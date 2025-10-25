ผู้จัดฯ ประกาศ แนวทางเข้าชมคอนเสิร์ต Blackpink ขอความร่วมมือใส่ชุดขาว-ดำ
ผู้จัดฯ ประกาศแนวทางการเข้าชมคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> in BANGKOK ขอความร่วมมือใส่ชุดสีขาว-ดำ เพื่อร่วมถวายความอาลัย
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ผลการประชุมออกมาว่า เรื่องงานคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ ขอความร่วมมือตามความเหมาะสม
โดยในวันนี้ 25 ตุลาคม 2568 และวันพรุ่งนี้ 26 ตุลาคม 2568 ยังมีงานคอนเสิร์ตของ BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> in BANGKOK ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 3 วันคือตั้งแต่วันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน นั้น ทำให้บริงค์ไทย หรือแฟนคลับของวงแบล็คพิงค์ ที่ซื้อบัตรเข้าชม 2 รอบที่เหลือเริ่มเป็นกังวลว่าคอนจะถูกยกเลิกกลางคันหรือไม่
ล่าสุดทางผู้จัด Live Nation Tero ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับแนวทางในการเข้าชมคอนเสิร์ต สำหรับ 2 วันที่เหลือ คือ 25-26 ตุลาคม 2568 นี้ ซึ่งยืนยันที่จะยังคงจัดงานตามกำหนดเดิม เพียงขอความร่วมมือจากแฟนคลับผู้เข้าชมทุกท่านให้แต่งกายด้วยชุดสีขาว-ดำ เท่านั้น เพื่อเป็นร่วมไว้อาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
“เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้จัดฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าชม คอนเสิร์ต ‘BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN BANGKOK’ ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม สวมเครื่องแต่งกายสีขาว-ดำ เข้าร่วมชมการแสดง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่อ คอนเสิร์ต งานรื่นเริง ยกเลิก-เลื่อน หลัง มติ ครม. ไว้อาลัย
- ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง
- รัฐบาลเปิดให้ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 26 ต.ค.68
อ้างอิงจาก : Live Nation Tero
ติดตาม The Thaiger บน Google News: