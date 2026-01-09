ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด ยกคำร้อง “บิ๊กโจ๊ก” ขอเพิกถอนคำสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ด่วน! ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายกฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” ชี้คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ชอบด้วยกฎหมาย
เวลา 13.30 น. องค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด มีกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีมหากาพย์ที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก” อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน สืบเนื่องจากกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์ “BNK MASTER” และถูกดำเนินคดีอาญาฐานสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งส่งผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับที่มาของคดีนี้ เริ่มต้นจากคำสั่งของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2567 ที่สั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อน จากกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์และถูกศาลอาญาออกหมายจับ ซึ่ง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ต่อสู้คดีมาโดยตลอด โดยอ้างว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก่อนที่จะมาถึงศาลปกครองสูงสุด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้เคยยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) มาแล้ว แต่ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 6 ต่อ 0 เห็นว่าคำสั่งลงโทษของ ผบ.ตร. นั้นชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงจริง ทำให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรมเป็นที่พึ่งสุดท้าย
ล่าสุดมีรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าคำสั่งที่ให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ออกจากราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว
