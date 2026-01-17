ข่าว

ขนลุก! เลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด ออกตรงเลขรถไฟเครนทับสีคิ้ว

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 17:43 น.
63

ผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด “02” ตรงหมายโบกี้ที่ 2 ของขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี) ที่ประสบอุบัติเหตุเครนก่อสร้างถล่มทับที่ อ.สีคิ้ว

ทำเอานักเสี่ยงโชควิพากษ์วิจารณ์ เมื่อผลการออกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2569 ออกหมายเลข “02” ซึ่งไปตรงกับหมายเลขตู้โดยสาร หรือ โบกี้ที่ 2 ของขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี) ที่ประสบอุบัติเหตุเครนก่อสร้างถล่มทับที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จนมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 30 ราย

ก่อนหน้านี้ ผู้โชคดี ซื้อตั๋วเตรียมเดินทาง แต่ไม่ได้ขึ้นรถไฟเฟสบุ๊คท่านหนึ่งโพสว่า “เพื่อให้ตัวเลขนิ่ง และเป็นประโยชน์ สำหรับการค้นหา ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนหล่นทับรถไฟ ที่สีคิ้วนครราชสีมา

“คุณ สำเภา เลากลาง คันที่ 2 เลขที่ 43 ไม่ได้ขึ้นรถไฟนะคะ ถ้าทางการรถไฟมาเห็นโพสต์นี้ ไม่ได้เป็นบุคคลสูญหาย เผื่อจะช่วยให้ตัวเลขนิ่งอย่างเป็นทางการเจ้าตัวเปลี่ยนไปเหมารถตู้ไป-กลับแทน จนไม่ได้โดยสาร รถไฟคั้นนี้ ขบวนที่ 21 และโบกี้ที่ 2ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้”

เหตุกาารณ์นี้โลกโซเชียลต่างแห่แชร์เรื่องราวดังกล่าว โดยคุณสำเภาได้โพสต์ภาพตั๋วระบุชัดเจนว่า “คันที่ 2 เลขที่นั่ง 43” เพื่อแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าตนเองปลอดภัยดี

สรุปตัวเลขเชื่อมโยงโศกนาฏกรรม-ผลสลาก

  • เลขท้าย 2 ตัวที่ออก – 02 (ตรงกับเลขโบกี้ที่เกิดเหตุ)
  • เลขที่นั่งผู้รอดชีวิต – 43 (เลขเด็ดที่หลายคนเก็งไว้ในงวดนี้)
  • ขบวนรถไฟ – 21
  • ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด – 30 ราย
  • วันเกิดเหตุ – 14 มกราคม
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้อุบัติเหตุจากกรณีดังกล่าวสามารถสรุปตัวเลขผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถ ณ จุดเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 จำนวน 157 คน รถไฟคันที่ 1 จำนวน 54 คน

คันที่ 2 จำนวน 53 คน และคันที่ 3 จำนวน 45 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 30 ราย เป็นผู้โดยสารรถไฟ 29 ราย พนักงานบริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด 1 ราย สามารถยืนยันตัวตนได้แล้ว 29 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวน 66 ราย แพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ จำนวน 52 ราย เหลือพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีก 14 ราย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้ และยืนยันความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยมีจำนวนตัวเลขในการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิต เป็นจำนวน 1,690,000 บาท ประกอบด้วย

  • เงินพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 200,000 บาท
  • เงินช่วยเหลือจากการรถไฟฯ จำนวน 340,000 บาท
  • เงินจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และประกันภัย จำนวน 1,150,000 บาท

เบื้องต้นการรถไฟฯ และบริษัท อิตาเลียนไทยฯ จะมอบค่าบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 80,000 บาท และ 150,000 บาท ตามลำดับ และจะประสานกับญาติในการติดต่อรับเงินเยียวยาส่วนที่เหลือในภายหลัง.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 17:43 น.
63
