คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2
“เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ผู้นำพรรคประชาชน ออกโรงอธิบายจุดยืนชัดเจน หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีไม่ยกมือแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และหมวด 2 ย้ำชัดพรรคต้องการรักษาเสถียรภาพและมุ่งเป้าไปที่การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจที่กระทบชีวิตประชาชนโดยตรงมากกว่า
สืบเนื่องจากวานนี้ (17 ม.ค.) ในงาน Nation Election Debate จุดเปลี่ยนประเทศไทย โดยช่วงหนึ่งพิธีกรยิงคำถามใส่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 8 รายที่มาร่วมดีเบตว่า “มีพรรคไหนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญ หมวด 1 และหมวด 2 ให้ยกมือขึ้น ?”
ผลปรากฏว่า 7 พรรคการเมืองยกมือ เหลือเพียงพรรคเดียวคือ “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคประชาชนที่เก็บมือนิ่ง
โดย ณัฐพงษ์ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคปชน. ใช้สิทธิชี้แจงโดยระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีทางที่จะแก้ตรงนี้ได้อยู่แล้ว และในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแก้ทั้งฉบับมาหลายครั้ง
ด้วยเหตุนี้หัวเรือใหญ่พรรคปชน.จึงสรุปในประเด็นนี้ว่า ดังนั้นถ้าอยากยืนยันหลักการที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วจะไปล็อกให้เกิดการตั้งคำถามทำไมว่า ตกลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งฉบับอย่างแท้จริง เพราะในเมื่อจะแก้ยังไงก็ตามมันล็อกไว้อยู่แล้ว เพราะเซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบการปกครองประเทศนี้ไม่ได้ (ดูคลิป).
ขอบคุณข้อมูลจาก : Nation STORY
