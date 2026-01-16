กรุงเทพฯ จมฝุ่น PM 2.5 อันตราย เกินมาตรฐานทุกเขต วิกฤตอากาศพิษ งดกิจกรรมกลางแจ้ง
เช้านี้ 16/1/69 วิกฤตหนัก กรุงเทพฯ จมฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานทุกเขต ทั่วไทยอ่วมเกินเกณฑ์ 60 จังหวัด แนะกลุ่มเสี่ยงงดกิจกรรมกลางแจ้งด่วน
เช้าวันนี้ (16 มกราคม 2569) ประชาชนตื่นมาพร้อมกับสภาพอากาศที่น่ากังวล เพราะม่านหมอกพิษ PM2.5 กลับมาปกคลุมหนาแน่นอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ค่าฝุ่นพุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกเขต ขณะที่ภาพรวมระดับประเทศ สถานการณ์ก็เข้าขั้นวิกฤตไม่แพ้กัน ฝุ่นพิษกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่กว่า 60 จังหวัด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน
กรุงเทพฯ สาหัสแดงทุกเขต ‘บางรัก’ แชมป์ฝุ่นหนา
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์เวลา 07.00 น. พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นของ กทม. อยู่ที่ 57.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน (37.5 มคก./ลบ.ม.) ไปมาก โดยทุกเขตในกรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานทั้งหมด
เช็กด่วน 12 เขตที่มีค่าฝุ่นสูงสุดใน กทม.
1. เขตประเวศ 86.9 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางรัก 84.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 80.6 มคก./ลบ.ม.
4. เขตจตุจักร 79.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางนา 76.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตปทุมวัน 73.5 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสาทร 73.4 มคก./ลบ.ม.
8. เขตหนองจอก 69.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตยานนาวา 68.5 มคก./ลบ.ม.
10. เขตคลองเตย 68.1 มคก./ลบ.ม.
11. เขตมีนบุรี 66.5 มคก./ลบ.ม.
12. เขตหลักสี่ 66.4 มคก./ลบ.ม.
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่น ณ เวลา 08.00 น. พบข้อมูลที่น่าเป็นห่วง รวมพื้นที่เกินมาตรฐาน 60 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น
- ระดับสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ)พบมากถึง 41 จังหวัด
- ระดับสีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบจำนวน 19 จังหวัด
10 อันดับจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงสุด เช้านี้ 16/1/69 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสมุทรสงคราม ตามลำดับ
คำแนะนำดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5
สำหรับคุณภาพอากาศระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
คนทั่วไป
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
- จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
- ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
คนในกลุ่มเสี่ยง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
- เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ส่วนคุณภาพอากาศระดับสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาชนทุกคนปฏิบัติตนตามคำแนะนำ ดังนี้
- งดกิจกรรมกลางแจ้ง
- หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
- หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลจาก : pscd และ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก
- ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. วันนี้ คุณภาพอากาศยังแย่ หนักสุดบางรักค่าฝุ่นสีแดง
- ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: