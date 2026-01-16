หวยลาววันนี้ 16/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์
หวยลาวพัฒนาเตรียมเปิดวงล้อออกรางวัลประจำงวดวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นรอบการออกรางวัลวันสุดท้ายก่อนหยุดสุดสัปดาห์กลางเดือนนี้ คอหวยแห่ลุ้นผลรางวัลเลขชุด 6 ตัว
กระแสเลขเด็ดมาแรงแซงทางโค้ง เซียนหวยแห่เก็งเลขชุด 6 ตัว หวยลาววันนี้ งวดประจำวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 หวังพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน บรรยากาศการเสี่ยงโชคเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่ขายลอตเตอรี่ต่างยิ้มแก้มปริ เพราะเหล่านักเสี่ยงโชคต่างพากันมาจับจองเลขเด็ด เลขดัง จากสำนักต่าง ๆ กันอย่างไม่ขาดสาย
เกาะติดผลรางวัล หวยลาววันนี้ 16/1/69
ห้ามพลาด คืนนี้ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตรวจผลรางวัลหวยลาว 16 1 69 อัปเดตผลรางวัลกันแบบสด ๆ
- หวยลาวเลข 6 ตัว : รอผล
- หวยลาวเลข 5 ตัว : รอผล
- หวยลาวเลข 4 ตัว : รอผล
- หวยลาวเลข 3 ตัว : รอผล
- หวยลาวเลข 2 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45
- รอผล , รอผล , รอผล , รอผล , รอผล
ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสด
เพื่อไม่ให้พลาดช่วงเวลาสำคัญ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
- Facebook Live เพจ: Laolottery Live
- YouTube: ช่องทางการของหวยลาวพัฒนา
เจาะลึก สถิติหวยลาวย้อนหลัง (ต้อนรับงวด 16 ม.ค. 69)
สำหรับคอหวยสายวิเคราะห์ เราได้รวบรวมสถิติผลหวยลาวย้อนหลังมาให้ท่านได้พิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในงวดนี้
|งวดประจำวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|14 ม.ค. 69
|8060
|060
|60
|12 ม.ค. 69
|6753
|753
|53
|9 ม.ค. 69
|0905
|905
|05
|7 ม.ค. 69
|7653
|653
|53
|5 ม.ค. 69
|3845
|845
|45
|2 ม.ค. 69
|3626
|626
|26
|31 ธ.ค. 68
|4541
|541
|41
|29 ธ.ค. 68
|0369
|369
|69
|26 ธ.ค. 68
|0052
|052
|52
|24 ธ.ค. 68
|4892
|892
|92
|22 ธ.ค. 68
|5963
|963
|63
|19 ธ.ค. 68
|4603
|603
|03
|17 ธ.ค. 68
|3099
|099
|99
|15 ธ.ค. 68
|6440
|440
|40
|12 ธ.ค. 68
|4546
|546
|46
|10 ธ.ค. 68
|7817
|817
|17
|8 ธ.ค. 68
|2662
|662
|62
|5 ธ.ค. 68
|9145
|145
|45
|3 ธ.ค. 68
|3798
|798
|98
|1 ธ.ค. 68
|4105
|105
|05
|28 พ.ย. 68
|1679
|679
|79
|26 พ.ย. 68
|5541
|541
|41
|24 พ.ย. 68
|2133
|133
|33
|21 พ.ย. 68
|6238
|238
|38
|19 พ.ย. 68
|4322
|322
|22
|17 พ.ย. 68
|4579
|579
|79
|14 พ.ย. 68
|9877
|877
|77
|12 พ.ย. 68
|1651
|651
|51
|10 พ.ย. 68
|1187
|187
|87
|7 พ.ย. 68
|3320
|320
|20
|5 พ.ย. 68
|2926
|926
|26
|3 พ.ย. 68
|1226
|226
|26
|31 ต.ค. 68
|3725
|725
|25
|29 ต.ค. 68
|2500
|500
|00
|27 ต.ค. 68
|2412
|412
|12
|24 ต.ค. 68
|1677
|677
|77
|22 ต.ค. 68
|4918
|918
|18
|20 ต.ค. 68
