโลก เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยทุกคน
ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จ่อปิดตำนาน iRobot หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ยื่นล้มละลาย ขายกิจการให้จีน หวังอยู่รอด
- พี่จีน โชว์ของล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์ AI รุ่นใหม่ ชนิดที่ว่าสมจริงเกิน นึกว่ามีคนอยู่ข้างใน
- เปิดตัว หุ่นยนต์มนุษย์ ตัวแรกของโลก ขยับได้เหมือนคนจนขนลุก!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: