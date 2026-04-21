สุขภาพและการแพทย์

อย่ามองข้าม! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง ไตวายเฉียบพลัน ภัยเงียบที่คร่าชีวิตไม่รู้ตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 11:26 น.
หมอเจด เตือน “ไตวายเฉียบพลัน” ภัยใกล้ตัวที่คร่าชีวิตคนไทยไม่รู้ตัว เปิด 5 พฤติกรรมเสี่ยงทำลายไต และวิธีเช็กสัญญาณเตือนฉุกเฉิน

นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอเจด เกี่ยวกับความอันตรายของโรค “ไตวายเฉียบพลัน” โดยระบุว่า

หลายคนน่าจะเห็นข่าวคุณแดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตจากไตวายฉับพลัน ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ และยังมีคนไทยอีกหลายล้านคนกำลังเสี่ยงภาวะนี้อยู่โดยไม่รู้ตัว เรื่องนี้ก็ทำให้เห็นชัดว่า “ไตวาย” ไม่ใช่โรคไกลตัวเลยครับ และไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่ป่วยหนักมาก่อน หลายคนยังใช้ชีวิตปกติ แต่ภายในร่างกายกำลังมีความเสี่ยงสะสมอยู่ โดยเฉพาะไตที่เป็นอวัยวะสำคัญแต่ไม่ค่อยแสดงอาการจนกว่าจะสาย ผมเรียบเรียงให้ครบทุกประเด็นสำคัญ จะได้เข้าใจและเช็กตัวเองได้ทัน

ไตวายฉับพลัน — ศัตรูที่มาเร็วโดยไม่เตือน

ไตวายฉับพลันสามารถเกิดจาก “เรื่องเล็ก” แล้วแย่ลงในไม่กี่วัน เช่น กินยาแก้ปวดต่อเนื่อง (กลุ่ม ibuprofen, naproxen) โดยไม่มีการดูแล ขาดน้ำจากท้องเสีย อาเจียน หรืออากาศร้อนจัด ดื่มน้ำน้อย การติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด รวมถึงความดันตกจากอุบัติเหตุหรือเสียเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ จุดสำคัญคือ “ไม่มีสัญญาณชัดก่อน” หลายคนเริ่มจากไม่สบายเล็กน้อยแล้วเข้าสู่ภาวะอวัยวะล้มเหลวได้

ลักษณะเด่นคือ “เกิดเร็วและเห็นอาการชัด” ภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วัน จากเดิมที่ปกติอาจแย่ลงรวดเร็ว อาการมักมาแบบเฉียบพลัน เช่น ปัสสาวะลดลง บวม เหนื่อย หรือซึม จุดสำคัญคือมักมี “ตัวกระตุ้นชัดเจน”

ไตวายเรื้อรัง — น่ากลัวเพราะมาเงียบ

ไตวายเรื้อรังใช้เวลาหลายปี ไตจะค่อย ๆ เสื่อมโดยไม่แสดงอาการชัด จนเหลือการทำงานเพียง 15–20% ก็ยังรู้สึกปกติ สาเหตุหลักในคนไทยคือ เบาหวานและความดันที่คุมไม่ดี รองลงมาคือการใช้ยาแก้ปวดสะสม และสมุนไพรหรือยาชุดที่ไม่ปลอดภัย จุดอันตรายคือ “รู้ตัวช้า” ทำให้หลายคนเข้าสู่ระยะต้องฟอกไตโดยไม่ทันตั้งตัว

ลักษณะเด่นคือ “ค่อย ๆ เสื่อมแบบไม่รู้ตัว” ใช้เวลาหลายปี โดยช่วงแรกแทบไม่มีอาการ ทำให้หลายคนใช้ชีวิตปกติทั้งที่ไตเสื่อมไปมากแล้ว มักไม่มีจุดเริ่มชัดเจนเหมือนแบบฉับพลัน

สาเหตุที่คนไทยเจอบ่อยและมักมองข้าม

หลายเคสไม่ได้มาจากโรคใหญ่ แต่เริ่มจากพฤติกรรมใกล้ตัวที่ทำซ้ำทุกวันโดยไม่รู้ตัว

  • กินยาแก้ปวดเองต่อเนื่อง เช่น ibuprofen, naproxen โดยไม่มีแพทย์ดูแล ทำลายไตแบบเงียบ ๆ
  • ขาดน้ำรุนแรง จากท้องเสีย อาเจียน หรือดื่มน้ำน้อย โดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน ไตทำงานหนักจนล้มเหลวได้
  • ติดเชื้อรุนแรง โดยเฉพาะไข้สูงที่ปล่อยไว้นาน อาจลุกลามเข้ากระแสเลือดและกระทบไต
  • ยาสมุนไพรหรือยาชุดที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งหลายคนกินต่อเนื่องโดยไม่รู้ว่ามีสารที่เป็นพิษต่อไต
  • ความดันตกฉับพลัน เช่น หลังอุบัติเหตุ เสียเลือด หรือภาวะช็อก ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ

ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็น “หลายปัจจัยรวมกัน” และจุดที่อันตรายคือ มันไม่ทำให้รู้สึกเจ็บหรือผิดปกติทันที จนกว่าจะเริ่มแสดงอาการครับความต่างที่ต้องรู้ (ฉับพลัน vs เรื้อรัง)

อาการแบบนี้ = ฉุกเฉิน อย่ารอ

ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ ต้องคิดถึงไตวายทันที

  • ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่มีเลย
  • บวมเร็วที่เท้า ขา หรือหน้า
  • หอบ เหนื่อย โดยไม่มีสาเหตุชัด
  • ซึม สับสน ไม่รู้สึกตัวดี

อาการพวกนี้เกิดจากของเสียคั่งและไตไม่สามารถขับน้ำออกได้แล้ว อย่ารอดูอาการ ต้องไปโรงพยาบาลทันที เพราะยิ่งช้า โอกาสฟื้นยิ่งน้อย

สัญญาณเตือนที่ร่างกายกำลังบอก

อาการพวกนี้ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นผลจากของเสียสะสมในร่างกาย

  • อ่อนเพลียผิดปกติ — ไตเสื่อมทำให้เลือดจางและของเสียคั่ง ร่างกายไม่มีแรง
  • บวม — น้ำคั่ง เพราะไตขับน้ำไม่ได้ โดยเฉพาะหน้าและขา
  • ปัสสาวะผิดปกติ — ฟองเยอะ สีเข้ม มีเลือด หรือปริมาณลดลง
  • คลื่นไส้ เบื่ออาหาร — ของเสียในเลือดกระทบระบบย่อย
  • สมองไม่แล่น — ของเสียคั่งส่งผลต่อสมอง ทำให้มึน สับสน
  • ตะคริว ปวดขา — เกลือแร่เสียสมดุล
  • คันตามตัว — ของเสียถูกขับออกทางผิวหนังแทนไต

ถ้าใครมีหลายข้อร่วมกัน อย่าคิดว่าเรื่องเล็กนะครับ

ค่าไต eGFR บอกอะไร และระยะไหนต้องระวัง

ค่า eGFR ใช้ดูว่าไตทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์

  • มากกว่า 90 = ปกติ หรือเริ่มมีความผิดปกติเล็กน้อย
  • 60–89 = ไตเริ่มเสื่อม ต้องติดตาม
  • 45–59 = เสื่อมปานกลาง
  • 30–44 = เสื่อมมากขึ้น (เริ่มน่ากังวล)
  • 15–29 = เสื่อมรุนแรง (ใกล้วิกฤต)
  • ต่ำกว่า 15 = ไตวายระยะสุดท้าย (ต้องฟอกไตหรือเปลี่ยนไต)

จุดสำคัญคือ “ตั้งแต่ต่ำกว่า 45 ลงไป” จะเริ่มควบคุมยาก และหลายคนไม่รู้ตัวจนถึงจุดนี้ นอกจากนี้ยังมีค่า Creatinine และการตรวจปัสสาวะดูโปรตีนรั่ว ที่ช่วยยืนยันว่าไตกำลังมีปัญหา

ไตวายไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่โรคของคนแก่เท่านั้น สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อาการรุนแรง แต่คือ “การไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเสี่ยง” เพราะช่วงที่ยังไม่มีอาการ คือช่วงที่ไตกำลังเสียไปเรื่อย ๆ แบบเงียบ ๆ การตรวจสุขภาพปีละครั้ง โดยเฉพาะค่าไต เป็นเรื่องเล็กที่ช่วยให้รู้ทันก่อนสาย และอาจช่วยไม่ให้ไปถึงวันที่ต้องฟอกไตได้

ข่าวล่าสุด
เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ ข่าว

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

3 นาที ที่แล้ว
พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย

9 นาที ที่แล้ว
ตัวการทำลายตับ ไม่ใช่แค่เหล้า บุหรี่ ไลฟ์สไตล์

ไม่ใช่แค่เหล้า-บุหรี่ “เครื่องดื่มเดียว” ทำลายตับ คนไทยบริโภคทุกวัน

16 นาที ที่แล้ว
รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย บันเทิง

ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

26 นาที ที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง &quot;ไตวายฉับพลัน&quot; ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย สุขภาพและการแพทย์

อย่ามองข้าม! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง ไตวายเฉียบพลัน ภัยเงียบที่คร่าชีวิตไม่รู้ตัว

28 นาที ที่แล้ว
ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

ต่างชาติซื้อบ้านภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยไม่จำกัด เสียภาษี 0% เจ้าตัวแจงแล้ว

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บางเสร่ฉาวหนักมาก ถอดโชว์กลางถนน คนพื้นที่สุดทนขอตร.ล่าตัวลงโทษ

55 นาที ที่แล้ว
ถอยแล้ว! สว. ถอนรายงานขึ้น VAT 10% หวั่นชาวบ้านตื่น รอจังหวะประเทศพร้อม ข่าวการเมือง

สว. ยอมถอย เสนอขึ้น VAT 10% ชาวบ้านตื่นตระหนก อ้าง ไม่ได้ขึ้นพรวดเดียว

58 นาที ที่แล้ว
หมวดโจ้พัทยาโดน 6 ข้อหา ข่าวอาชญากรรม

คลิปนาที “หมวดโจ้” เปิดปากครั้งแรก ก่อนเจอ 6 ข้อหา ส่งเข้าเรือนจำทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแผ่นดินไหวญี่ปุ่นขนาด 7.7 คนหลบในร้านขายรองเท้า ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก! คลิปญี่ปุ่นแผ่นดินไหว ลูกค้าก้มหลบของร่วงในร้านรองเท้า เอาชีวิตรอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัยกลางคน ตบเด็กวัย 17 อ้างฉุนโดนด่า &quot;ไอ้ควาย&quot; พ่อเดินหน้าเอาผิด ข่าว

ไกล่เกลี่ยล่ม! หนุ่มวัยกลางคน ตบเด็กวัย 17 อ้างฉุนโดนด่า “ไอ้ควาย” พ่อเดินหน้าเอาผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน 10 นิสัยยามเช้า ก่อมะเร็ง แก้ตอนนี้ยังไม่สาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขึ้น vat 10 % ข่าวปลอม ข่าวการเมือง

อย่าตื่นตูม! โฆษกรัฐบาล แจงขึ้น VAT 10 % ปมจ่อ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก โต้ตอบได้ปกติ ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน เผยอาการ กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ทรงฟื้นตัวดี-โต้ตอบได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง ข่าว

ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ก่อการร้ายสวมฮิญาบ ประกบยิงอส ข่าวอาชญากรรม

ภาพหลักฐาน 2 ผู้ก่อการร้ายสวมฮิญาบ ประกบยิง อส. เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดนิส ไม่ทน ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โดนโยงมือที่ 3 ณเดชน์-ญาญ่า บันเทิง

เดนิส ไม่ทน ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โดนโยงมือที่ 3 ณเดชน์-ญาญ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;จอห์น เทอร์นัส&quot; ซีอีโอคนใหม่ของ Apple รับไม้ต่อจาก &quot;ทิม คุก&quot; ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “จอห์น เทอร์นัส” ซีอีโอคนใหม่ของ Apple รับไม้ต่อจาก “ทิม คุก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตแคนาดา เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 1.6 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สถานทูตแคนาดา เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 1.6 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวซ้อมเมียเพราะทวงข้าวเย็น ทั้งที่ลูกนั่งอยู่บนตัก ข่าว

ผัวโหดซ้อมเมียอุ้มลูก 5 เดือน เตะ-บีบคอนาน 10 นาที ฉุนโดนทวงข้าว ตอนกินเหล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัว ข่าว

เปิดไทม์ไลน์ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัวปริศนา 1 เดือน ญาติห่วงพกเงินแสนติดตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง D4vd ขึ้นศาล สู้คดีฆ่าหั่นศพ เด็กหญิงวัย 14 หมกซากรถเทสลา ข่าวต่างประเทศ

นักร้องดัง D4vd ขึ้นศาล สู้คดีฆ่าหั่นศพ เด็กหญิงวัย 14 หมกซากรถเทสลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 21 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 21 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 21 4 69 ดูดวง

4 ราศี โชคลาภลอยมาหาแบบไม่คาดฝัน เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอซาวะ นาโฮะ หวนคืนวงการ AV ในรอบ 17 ปี ข่าวต่างประเทศ

ดาว AV คัมแบ็กวงการวัย 40 หลังทำหน้าที่แม่ ฟังคำพูดลูกสาวตอนโต ทำน้ำตาซึม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี

โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย

ต่างชาติซื้อบ้านภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยไม่จำกัด เสียภาษี 0% เจ้าตัวแจงแล้ว

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
Back to top button