|7480
|480
|80
|17 ต.ค. 68
|3509
|509
|09
|15 ต.ค. 68
|9152
|152
|52
|13 ต.ค. 68
|9456
|456
|56
|10 ต.ค. 68
|7318
|318
|18
|8 ต.ค. 68
|3946
|946
|46
|6 ต.ค. 68
|1739
|739
|39
|3 ต.ค. 68
|8654
|654
|54
|1 ต.ค. 68
|9506
|506
|06
|29 ก.ย. 68
|2774
|774
|74
|26 ก.ย. 68
|6958
|958
|58
|24 ก.ย. 68
|4415
|415
|15
|22 ก.ย. 68
|9252
|252
|52
|19 ก.ย. 68
|0862
|862
|62
|17 ก.ย. 68
|0543
|543
|43
|15 ก.ย. 68
|6828
|828
|28
|12 ก.ย. 68
|0188
|188
|88
|10 ก.ย. 68
|1709
|709
|09
|8 ก.ย. 68
|3798
|798
|98
|5 ก.ย. 68
|8775
|775
|75
|3 ก.ย. 68
|0701
|701
|01
|1 ก.ย. 68
|4088
|088
|88
|29 ส.ค. 68
|8976
|976
|76
|27 ส.ค. 68
|1541
|541
|41
|25 ส.ค. 68
|8511
|511
|11
|22 ส.ค. 68
|0568
|568
|68
|20 ส.ค. 68
|0722
|722
|22
|18 ส.ค. 68
|9795
|795
|95
|15 ส.ค. 68
|4662
|662
|62
|13 ส.ค. 68
|1934
|934
|34
|11 ส.ค. 68
|6683
|683
|83
|8 ส.ค. 68
|9503
|503
|03
|6 ส.ค. 68
|9473
|473
|73
|4 ส.ค. 68
|8242
|242
|42
|1 ส.ค. 68
|7617
|617
|17
|30 ก.ค. 68
|2872
|872
|72
|28 ก.ค. 68
|2528
|528
|28
|25 ก.ค. 68
|6849
|849
|49
|23 ก.ค. 68
|0440
|440
|40
|21 ก.ค. 68
|1942
|942
|42
|18 ก.ค. 68
|4269
|269
|69
|16 ก.ค. 68
|1037
|037
|37
|14 ก.ค. 68
|9130
|130
|30
|11 ก.ค. 68
|6988
|988
|88
|9 ก.ค. 68
|6234
|234
|34
|7 ก.ค. 68
|2066
|066
|66
|4 ก.ค. 68
|7957
|957
|57
|2 ก.ค. 68
|2206
|206
|06
|30 มิ.ย. 68
|5673
|673
|73
|27 มิ.ย. 68
|4787
|787
|87
|25 มิ.ย. 68
|3228
|228
|28
|23 มิ.ย. 68
|1126
|126
|26
|20 มิ.ย. 68
|1056
|056
|56
|18 มิ.ย. 68
|4822
|822
|22
|16 มิ.ย. 68
|7743
|743
|43
|13 มิ.ย. 68
|1630
|630
|30
|11 มิ.ย. 68
|2033
|033
|33
|9 มิ.ย. 68
|1737
|737
|37
|6 มิ.ย. 68
|6446
|446
|46
|4 มิ.ย. 68
|9626
|626
|26
|2 มิ.ย. 68
|3119
|119
|19
|30 พ.ค. 68
|5284
|284
|84
|28 พ.ค. 68
|6374
|374
|74
|26 พ.ค. 68
|2146
|146
|46
|23 พ.ค. 68
|2597
|597
|97
|21 พ.ค. 68
|8789
|789
|89
|19 พ.ค. 68
|4091
|091
|91
|16 พ.ค. 68
|3794
|794
|94
|14 พ.ค. 68
|7985
|985
|85
|12 พ.ค. 68
|2532
|532
|32
|9 พ.ค. 68
|8518
|518
|18
|7 พ.ค. 68
|0827
|827
|27
|5 พ.ค. 68
|6279
|279
|79
|2 พ.ค. 68
|4409
|409
|09
|30 เม.ย. 68
|9591
|591
|91
|28 เม.ย. 68
|0702
|702
|02
|25 เม.ย. 68
|5741
|741
|41
|23 เม.ย. 68
|8112
|112
|12
|21 เม.ย. 68
|2499
|499
|99
|18 เม.ย. 68
|5116
|116
|16
|16 เม.ย. 68
|**งดออกรางวัล**
|14 เม.ย. 68
|**งดออกรางวัล**
|11 เม.ย. 68
|2011
|011
|11
|9 เม.ย. 68
|5795
|795
|95
|7 เม.ย. 68
|8159
|159
|59
|4 เม.ย. 68
|4445
|445
|45
|2 เม.ย. 68
|0609
|609
|09
|31 มี.ค. 68
|6647
|647
|47
|28 มี.ค. 68
|6845
|845
|45
|26 มี.ค. 68
|1626
|626
|26
|24 มี.ค. 68
|8459
|459
|59
|21 มี.ค. 68
|7289
|289
|89
|19 มี.ค. 68
|3164
|164
|64
|17 มี.ค. 68
|5480
|480
|80
|14 มี.ค. 68
|1177
|177
|77
