ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ
ฉลองคนดวงเฮง! เฮรับ 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส รวมทั้งสิ้น 3 ใบ เป็นเงินสูงถึง 18 ล้านบาท งวด 17 ม.ค. 69
จบลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569ผลรางวัลที่ออก ได้แก่ รางวัลที่ 1 : 878972 เลขหน้า 3 ตัว : 299, 815 เลขท้าย 3 ตัว : 662, 363 เลขท้าย 2 ตัว : 02 ในการประกาศผลหวยครั้งนี้ทางเพจ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้มีการไลฟ์ด้วยเช่นกัน โดยมี อุล ภาคภูมิ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศชื่อผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 ในงวดนี้ (17 ม.ค. 69)
สำหรับ เศรษฐีคนใหม่ที่ได้รับโชคจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ ลอตเตอรี่พลัส แล้วถูกรางวัลที่ 1 งวดนี้ 17 มกราคม 2569 มีผู้โชคดีทั้งหมด 2 ท่าน จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งคู่ คุณขมขิม ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ใบ รับเงิน 18 ล้านบาท และคุณป๊อป ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบเป็นเงิน 6 ล้านบาท รวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 18 ล้านบาท ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ
“ปีม้าพารวย รับ 18 ล้าน! งวดที่ 2 ของปีม้าไฟ ลอตเตอรี่พลัสมีเศรษฐีใหม่ทั้งหมด 2 ท่าน รวม 18 ล้าน งวด 17 ม.ค. 69 มีเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 2 ท่าน
- คุณขมขิม ถูก 2 ใบ 12 ล้าน
- คุณป๊อป ถูก 1 ใบ 6 ล้าน
ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะ”
อ้างอิงจาก : FB ลอตเตอรี่พลัส
