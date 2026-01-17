ถ่ายทอดสดหวย 17 มกราคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
ถ่ายทอดสดบ่ายสองโมง ชมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ม.ค. 69 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย พร้อมกันทั่วประเทศ
นับถอยหลังสู่ความระทึก เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เกาะติด การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 (เลื่อนมาจากวันครู 16 ม.ค.) มาร่วมลุ้นรางวัลที่ 1, เลขท้าย 2 ตัว, 3 ตัว และผลรางวัลสลากดิจิทัลไปพร้อมกัน
วันนี้หวยออก (วันเสาร์ที่ 17/1/69) เตรียมตัวตรวจผลรางวัล ชมสดทุกวินาทีสำคัญ ทั้งสลากกินแบ่งแบบใบ (L6), สลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และพลาดไม่ได้กับ ผลสลาก N3 ทุกหมายเลขรางวัล เรารวมมาให้เช็กได้แล้วที่นี่
ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 17 มกราคม 2569 (17/1/69)
การประกาศผลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชัน GLO Lottery official หรือ Youtube : Thai Lottery
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 17 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
- รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
- รางวัลที่ 1 : รอผล
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 2 ม.ค. 69
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 347 694
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 765
- รางวัลที่ 1 : 837706
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
- รางวัลที่ 1 : 763895
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
- รางวัลที่ 1 : 461252
สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
- รางวัล 2 ตัวตรง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่นๆ สูดหายใจลึกๆ แล้วมาร่วมนับถอยหลัง การถ่ายทอดสดการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2569 ขอให้โชคใหญ่จงสถิตอยู่กับท่าน
