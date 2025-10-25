บันเทิง

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 14:55 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 14:55 น.
85

ผู้จัดฯ ประกาศแนวทางการเข้าชมคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> in BANGKOK ขอความร่วมมือใส่ชุดสีขาว-ดำ เพื่อร่วมถวายความอาลัย

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ผลการประชุมออกมาว่า เรื่องงานคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ขอความร่วมมือตามความเหมาะสม

โดยในวันนี้ 25 ตุลาคม 2568 และวันพรุ่งนี้ 26 ตุลาคม 2568 ยังมีงานคอนเสิร์ตของ BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> in BANGKOK ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 3 วันคือตั้งแต่วันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน นั้น ทำให้บริงค์ไทย หรือแฟนคลับของวงแบล็คพิงค์ ที่ซื้อบัตรเข้าชม 2 รอบที่เหลือเริ่มเป็นกังวลว่าคอนจะถูกยกเลิกกลางคันหรือไม่

ล่าสุดทางผู้จัด Live Nation Tero ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับแนวทางในการเข้าชมคอนเสิร์ต สำหรับ 2 วันที่เหลือ คือ 25-26 ตุลาคม 2568 นี้ ซึ่งยืนยันที่จะยังคงจัดงานตามกำหนดเดิม เพียงขอความร่วมมือจากแฟนคลับผู้เข้าชมทุกท่านให้แต่งกายด้วยชุดสีขาว-ดำ เท่านั้น เพื่อเป็นร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

“เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้จัดฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าชม คอนเสิร์ต ‘BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK’ ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม สวมเครื่องแต่งกายสีขาว-ดำ เข้าร่วมชมการแสดง”

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : Live Nation Tero

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นานาชาติร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง 24 ตุลาคม 2568 ข่าว

นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

14 วินาที ที่แล้ว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

รู้จัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มรดกแห่งพระราชปณิธาน ลมหายใจแห่งศิลปะแผ่นดิน ของ สมเด็จพระพันปีหลวง

13 นาที ที่แล้ว
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง ข่าวกีฬา

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

COCKTAIL แจ้งสถานะทัวร์คอนเสิร์ต หลังมติ ครม. ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง

33 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ โคโลญจน์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โรงแรมอุดมสุข 17 ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้โรงแรมซ.อุดมสุข 17 ระดมฉีดน้ำร่วม 1 ชม. เร่งช่วยคนติดค้างพบเจ็บ 1 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินทร์ เลียววาริณ ราษฎรในรัชกาลที่ 9 ข่าว

วินทร์ เลียววาริณ ย้อนรำลึกเดือนตุลาคม 9 ปีก่อน จวบจนปีนี้ “สัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้ง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แบรสต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชกรณียกิจในอดีตพระพันปีหลวง ข่าว

เรื่องเล่าจากแพทย์หลวง พระพันปีหลวงทรงตรัสกับชาวบ้าน “ไปบอกเจ้าหนี้นะคะ พระราชินีจะใช้หนี้ให้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองประกวดมิสเวิลด์ ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จสวรรคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คำถวายอาลัยพระพันปีหลวง ข่าว

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดแนวทางใช้ถ้อยคำ “แสดงความอาลัยให้ถูกต้องเหมาะสม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยผู้อพยพกัมพูชา ข่าว

ภาพหายาก พระพันปีหลวง เสด็จฯ เยี่ยม ชาวกัมพูชาหนีตายเขมรแดง น้ำพระทัยต่อชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขายสิทธิคนละครึ่งพลัส คุก 3 ปี ข่าวอาชญากรรม

“ขายสิทธิ คนละครึ่งพลัส” โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ข่าวจริงหรือเฟกนิสว์ ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไว้ทุกข์ งดงานรื่นเริง 30 วัน เพจดัง ขอความชัดเจนอะไรจัดได้-ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดให้ประชาชนเข้าถวาย น้ำสรงพระบรมศพ ข่าวการเมือง

รัฐบาลเปิดให้ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 26 ต.ค.68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มึนเช่นกลัดบัค พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ : กรมประชาสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช บำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทานอุทิศถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 14:55 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2568 14:55 น.
85
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานาชาติร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง 24 ตุลาคม 2568

นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สมเด็จพระพันปีหลวง

รู้จัก ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร มรดกแห่งพระราชปณิธาน ลมหายใจแห่งศิลปะแผ่นดิน ของ สมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
ฮุน มาเนต ส่งหนังสือแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2568
Back to top button