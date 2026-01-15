“เต๋อ นวพล” เล่าเคยจะเขียนบทคานทางด่วนถล่ม แต่เลิกเพราะคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
อ่านแล้วเจ็บ! เต๋อ นวพล เล่าเคยจะเขียนบทคานทางด่วนถล่ม แต่เลิกเพราะไม่มีงบและคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้น สุดท้ายเหมือนเดิม
เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเล่าถึงการเขียนบท พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) ว่า “ตอนเริ่มทำบท treatment พนักงานใหม่(โปรดรับไว้พิจารณา) เคยเขียนซีนตัวละครเฟรนด์เจอกับคานเหล็กสะพานทางด่วนพระราม 2 ถล่มลงไปในบทด้วย แต่หลังจากนั้นซีนนี้ก็หายไปด้วยเหตุผล 2 อย่าง คือ 1. ไม่น่าจะมีทุนสร้างที่ทำให้เกิดซีนนี้ขึ้นมาได้ 2. กว่าหนังจะเสร็จ กว่าจะฉาย ไม่รู้จะเป็นสถานการณ์ที่เก่าเกินไปรึเปล่า (คิดในแง่โคตรจะดีคือ ตอนนั้นอะไรๆก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้)
ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน เหตุผลที่ซีนนั้นหายไปมีทั้งจริงและไม่จริง / จริงคือเราก็คงไม่น่าจะมีทุนสร้างฉากนั้นเหมือนเดิม ที่ไม่จริง คือ อะไรๆน่าจะดีขึ้น”
สำหรับ พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) มีกำหนดเข้าฉายพร้อมกัน 29 มกราคมนี้ โดยเป็นเรื่องราวของ แผนกทรัพยากรบุคคลของออฟฟิศแห่งหนึ่ง เฟรน (เอิงเอย – ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์) ใช้ชีวิตไปกับการสัมภาษณ์และเฝ้าสังเกตผู้คน ผ่านพนักงานรุ่นใหม่จำนวนมาก ร่วมกับทีมอย่าง เต้น (อะตอม – ชนกันต์ รัตนอุดม) จนกระทั่งการได้พบ จิดา (พิมมา PiXXiE – พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ) นักศึกษาจบใหม่ ทำให้เธอเริ่มทบทวนชีวิตของตัวเองอีกครั้ง รวมถึงเด็กน้อย อายุครรภ์หนึ่งเดือน ที่กำลังเติบโตอยู่ในท้องของเธอ ขณะเดียวกัน เทม (เพชร – เผ่าเพชร เจริญสุข) สามีของเฟรน ก็กำลังมุ่งมั่นสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยความหวัง ในโลกที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน
