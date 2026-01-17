ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน
ร่วมยินดี ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2569 รางวัลที่ 1 ‘878972’ เป๋าตังถูกคนเดียว 28 ใบ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6N3 (17/1/69)
หลายคนรอคอย สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2569 จบสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผลหวยในงวดนี้ มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่เพียงคนเดียวเท่านั้น โดยซื้อ สลากดิจิทัล L6 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วถูกรางวัลที่ 1 มากถึง 28 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลมหาศาลรวม 168 ล้านบาท
“สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 17 ม.ค. 69
รางวัลที่ 1 เลขที่ 878972 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 28 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 168 ล้านบาท ถูก 28 ใบ จำนวน 1 คน
สลากตัวเลขสามหลักงวดประจำวันที่ 17 ม.ค. 69
เลขรางวัลสามตรง: 972 รางวัลละ 2,360 บาท
เลขรางวัลสามสลับหลัก: 279 297 729 792 927 รางวัลละ 439 บาท
เลขรางวัลสองตรง: 02 รางวัลละ 690 บาท
เลขรางวัลพิเศษ: 972000005027 รางวัลละ 511,266.00 บาท
ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook
งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด”
อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care
