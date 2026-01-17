ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 17 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 14:35 น.
132

ถ่ายทอดสดบ่ายสองโมง ชมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ม.ค. 69 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย พร้อมกันทั่วประเทศ

นับถอยหลังสู่ความระทึก เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เกาะติด การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 (เลื่อนมาจากวันครู 16 ม.ค.) มาร่วมลุ้นรางวัลที่ 1, เลขท้าย 2 ตัว, 3 ตัว และผลรางวัลสลากดิจิทัลไปพร้อมกัน

วันนี้หวยออก (วันเสาร์ที่ 17/1/69) เตรียมตัวตรวจผลรางวัล ชมสดทุกวินาทีสำคัญ ทั้งสลากกินแบ่งแบบใบ (L6), สลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และพลาดไม่ได้กับ ผลสลาก N3 ทุกหมายเลขรางวัล เรารวมมาให้เช็กได้แล้วที่นี่

ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69)

การประกาศผลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery official หรือ Youtube : Thai Lottery

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 17 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัลที่ 1 : รอผล
ผู้คนรอคอยการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17/1/69
ถ่ายทอดสดหวย 17 1 69

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
  • รางวัลที่ 1 : 763895

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่นๆ สูดหายใจลึกๆ แล้วมาร่วมนับถอยหลัง การถ่ายทอดสดการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2569 ขอให้โชคใหญ่จงสถิตอยู่กับท่าน

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

