ส่อพิรุธ? เก๋งข้าราชการ ชนนักเรียน ม.1 ดับ 3 ศพ พยานยัน มีกล้องหน้ารถ แต่ตำรวจบอก “ไม่มี”
ญาติข้องใจหนัก! วอนสังคมช่วยตามหาหลักฐาน กรณีรถชนเด็กเสียชีวิต 3 ศพ หลังคนชนอ้างเป็นข้าราชการ รู้จักคนใหญ่คนโต หวั่นคดีล้ม
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตามองและตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมทันที เมื่อเพจดังอย่าง บันเทิงหน้าตุ๊ด และ ลุงโจ๊ก ใจดี ออกมาเปิดเผยเรื่องราวอุบัติเหตุสลด ที่คร่าชีวิตเด็กนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ไปถึง 3 รายรวด แต่คดีกลับส่อแววมีพิรุธเมื่อ หลักฐานสำคัญ อาจกำลังหายไป
เปิดปมพิรุธ พยานเห็นกล้อง แต่ตำรวจบอก “ไม่มี”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งชนกลุ่มนักเรียนเสียชีวิต 3 ราย โดยผู้ขับขี่มีสถานะเป็นข้าราชการ ซึ่งทางเพจ ลุงโจ๊ก ใจดี ได้ระบุข้อความที่ชวนให้สังคมสงสัยว่า
“วันนี้จากสถานการณ์คนขับรถเก๋งเหลี่ยมเริ่มเยอะแล้ว คนที่ไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกๆ เขาบอกมีกล้องหน้ารถ แต่มาถึงโรงพักตำรวจบอกไม่มีกล้องหน้ารถ”
ประเด็นนี้สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียเป็นอย่างมาก เนื่องจากญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา (ตาสีตาสา) ในขณะที่คู่กรณีเป็นข้าราชการและอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโต จึงเกรงว่าจะมีการวิ่งเต้นทางคดีหรือทำลายหลักฐาน
วอนสังคมช่วย-เรียกหา “โหนกระแส”
ทางต้นโพสต์ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน หากรถคันไหนขับผ่านเส้นทางดังกล่าวและบันทึกภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้ โปรดส่งมาเป็นหลักฐานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีการระดมพลังชาวเน็ตช่วยกันติดแฮชแท็ก #รายการโหนกระแส เพื่อให้เรื่องไปถึง “หนุ่ม กรรชัย” โดยหวังให้สื่อใหญ่เข้ามาเป็นกระบอกเสียง ช่วยงัดความจริงและคืนความยุติธรรมให้เด็กที่ต้องเสียชีวิตไป
อาลัย 3 นักเรียนหญิง ม.1 ด้าน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ได้โพสต์ภาพแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเรียนทั้ง 3 ราย ได้แก่
เด็กหญิงกนกวรรณ ลำเจียก
เด็กหญิงระวินพร ฆังคัสสะ
เด็กหญิงศรีประไพ แจะหอม
