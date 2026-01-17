แม่ค้าโอด เครนถล่มพระราม 2 ทำตลาดมหาชัยไร้คน ค้าขายซบเซา วอนนายกฯ เร่งแก้วิกฤต
แม่ค้าตลาดมหาชัยโอด ผลกระทบ เครนถล่มถนนพระราม 2 ทำการค้าซบเซา วอนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา ก่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นพังพินาศ
บรรยากาศย่านการค้าตลาดสดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 17 มกราคม 2569 ตกอยู่ในสภาพเงียบเหงาจนน่าใจหาย หลังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตุ เครนถล่มพระราม 2 เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดตายเส้นทางบนถนนพระราม 2 ช่วงขาเข้า จนประชาชนพากันหลีกเลี่ยงเส้นทาง ส่งผลให้เศรษฐกิจระแวกนั้นซบเซ้าอย่างหนัก
จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของทีมข่าวช่อง 3 และได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดมหาชัย กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ยอดขายดิ่งลงเหวอย่างน่าตกใจ เนื่องจากปกติย่านมหาชัยจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนที่แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหาร แต่ปัจจุบันปริมาณรถหายไปเกือบหมด ทำให้ของสดขายไม่หมดและเกิดการเน่าเสีย ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนทั้งค่าเช่า ค่าจ้างแรงงาน แต่กลับไม่มีรายรับเข้ามาเลย ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เลวร้ายไม่ต่างจากช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาอีก”
กลุ่มผู้ประกอบการมองว่า “หลังจากที่นายกฯ อนุทิน คาดเวลาการเก็บกู้ซากโครงเหล็กและคอนกรีตต้องใช้เวลาถึง 14-15 วัน มันยาวนานเกินไปสำหรับคนค้าขาย หากปล่อยให้ยืดเยื้อนานขนาดนั้นอาจจะต้องขาดทุนจนถึงขั้นเลิกกิจการก็เป็นได้”
นอกจากนั้น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดมหาชัย ก็ได้กล่าวแนะนำเพิ่มเติมในฐานะเป็นเสียงจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ เครนถล่มพระราม 2 ว่า “วอนนายกฯ และบริษัทเจ้าของโครงการ เร่งระดมสรรพกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคืนผิวการจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่เพียงการซ่อมแซมถนน แต่ต้องซ่อมแซมปากท้องของประชาชนที่ต้องมารับกรรมจากอุบัติเหตุที่พวกเขาไม่ได้ก่อในครั้งนี้ด้วย เพราะทุกชั่วโมงที่ถนนยังปิดคือความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ของคนทำมาหากิน”
