ชาวบ้านระทึก ก่อสร้างคอนโดหรูภูเก็ตทำเหล็กเส้นตก ทะลุเสียบกลางบ้าน
เกือบสยอง! ก่อสร้างคอนโดหรูภูเก็ตทำเหล็กเส้นตก ทะลุเสียบกลางบ้าน ปกติหลานจะนั่งอยู่จุดเกิดเหตุ เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เพจเฟซบุ๊ก โหดจัง จังหวัดภูเก็ต ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์เหล็กเส้นตกลงมาจากเครนตกใส่หลังคาบ้าน ทะลุลงมา พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “ภูเก็ตไม่น้อยหน้า โครงการคอนโดหรูย่านหาดสุรินทร์ทำเหล็กตกจาก เครน ทะลุบ้าน ชาวบ้านผวามีทั้งเด็กเล็ก ผู้ป่วยติดเตียง หวั่นเกิดซ้ำ!”
โดยในคลิปหญิงผู้ถ่ายคลิปเล่าว่า “จำโครงการนั้นได้ไหม ที่ปล่อยน้ำวันก่อน เราโดนทั้งหลังเลยค่ะ ดูร้าวทั้งหลังเลย ตอนแรกน้ำจากหลังคาใส่รถทุกคันเลย นี่แจ็กพอต อันนี้เหล็กนะ โอ้มายก็อต ใหญ่มาก ปกติหลานจะนั่งอยู่ตรงนี้ และทำงานกัน ไม่โอเคมากๆ ใหญ่มาก น่าจะสะเทือนทั้งหลัง”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดที่บริเวณย่านหาดสุรินทร์ ตั้งอยู่ซอยสุรินทร์ 8/3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
