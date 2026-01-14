อิตาเลียนไทย แถลง เสียใจสุดซึ้ง ปมเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว พร้อมเยียวยาเต็มที่
อิตาเลียนไทย ยืดอกรับผิดชอบทุกกรณี โพสต์แสดงความอาลัยพร้อมชดเชยผู้สูญเสีย-บาดเจ็บ ด้านทีมข่าวตรวจสอบพบ เพจหลักปิดช่องทางแสดงความคิดเห็น
ความคืบหน้ากรณีโศกนาฏกรรมเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 มกราคม 2569 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) หรือ ITD ในฐานะผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว
โดยทางบริษัทได้โพสต์ภาพแถลงการณ์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ITD Italian-Thai Development Public Company Limited ระบุข้อความว่า
“ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการสูญเสียและบาดเจ็บ กรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างตกทับขบวนรถไฟโดยสาร บริเวณ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา บริษัทฯ พร้อมแสดงความรับผิดชอบที่จะให้การช่วยเหลือ ในการชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ และบริษัทฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เพื่อเร่งดําเนินการแก้ไขให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)”
