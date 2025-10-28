ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต สมเด็จพระพันปีหลวง เผยภาพขาวดำในฉลองพระองค์ในชุดสง่างาม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ศิลปินสาวชาวไทยระดับโลก สมาชิกวง BLACKPINK ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว
ลิซ่าได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่ @lalalalisa_m เผยภาพขาวดำของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฉลองพระองค์ชุดราตรีเต็มยศที่งดงามและทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา โดยภาพดังกล่าวได้สะท้อนถึงความเคารพและความอาลัยที่มีต่อพระองค์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ
- คณะอักษรจุฬาฯ แต่งกลอนสุดไพเราะ ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
- ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา
