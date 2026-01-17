ดร.สนธิ เจาะสาเหตุ “ถนนพระราม 2” ไม่พังก็ยุบ ก่ออุบัติเหตุซ้ำซากเพราะอะไร ?
ดร.สนธิ คชวัฒน์ วิเคราะห์ 3 สาเหตุหลัก ถนนพระราม 2 ยุบ ! ซ้ำซาก ชี้ดินเหนียวอ่อน น้ำทะเลหนุน ส่วนเหตุล่าสุดเมื่อเช้าท่อประปาแตกเป็นตัวการหลัก ทำรถกระบะตกหลุมเคราะห์ดีคนขับปลอดภัย
จากกรณีเช้าวันนี้ (17 ม.ค.) เวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา บริเวณถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ หน้าห้างบิ๊กซีมหาชัย จ.สมุทรสาคร จู่ๆ เกิดการทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ส่งผลให้ รถกระบะคันหนึ่งตกลงไป กลายเป็นคำถามที่สังคมต้องการคำตอบว่า “ทำไมถนนเส้นนี้ถึงมีปัญหาไม่จบสิ้น?”
ล่าสุด ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ได้วิเคราะห์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงปัจจัยที่ทำให้ถนนพระราม 2 กลายเป็น “ถนนยุบตัวซ้ำซาก” โดยสรุปเป็น 5 ประเด็นหลักดังนี้ ถนนพระราม 2 อีกแล้ว..ไม่พังก็ยุบ..ก่ออุบัติเหตุซ้ำซาก..เพราะอะไร?
1.วันนี้เกิดการยุบตัวบนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กทม. บริเวณหน้าบิ๊กซี ช่องทางคู่ขนานบริเวณหน้าบิ๊กซี ตำบลมหา ชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เกิดเป็นหลุมมีรถกระบะตกลงไป..
2 สาเหตุการทรุดหรือยุบตัวของพื้นดินและถนนพระราม 2 บ่อยครั้งเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ดังนี้
2.1.สภาพดินเหนียวอ่อน (Soft Clay) ของพื้นที่ก่อสร้างถนนพระราม 2 เดิมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีชั้นดินเหนียวหนาและอ่อนนุ่มมาก มีคุณสมบัติยุบตัวได้ง่ายตามธรรมชาติประมาณ 1-2 เซนติ เมตรต่อปี
2.2.น้ำหนักสิ่งก่อสร้างและการจราจร: การก่อสร้างโครงกรทางยกระดับและโครงสร้างทางพิเศษที่มีน้ำหนักมากกดทับลงไปบนชั้นดินเหนียวอ่อนและยังมีแรงกระแทกจากรถบรรทุกหนักที่วิ่งผ่านทำให้ดินเกิดการอัดตัวและทรุดตัวเร็วกว่าปกติ
2.3.น้ำใต้ดินลดลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณมากในพื้นที่รอบๆ ทำให้ระดับน้ำใต้ดินลดลง ส่งผลให้ชั้นดินขาดแรงพยุงและเกิดการยุบตัวลงเรื่อยๆ
2 4.น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นเรื่อยๆจากสภา วะโลกที่ร้อนขึ้นโดยในช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569 พบว่าน้ำทะเลหนุนสูงมากในช่วงน้ำขึ้น บางช่วงสูงถึง 4.0 เมตร จนเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรบนถนนพระราม 2 แม้น้ำทะเลหนุนจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้ดินยุบในทันที แต่การที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากส่งผลให้ความชื้นในดินสูงขึ้นจนกลายเป็นเลน ซึ่งลดความสามารถในการรับน้ำหนักของถนนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบเมื่อมีแรงกดทับได้
2.5.ส่วนสาเหตุถนนทรุดตัวจนทำให้รถกระบะตกลงไปในหลุมบนถนนพระราม 2 เมื่อเช้าวันที่17 มกราคม 2569 สาเหตุหลักมาจากท่อส่งน้ำประปาขนาดใหญ่แตกใต้พื้นผิวจราจรทำให้น้ำชะล้างดินใต้ผิวถนนจนเกิดโพรงและทรุดตัวลง
..การที่ท่อประปาแตกเกิดจากการขุดเจาะเพื่อเชื่อมท่อและการบดอัดผิวจราจรคืน..
3.นอกจากนี้ ในปี 2569 ยังพบปัญหาด้านความปลอดภัยจากการก่อสร้าง เช่น เหตุการณ์เครนถล่ม (มกราคม 2569) ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่า..ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากขาที่รับน้ำหนักเครนเกิดการทรุดตัวของดินในขณะติดตั้งด้วย.
