เจนนี่ เฉลยแล้ว คนให้กุหลาบช่อโต ฉลองวัย 30 ที่แท้คือคนสำคัญของใจ
เจนนี่ BLACKPINK ฉลองวันเกิดก้าวสู่วัย 30 ปี เผยคลิปเป่าเค้กสุดน่ารัก พร้อมโมเมนต์ใจฟูรับกุหลาบน้ำเงินจากคนสำคัยทุุกปี ตอกย้ำปีทองกวาดรางวัลใหญ่ทั่วโลก
กาลเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริง ๆ สำหรับ เจนนี่ คิม (Jennie Kim) นักร้องสาวจากวง BLACKPINK วันนี้ 16 มกราคม 2569 เธอได้ก้าวเข้าสู่ประตูแห่งวัยเลข 3 อย่างเป็นทางการแล้ว แต่ดีกรีความสวย เผ็ด และความน่ารักดูเหมือนจะยิ่งทวีคูณขึ้นสวนทางกับตัวเลข
งานนี้เจ้าตัวไม่พลาดที่จะเสิร์ฟคอนเทนต์ปัง ๆ ลง Instagram jennierubyjane ด้วยคลิปวิดีโอฉลองวันเกิดสุดเก๋ที่ผสมผสานความเท่และความน่ารักเข้าด้วยกัน เธอมาในลุคสาวเท่สวมแว่นกันแดดสีดำ ถือเค้กก้อนโตที่ตกแต่งเป็นรูปตัวการ์ตูนสุดคิ้วท์อย่างชินนามอนโรล (Cinnamoroll) พร้อมปักเทียนเลข 30 หมายถึง อายุ 30 ปีนั่นเอง
แต่ที่เด็ดสุดคืออินเนอร์ของยัยเกี๊ยวที่โชว์ลีลาการเป่าเทียนให้ดับลงตามจังหวะเพลงระดับตำนานอย่าง Feeling Good ของ Michael Bublé บอกเลยว่าจริตตัวแม่มาเต็ม เป็นการต้อนรับทศวรรษใหม่ของชีวิตด้วยความมั่นใจและเปี่ยมไปด้วยพลัง
นอกจากความเท่ในคลิปเป่าเค้กแล้ว อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปริและอบอุ่นหัวใจไปตาม ๆ กัน คือการที่เจนนี่โพสต์ภาพคู่กับช่อดอกไม้สีหวานช่อโตที่เธอได้รับ ซึ่งหลายคนจับตามองว่าเป็นของใคร
งานนี้ไม่ต้องเดาให้ปวดหัว เพราะเจ้าของดอกไม้ไม่ใช่หนุ่มปริศนาที่ไหน แต่เป็น คุณแม่ คนสวยสุดที่รักของเธอนั่นเอง โดยเจนนี่ได้ลงรูปของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่อิมแพ็คต่อใจว่า “0116. Love you 엄마” (รักแม่นะคะ) พร้อมอิโมจิหัวใจ 3 ดวง
การมอบดอกไม้ให้เป็นของขวัญนั้นถือเป็นธรรมเนียมที่คุณแม่จะส่งดอกกุหลาบสีน้ำเงินให้ลูกสาวทุกปี เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นใจทำเอาแฟน ๆ ยิ้มตามเลยทีเดียว
การฉลองวันเกิดปีนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่กราฟชีวิตของเจนนี่พุ่งสูงสุด ๆ เพราะนอกจากความสวยที่สะกดทุกสายตาแล้ว ผลงานของเธอก็โดดเด่นไม่แพ้กัน โดยล่าสุดเธอเพิ่งสร้างปรากฏการณ์บนเวที Golden Disc Awards ครั้งที่ 40 ด้วยการกวาดรางวัลกลับบ้านไปถึง 4 ถ้วย รวมถึงรางวัลใหญ่อย่าง Artist of the Year ถือเป็นศิลปิน K-pop ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปี 2025
และสำหรับแฟน ๆ ที่รอติดตามผลงาน เตรียมตัวไว้ได้เลยเพราะตารางงานของสาวเจนนี่ยังคงแน่นเอี๊ยด เธอและสมาชิก BLACKPINK เดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ต Deadline World Tour มีกำหนดการแสดงรอบสุดท้ายที่ฮ่องกง ในวันที่ 26 มกราคมนี้ หลังจบทัวร์ทเตรียมหูเคลือบทองกันต่อกับมินิอัลบั้มใหม่ของ BLACKPINK ในชื่อ Deadline ที่มีกำหนดปล่อยออกมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