|12 มี.ค. 68
|9842
|842
|42
|10 มี.ค. 68
|**งดออกรางวัล**
|7 มี.ค. 68
|5215
|215
|15
|5 มี.ค. 68
|2160
|160
|60
|3 มี.ค. 68
|0411
|411
|11
|28 ก.พ. 68
|2439
|439
|39
|26 ก.พ. 68
|8994
|994
|94
|24 ก.พ. 68
|4528
|528
|28
|21 ก.พ. 68
|6705
|705
|05
|19 ก.พ. 68
|9681
|681
|81
|17 ก.พ. 68
|4176
|176
|76
|14 ก.พ. 68
|4647
|647
|47
|12 ก.พ. 68
|6045
|045
|45
|10 ก.พ. 68
|8774
|774
|74
|7 ก.พ. 68
|0055
|055
|55
|5 ก.พ. 68
|1810
|810
|10
|3 ก.พ. 68
|2897
|897
|97
|31 ม.ค. 68
|4277
|277
|77
|29 ม.ค. 68
|7970
|970
|70
|27 ม.ค. 68
|8524
|524
|24
|24 ม.ค. 68
|3205
|205
|05
|22 ม.ค. 68
|4361
|361
|61
|20 ม.ค. 68
|0086
|086
|86
|17 ม.ค. 68
|2944
|944
|44
|15 ม.ค. 68
|5381
|381
|81
|13 ม.ค. 68
|8733
|733
|33
|10 ม.ค. 68
|1393
|393
|93
|8 ม.ค. 68
|7449
|449
|49
|6 ม.ค. 68
|4609
|609
|09
|3 ม.ค. 68
|2256
|256
|56
|1 ม.ค. 68
|**งดออกรางวัล**
|30 ธ.ค. 67
|9265
|265
|65
|27 ธ.ค. 67
|8667
|667
|67
|25 ธ.ค. 67
|9989
|989
|89
|23 ธ.ค. 67
|9285
|285
|85
|20 ธ.ค. 67
|5092
|092
|92
|18 ธ.ค. 67
|3741
|741
|41
|16 ธ.ค. 67
|4601
|601
|01
|13 ธ.ค. 67
|9498
|498
|98
|11 ธ.ค. 67
|9318
|318
|18
|9 ธ.ค. 67
|5457
|457
|57
|6 ธ.ค. 67
|9036
|036
|36
|4 ธ.ค. 67
|6353
|353
|53
|2 ธ.ค. 67
|**งดออกรางวัล**
|29 พ.ย. 67
|4493
|493
|93
|27 พ.ย. 67
|1480
|480
|80
|25 พ.ย. 67
|7162
|162
|62
|22 พ.ย. 67
|9497
|497
|97
|20 พ.ย. 67
|5575
|575
|75
|18 พ.ย. 67
|2810
|810
|10
|15 พ.ย. 67
|5136
|136
|36
|13 พ.ย. 67
|1433
|433
|33
|11 พ.ย. 67
|5269
|269
|69
|8 พ.ย. 67
|6347
|347
|47
|6 พ.ย. 67
|1786
|786
|86
|4 พ.ย. 67
|7589
|589
|89
|1 พ.ย. 67
|3851
|851
|51
|30 ต.ค. 67
|4614
|614
|14
|28 ต.ค. 67
|5177
|177
|77
|25 ต.ค. 67
|2002
|002
|02
|23 ต.ค. 67
|3362
|362
|62
|21 ต.ค. 67
|2989
|989
|89
|18 ต.ค. 67
|0741
|741
|41
|16 ต.ค. 67
|0079
|079
|79
|14 ต.ค. 67
|8919
|919
|19
|11 ต.ค. 67
|9692
|692
|92
|9 ต.ค. 67
|8435
|435
|35
|7 ต.ค. 67
|0040
|040
|40
|4 ต.ค. 67
|9636
|636
|36
|2 ต.ค. 67
|0489
|489
|89
|30 ก.ย. 67
|2811
|811
|11
|27 ก.ย. 67
|4821
|821
|21
|25 ก.ย. 67
|4596
|596
|96
|23 ก.ย. 67
|2703
|703
|03
|20 ก.ย. 67
|8644
|644
|44
|18 ก.ย. 67
|9865
|865
|65
|16 ก.ย. 67
|3866
|866
|66
|13 ก.ย. 67
|1647
|647
|47
|11 ก.ย. 67
|0667
|667
|67
|9 ก.ย. 67
|7339
|339
|39
|6 ก.ย. 67
|2846
|846
|46
|4 ก.ย. 67
|1157
|157
|57
|2 ก.ย. 67
|0605
|605
|05
|30 ส.ค. 67
|2764
|764
|64
|28 ส.ค. 67
|8239
|239
|39
|26 ส.ค. 67
|8224
|224
|24
|23 ส.ค. 67
|8254
|254
|54
|21 ส.ค. 67
|9359
|359
|59
|19 ส.ค. 67
|9698
|698
|98
|16 ส.ค. 67
|2076
|076
|76
|14 ส.ค. 67
|1274
|274
|74
|12 ส.ค. 67
|9284
|284
|84
|9 ส.ค. 67
|8431
|431
|31
|7 ส.ค. 67
|5402
|402
|02
|5 ส.ค. 67
|1150
|150
|50
|2 ส.ค. 67
|4005
|005
|05
