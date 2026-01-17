ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6

ร่วมยินดี ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2569 รางวัลที่ 1 ‘878972’ เป๋าตังถูกคนเดียว 28 ใบ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6N3 (17/1/69)

หลายคนรอคอย สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2569 จบสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลหวยในงวดนี้ มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่เพียงคนเดียวเท่านั้น โดยซื้อ สลากดิจิทัล L6 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วถูกรางวัลที่ 1 มากถึง 28 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลมหาศาลรวม 168 ล้านบาท

“สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 17 ม.ค. 69

รางวัลที่ 1 เลขที่ 878972 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 28 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 168 ล้านบาท ถูก 28 ใบ จำนวน 1 คน

สลากตัวเลขสามหลักงวดประจำวันที่ 17 ม.ค. 69

เลขรางวัลสามตรง: 972 รางวัลละ 2,360 บาท

เลขรางวัลสามสลับหลัก: 279 297 729 792 927 รางวัลละ 439 บาท

เลขรางวัลสองตรง: 02 รางวัลละ 690 บาท

เลขรางวัลพิเศษ: 972000005027 รางวัลละ 511,266.00 บาท

ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook

งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด”

เป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 ถูกคนเดียว 28 ใบ เศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6 งวด 17 1 69

อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care

