ชาวเน็ตจีนหน้าแตก เข้าใจผิดชื่อ “อิตาลี” ก่อนกลับลำแฉ “รับเหมาจีน” ชื่อเน่าเฟะ โยงปมตึกถล่ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:46 น.
93
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์บริษัทก่อสร้างจีนในไทยอย่างรุนแรง
ภาพจาก : FB/Army Military Force

อ่านแล้วจุก! ส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตจีน ถกเดือดปม “บริษัทก่อสร้างจีน” ในไทย ชื่อเสียงเน่าเฟะ ลั่นรู้กันทั่วว่ามีปัญหาทุจริต-จัดการห่วย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก เพจ Army Military Force ได้ออกมาแฉบทสนทนาใน เวย์ป๋อ (Weibo) โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของจีน ที่กำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่อำเภอสีคิ้ว แต่สิ่งที่พีคที่สุดไม่ใช่การวิจารณ์ไทย แต่คือการที่ชาวเน็ตจีนขุดไส้ในพวกเดียวกันเองจนลามไปถึงเรื่องอื้อฉาวของบริษัทก่อสร้างจีนในไทย

ในช่วงแรก คอมเมนต์ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ชื่อ “อิตาเลียนไทย” โดยเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทจากยุโรป และวิจารณ์เชิงเหยียดหยามศักยภาพ เช่น “ไทยไปร่วมทุนกับอิตาลีทำไม ทั้งที่อิตาลีไม่มีประสบการณ์สร้างรถไฟความเร็วสูง”

อีกหนึ่งคอมเมนต์กล่าวว่า “”เรามีประสบการณ์และทีมสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศที่เก่งและรวดเร็วที่สุดในโลก ทำไมพวกเขา (คนไทย) ไม่ติดต่อบริษัทของประเทศเราไปช่วยสร้างละ คนไทยรู้หรือเปล่า จีนมีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงที่เปิดให้บริการแล้วยาวกว่า 50,400 กิโลเมตร เป็นอันดับหนึ่งของโลกเชียวนะ”

ส่วนบางรายถึงกับประชดแรงว่า “ประสบการณ์ของอิตาลี เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ”

อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจีนข้อมูลแน่นเข้ามาแย้งทันควันว่า แท้จริงแล้วนี่คือบริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ของไทย แต่ประโยคที่ทำเอาคนไทยอ่านแล้วสะดุ้งคือ

“ไม่ใช่บริษัทอิตาลี แต่เป็นบริษัทไทย ที่อ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดของไทย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ก็ยังสามารถชนะการประมูลได้อยู่ดี”

คอมเมนต์ชาวจีนเข้าใจผิดคิดว่า 'อิตาเลียนไทย' เป็นบริษัทจากยุโรป
ภาพจาก : FB/Army Military Force

แต่คอมเมนต์ที่ถือเป็น “ไฮไลต์” และดุเดือดที่สุด คือการที่มีชาวเน็ตจีนออกมาแฉข้อมูลวงในเกี่ยวกับบริษัทก่อสร้างของจีนเอง ที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการในไทย โดยระบุชัดเจนถึง “สำนักทางรถไฟที่ 10 (CREC 10)” หรือ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ เท็น เอนจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ว่า

“เท่าที่ฉันทราบ พวกเรากำลังเข้าใจผิดนะ บริษัทก่อสร้างโครงการยักษ์ใหญ่ต่างๆ ในประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับประเทศของเรานะ”

นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตจีนที่เข้ามาคอมเม้นท์ เสริมอีกว่า “ในโซเชียลมีเดียต่างชาติ กล่าวว่า สำนักทางรถไฟที่ 10 ของเรา “CREC 10″ – (บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ เท็น เอนจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด) เสื่อมเสียชื่อเสียงมากในไทยแล้ว ไม่รู้ว่ามีปัญหาการทุจริต การจัดการ หรือไปทำอะไรให้ขัดเคืองใจกันแน่ รวมถึงเหตุการณ์ตึกถล่มก่อนหน้านี้ด้วย”

ทั้งนี้ เพจ Army Military Force รายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุดโพสต์ต้นทางในเวย์ป๋อได้ ปิดการแสดงความคิดเห็น ไปเป็นที่เรียบร้อย และคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์เชิงลึกบางส่วนได้ถูกลบหายไปจากระบบ คาดว่าเพื่อสกัดกั้นดราม่าที่กำลังลุกลามบานปลาย

การวิจารณ์บริษัทก่อสร้างจีนในไทยมีความเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุ
ภาพจาก : FB/Army Military Force

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : FB/Army Military Force

ชาวเน็ตจีนวิจารณ์บริษัทก่อสร้างจีนในไทยอย่างรุนแรง

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:46 น.
93
