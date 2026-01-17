ตรวจหวย 17 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
ตรวจหวยงวด 17 มกราคม 2569 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลล่าสุด “หวยวันครู” เลื่อนออกรางวัลจากวันที่ 16 มาเป็น 17 ม.ค. ดูถ่ายทอดสดและตรวจรางวัลที่ 1 ได้ที่นี่
ต่อเนื่องความหวังกับงวดที่สองของปี 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กำหนดปฏิทินการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2569 ไว้อย่างชัดเจน โดยในงวดกลางเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลจากปกติวันที่ 16 มกราคม (ซึ่งตรงกับวันครูแห่งชาติ) ขยับมาเป็น วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 แทน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่วันสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา
ดังนั้น การออกรางวัลในบ่ายวันนี้ จึงถือเป็น “หวยวันครู” ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ใครที่มีลอตเตอรี่อยู่ในมือ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมารอลุ้นเป็นเศรษฐีป้ายแดงคนใหม่ไปพร้อมกันในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล17 มกราคม 2569
-
รางวัลที่ 1xxxxxx
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวxxx xxx
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวxx
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
- รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัลที่ 1 : รอผล
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
- รางวัล 2 ตัวตรง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
สำหรับประชาชนที่ต้องการลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ สามารถติดตามได้ตามช่องทางและเวลาดังต่อไปนี้
- เว็บไซต์/ยูทูป ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
- เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 2 มกราคม 2569
