ข่าวการเมือง

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 11:05 น.
72
เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น

“เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ผู้นำพรรคประชาชน ออกโรงอธิบายจุดยืนชัดเจน หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีไม่ยกมือแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และหมวด 2 ย้ำชัดพรรคต้องการรักษาเสถียรภาพและมุ่งเป้าไปที่การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่กระทบชีวิตประชาชนโดยตรงมากกว่า

สืบเนื่องจากวานนี้ (17 ม.ค.) ในงาน Nation Election Debate จุดเปลี่ยนประเทศไทย โดยช่วงหนึ่งพิธีกรยิงคำถามใส่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 8 รายที่มาร่วมดีเบตว่า “มีพรรคไหนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญ หมวด 1 และหมวด 2 ให้ยกมือขึ้น ?”

ผลปรากฏว่า 7 พรรคการเมืองยกมือ เหลือเพียงพรรคเดียวคือ “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคประชาชนที่เก็บมือนิ่ง

โดย ณัฐพงษ์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคปชน. ใช้สิทธิชี้แจงโดยระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีทางที่จะแก้ตรงนี้ได้อยู่แล้ว และในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแก้ทั้งฉบับมาหลายครั้ง

ด้วยเหตุนี้หัวเรือใหญ่พรรคปชน.จึงสรุปในประเด็นนี้ว่า ดังนั้นถ้าอยากยืนยันหลักการที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วจะไปล็อกให้เกิดการตั้งคำถามทำไมว่า ตกลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งฉบับอย่างแท้จริง เพราะในเมื่อจะแก้ยังไงก็ตามมันล็อกไว้อยู่แล้ว เพราะเซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบการปกครองประเทศนี้ไม่ได้ (ดูคลิป).

ขอบคุณข้อมูลจาก : Nation STORY

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

15 วินาที ที่แล้ว
ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท ข่าว

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

55 นาที ที่แล้ว
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต ข่าว

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา ข่าว

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น ข่าวการเมือง

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Female DJ exposes famous Phuket hotel for allowing stranger with key card to enter room; staff claim they saw nothing and refuse to take responsibility. ข่าว

ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มจีนเมาแอ๋ ทะเลาะแฟนสาวกลางถนน-พ่นน้ำลาย ใส่ไรเดอร์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กายารี่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! เลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด ออกตรงเลขรถไฟเครนทับสีคิ้ว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ ตรวจหวย

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน 7 จังหวัดน้ำทะเลหนุนสูง ข่าว

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูง 18 22 มกราคม ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตือนชาวปากน้ำ 18 – 22 ม.ค. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวยแต่ไร้น้ำใจ! เปิดคลิปช่วยยาย “ล่าเบนซ์ขาว” ชนจนแขนหักแล้วหนี แยกหอนาฬิกาปากน้ำ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไลป์ซิก พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำพิษ ตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายดิ่งเหว วอนนายกฯ แก้วิกฤติ ข่าว

แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายซบเซา วอนนายกฯ เร่งแก้วิกฤต

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเจ้าของเพจ ทีเด็ดบำเหน็จณรงค์ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

สุดสลด! ครูหนุ่มเจ้าของเพจดัง ขับเก๋งชนเสาไฟดับคาที่ หลังจบงานวันครู

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ซอยแฮปปี้เพลส 7 ข่าว

คุมเพลิงได้แล้ว! เหตุไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ ย่านลาดกระบัง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! อินฟลูฯ สาววัย 29 เสียชีวิตกะทันหัน แม่เผยพฤติกรรมลูกสาวชอบ “นอนดึก”

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ซาสซูโอโล่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 11:05 น.
72
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

เผยแพร่: 18 มกราคม 2569
Back to top button