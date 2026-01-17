ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 17 มกราคม 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ตรวจหวย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 15:52 น.
400
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 17 มกราคม 2569 ตรวจรางวัลที่ 1 เลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ได้ที่นี่ พร้อมช่องทางขึ้นเงินรางวัลสำหรับผู้โชคดี

วันนี้ที่คอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งประเทศรอคอย กับการประกาศ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 งวดต้อนรับเดือนสุดท้ายของปี ตรวจสอบทุกรางวัล ได้แก่ รางวัล 3 ตัวหน้า, รางวัล 3 ตัวหลัง, รางวัล 2 ตัวตรง รวมทั้งร่วมลุ้นรางวัลที่ 1 พร้อมกัน เช็กผลรางวัลผ่าน ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ ได้แล้วที่นี่

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ วันที่ 17 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 299 – 815
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 02
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 662 – 363
  • รางวัลที่ 1 : 878972

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 2 ม.ค. 69

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 694 – 347
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 16
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 288 – 765
  • รางวัลที่ 1 : 837706

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 431 176
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 52
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 014 449
  • รางวัลที่ 1 : 763895

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ธ.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 655 389
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 22
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 137 995
  • รางวัลที่ 1 : 461252

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 242 602
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 37
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 239 389
  • รางวัลที่ 1 : 458145

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 – 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 – 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
  • รางวัลที่ 1 : 059696

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดย้อนหลัง วันที่ 1 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 77
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
  • รางวัลที่ 1 : 876978

ท่านที่ดวงเฮงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาทำการ 07.30 – 15.00 น. รวมทั้ง ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สามารถนำสลากไปขึ้นเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

