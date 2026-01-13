เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ
จินนี่ เข้าให้ปากคำตำรวจแล้ว คดีถูกคอมเมนต์คุกคามทางเพศ สน.พหลโยธินเร่งสรุปสำนวน จ่อออกหมายเรียก โดม ปกรณ์ ลัม รับทราบข้อหา
ความคืบหน้าล่าสุดของคดีคอมเมนต์คุกคามทางเพศที่สังคมให้ความสนใจ มีรายงานยืนยันว่า จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรสาวของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน เพื่อให้ปากคำและยืนยันข้อเท็จจริงด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ทีมกฎหมายได้เข้าแจ้งความไว้ในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา
ภายหลังการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนคดี โดยมีรายงานว่าขั้นตอนต่อไป พนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินการ ออกหมายเรียก โดม ปกรณ์ ลัม ให้เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำในฐานะคู่กรณีตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีการออกหมายเรียกในเร็ว ๆ นี้
ย้อนรอยดราม่า “โดม ปกรณ์ ลัม” งานเข้า! ปมคอมเมนต์หื่นใส่ “จินนี่”
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ “ดิว วีรวัฒน์” ได้โพสต์ภาพของน้องจินนี่เพื่อช่วยสร้างสีสันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคไทยสร้างไทย พร้อมแคปชันน่ารักๆ ว่า “แม่หน่อยคร้าบ” ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ฝากเนื้อฝากตัวตามปกติ
แต่เหตุการณ์กลับตาลปัตร เมื่อบัญชีเฟซบุ๊กทางการของ โดม ปกรณ์ ลัม ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้ภาพดังกล่าวด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายคุกคามทางเพศอย่างรุนแรงว่า “ดูไปดูมาเริ่มเ…นแล้วนะ เ…ย” จนเจ้าของโพสต์อย่างดิว ต้องรีบเข้ามาเบรกว่า “ใจเย็นลูกพี่”
ทันทีที่ข้อความดังกล่าวปรากฏ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันรุมสวดพฤติกรรมนี้ โดยมองว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่าย การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) อย่างโจ่งแจ้งในพื้นที่สาธารณะ และไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียง
หลังจากกระแสโจมตีเริ่มรุนแรง ในช่วงเช้าของวันถัดมา โดม ปกรณ์ ลัม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยชี้แจงสั้น ๆ ว่า
“สำหรับที่มีคอมเมนต์ผมในเพจคุณดิว ผมไม่ได้โพสต์นะครับ แต่อยากขอโทษ ต้องหาตัวก่อนว่าใครโพสต์”
แม้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธ แต่ชาวเน็ตตาน้ำข้าวได้ทำการขุดโพสต์เก่าของโดม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้คำชี้แจงดูมีน้ำหนักน้อยลง โดยในโพสต์นั้นโดมเคยระบุไว้ชัดเจนว่า
“สำหรับคนที่สงสัยว่าผมเป็นคนโพสต์เองหรือว่ามีแอดมินโพสต์ ผมจะบอกว่าผมโพสต์เองครับ”
