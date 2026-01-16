หวยลาว

หวยลาววันนี้ 16/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:25 น.
269

หวยลาวพัฒนาเตรียมเปิดวงล้อออกรางวัลประจำงวดวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นรอบการออกรางวัลวันสุดท้ายก่อนหยุดสุดสัปดาห์กลางเดือนนี้ คอหวยแห่ลุ้นผลรางวัลเลขชุด 6 ตัว

กระแสเลขเด็ดมาแรงแซงทางโค้ง เซียนหวยแห่เก็งเลขชุด 6 ตัว หวยลาววันนี้ งวดประจำวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 หวังพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน บรรยากาศการเสี่ยงโชคเป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่ขายลอตเตอรี่ต่างยิ้มแก้มปริ เพราะเหล่านักเสี่ยงโชคต่างพากันมาจับจองเลขเด็ด เลขดัง จากสำนักต่าง ๆ กันอย่างไม่ขาดสาย

เกาะติดผลรางวัล หวยลาววันนี้ 16/1/69

ห้ามพลาด คืนนี้ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตรวจผลรางวัลหวยลาว 16 1 69 อัปเดตผลรางวัลกันแบบสด ๆ

  • หวยลาวเลข 6 ตัว : รอผล
  • หวยลาวเลข 5 ตัว : รอผล
  • หวยลาวเลข 4 ตัว : รอผล
  • หวยลาวเลข 3 ตัว : รอผล
  • หวยลาวเลข 2 ตัว : รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • รอผล , รอผล , รอผล , รอผล , รอผล

ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสด

เพื่อไม่ให้พลาดช่วงเวลาสำคัญ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

เจาะลึก สถิติหวยลาวย้อนหลัง (ต้อนรับงวด 16 ม.ค. 69)

สำหรับคอหวยสายวิเคราะห์ เราได้รวบรวมสถิติผลหวยลาวย้อนหลังมาให้ท่านได้พิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในงวดนี้

งวดประจำวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
14 ม.ค. 69 8060 060 60
12 ม.ค. 69 6753 753 53
9 ม.ค. 69 0905 905 05
7 ม.ค. 69 7653 653 53
5 ม.ค. 69 3845 845 45
2 ม.ค. 69 3626 626 26
31 ธ.ค. 68 4541 541 41
29 ธ.ค. 68 0369 369 69
26 ธ.ค. 68 0052 052 52
24 ธ.ค. 68 4892 892 92
22 ธ.ค. 68 5963 963 63
19 ธ.ค. 68 4603 603 03
17 ธ.ค. 68 3099 099 99
15 ธ.ค. 68 6440 440 40
12 ธ.ค. 68 4546 546 46
10 ธ.ค. 68 7817 817 17
8 ธ.ค. 68 2662 662 62
5 ธ.ค. 68 9145 145 45
3 ธ.ค. 68 3798 798 98
1 ธ.ค. 68 4105 105 05
28 พ.ย. 68 1679 679 79
26 พ.ย. 68 5541 541 41
24 พ.ย. 68 2133 133 33
21 พ.ย. 68 6238 238 38
19 พ.ย. 68 4322 322 22
17 พ.ย. 68 4579 579 79
14 พ.ย. 68 9877 877 77
12 พ.ย. 68 1651 651 51
10 พ.ย. 68 1187 187 87
7 พ.ย. 68 3320 320 20
5 พ.ย. 68 2926 926 26
3 พ.ย. 68 1226 226 26
31 ต.ค. 68 3725 725 25
29 ต.ค. 68 2500 500 00
27 ต.ค. 68 2412 412 12
24 ต.ค. 68 1677 677 77
22 ต.ค. 68 4918 918 18
20 ต.ค. 68 7480 480 80
17 ต.ค. 68 3509 509 09
15 ต.ค. 68 9152 152 52
13 ต.ค. 68 9456 456 56
10 ต.ค. 68 7318 318 18
8 ต.ค. 68 3946 946 46
6 ต.ค. 68 1739 739 39
3 ต.ค. 68 8654 654 54
1 ต.ค. 68 9506 506 06
29 ก.ย. 68 2774 774 74
26 ก.ย. 68 6958 958 58
24 ก.ย. 68 4415 415 15
22 ก.ย. 68 9252 252 52
19 ก.ย. 68 0862 862 62
17 ก.ย. 68 0543 543 43
15 ก.ย. 68 6828 828 28
12 ก.ย. 68 0188 188 88
10 ก.ย. 68 1709 709 09
8 ก.ย. 68 3798 798 98
5 ก.ย. 68 8775 775 75
3 ก.ย. 68 0701 701 01
1 ก.ย. 68 4088 088 88
29 ส.ค. 68 8976 976 76
27 ส.ค. 68 1541 541 41
25 ส.ค. 68 8511 511 11
22 ส.ค. 68 0568 568 68
20 ส.ค. 68 0722 722 22
18 ส.ค. 68 9795 795 95
15 ส.ค. 68 4662 662 62
13 ส.ค. 68 1934 934 34
11 ส.ค. 68 6683 683 83
8 ส.ค. 68 9503 503 03
6 ส.ค. 68 9473 473 73
4 ส.ค. 68 8242 242 42
1 ส.ค. 68 7617 617 17
30 ก.ค. 68 2872 872 72
28 ก.ค. 68 2528 528 28
25 ก.ค. 68 6849 849 49
23 ก.ค. 68 0440 440 40
21 ก.ค. 68 1942 942 42
18 ก.ค. 68 4269 269 69
16 ก.ค. 68 1037 037 37
14 ก.ค. 68 9130 130 30
11 ก.ค. 68 6988 988 88
9 ก.ค. 68 6234 234 34
7 ก.ค. 68 2066 066 66
4 ก.ค. 68 7957 957 57
2 ก.ค. 68 2206 206 06
30 มิ.ย. 68 5673 673 73
27 มิ.ย. 68 4787 787 87
25 มิ.ย. 68 3228 228 28
23 มิ.ย. 68 1126 126 26
20 มิ.ย. 68 1056 056 56
18 มิ.ย. 68 4822 822 22
16 มิ.ย. 68 7743 743 43
13 มิ.ย. 68 1630 630 30
11 มิ.ย. 68 2033 033 33
9 มิ.ย. 68 1737 737 37
6 มิ.ย. 68 6446 446 46
4 มิ.ย. 68 9626 626 26
2 มิ.ย. 68 3119 119 19
30 พ.ค. 68 5284 284 84
28 พ.ค. 68 6374 374 74
26 พ.ค. 68 2146 146 46
23 พ.ค. 68 2597 597 97
21 พ.ค. 68 8789 789 89
19 พ.ค. 68 4091 091 91
16 พ.ค. 68 3794 794 94
14 พ.ค. 68 7985 985 85
12 พ.ค. 68 2532 532 32
9 พ.ค. 68 8518 518 18
7 พ.ค. 68 0827 827 27
5 พ.ค. 68 6279 279 79
2 พ.ค. 68 4409 409 09
30 เม.ย. 68 9591 591 91
28 เม.ย. 68 0702 702 02
25 เม.ย. 68 5741 741 41
23 เม.ย. 68 8112 112 12
21 เม.ย. 68 2499 499 99
18 เม.ย. 68 5116 116 16
16 เม.ย. 68 **งดออกรางวัล**
14 เม.ย. 68 **งดออกรางวัล**
11 เม.ย. 68 2011 011 11
9 เม.ย. 68 5795 795 95
7 เม.ย. 68 8159 159 59
4 เม.ย. 68 4445 445 45
2 เม.ย. 68 0609 609 09
31 มี.ค. 68 6647 647 47
28 มี.ค. 68 6845 845 45
26 มี.ค. 68 1626 626 26
24 มี.ค. 68 8459 459 59
21 มี.ค. 68 7289 289 89
19 มี.ค. 68 3164 164 64
17 มี.ค. 68 5480 480 80
14 มี.ค. 68 1177 177 77
12 มี.ค. 68 9842 842 42
10 มี.ค. 68 **งดออกรางวัล**
7 มี.ค. 68 5215 215 15
5 มี.ค. 68 2160 160 60
3 มี.ค. 68 0411 411 11
28 ก.พ. 68 2439 439 39
26 ก.พ. 68 8994 994 94
24 ก.พ. 68 4528 528 28
21 ก.พ. 68 6705 705 05
19 ก.พ. 68 9681 681 81
17 ก.พ. 68 4176 176 76
14 ก.พ. 68 4647 647 47
12 ก.พ. 68 6045 045 45
10 ก.พ. 68 8774 774 74
7 ก.พ. 68 0055 055 55
5 ก.พ. 68 1810 810 10
3 ก.พ. 68 2897 897 97
31 ม.ค. 68 4277 277 77
29 ม.ค. 68 7970 970 70
27 ม.ค. 68 8524 524 24
24 ม.ค. 68 3205 205 05
22 ม.ค. 68 4361 361 61
20 ม.ค. 68 0086 086 86
17 ม.ค. 68 2944 944 44
15 ม.ค. 68 5381 381 81
13 ม.ค. 68 8733 733 33
10 ม.ค. 68 1393 393 93
8 ม.ค. 68 7449 449 49
6 ม.ค. 68 4609 609 09
3 ม.ค. 68 2256 256 56
1 ม.ค. 68 **งดออกรางวัล**
30 ธ.ค. 67 9265 265 65
27 ธ.ค. 67 8667 667 67
25 ธ.ค. 67 9989 989 89
23 ธ.ค. 67 9285 285 85
20 ธ.ค. 67 5092 092 92
18 ธ.ค. 67 3741 741 41
16 ธ.ค. 67 4601 601 01
13 ธ.ค. 67 9498 498 98
11 ธ.ค. 67 9318 318 18
9 ธ.ค. 67 5457 457 57
6 ธ.ค. 67 9036 036 36
4 ธ.ค. 67 6353 353 53
2 ธ.ค. 67 **งดออกรางวัล**
29 พ.ย. 67 4493 493 93
27 พ.ย. 67 1480 480 80
25 พ.ย. 67 7162 162 62
22 พ.ย. 67 9497 497 97
20 พ.ย. 67 5575 575 75
18 พ.ย. 67 2810 810 10
15 พ.ย. 67 5136 136 36
13 พ.ย. 67 1433 433 33
11 พ.ย. 67 5269 269 69
8 พ.ย. 67 6347 347 47
6 พ.ย. 67 1786 786 86
4 พ.ย. 67 7589 589 89
1 พ.ย. 67 3851 851 51
30 ต.ค. 67 4614 614 14
28 ต.ค. 67 5177 177 77
25 ต.ค. 67 2002 002 02
23 ต.ค. 67 3362 362 62
21 ต.ค. 67 2989 989 89
18 ต.ค. 67 0741 741 41
16 ต.ค. 67 0079 079 79
14 ต.ค. 67 8919 919 19
11 ต.ค. 67 9692 692 92
9 ต.ค. 67 8435 435 35
7 ต.ค. 67 0040 040 40
4 ต.ค. 67 9636 636 36
2 ต.ค. 67 0489 489 89
30 ก.ย. 67 2811 811 11
27 ก.ย. 67 4821 821 21
25 ก.ย. 67 4596 596 96
23 ก.ย. 67 2703 703 03
20 ก.ย. 67 8644 644 44
18 ก.ย. 67 9865 865 65
16 ก.ย. 67 3866 866 66
13 ก.ย. 67 1647 647 47
11 ก.ย. 67 0667 667 67
9 ก.ย. 67 7339 339 39
6 ก.ย. 67 2846 846 46
4 ก.ย. 67 1157 157 57
2 ก.ย. 67 0605 605 05
30 ส.ค. 67 2764 764 64
28 ส.ค. 67 8239 239 39
26 ส.ค. 67 8224 224 24
23 ส.ค. 67 8254 254 54
21 ส.ค. 67 9359 359 59
19 ส.ค. 67 9698 698 98
16 ส.ค. 67 2076 076 76
14 ส.ค. 67 1274 274 74
12 ส.ค. 67 9284 284 84
9 ส.ค. 67 8431 431 31
7 ส.ค. 67 5402 402 02
5 ส.ค. 67 1150 150 50
2 ส.ค. 67 4005 005 05

 

