กรุงเทพฯ จมฝุ่น PM 2.5 อันตราย เกินมาตรฐานทุกเขต วิกฤตอากาศพิษ งดกิจกรรมกลางแจ้ง

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 09:27 น.
กทม. ฝุ่นเกินมาตรฐานทุกเขต วิกฤตอากาศพิษ วอน wfh

เช้านี้ 16/1/69 วิกฤตหนัก กรุงเทพฯ จมฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานทุกเขต ทั่วไทยอ่วมเกินเกณฑ์ 60 จังหวัด แนะกลุ่มเสี่ยงงดกิจกรรมกลางแจ้งด่วน

เช้าวันนี้ (16 มกราคม 2569) ประชาชนตื่นมาพร้อมกับสภาพอากาศที่น่ากังวล เพราะม่านหมอกพิษ PM2.5 กลับมาปกคลุมหนาแน่นอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ค่าฝุ่นพุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกเขต ขณะที่ภาพรวมระดับประเทศ สถานการณ์ก็เข้าขั้นวิกฤตไม่แพ้กัน ฝุ่นพิษกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่กว่า 60 จังหวัด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน

กรุงเทพฯ สาหัสแดงทุกเขต ‘บางรัก’ แชมป์ฝุ่นหนา

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์เวลา 07.00 น. พบว่าค่าเฉลี่ยฝุ่นของ กทม. อยู่ที่ 57.3 มคก./ลบ.ม. ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน (37.5 มคก./ลบ.ม.) ไปมาก โดยทุกเขตในกรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานทั้งหมด

เช็กด่วน 12 เขตที่มีค่าฝุ่นสูงสุดใน กทม.

1. เขตประเวศ 86.9 มคก./ลบ.ม.

2. เขตบางรัก 84.4 มคก./ลบ.ม.

3. เขตลาดกระบัง 80.6 มคก./ลบ.ม.

4. เขตจตุจักร 79.2 มคก./ลบ.ม.

5. เขตบางนา 76.6 มคก./ลบ.ม.

6. เขตปทุมวัน 73.5 มคก./ลบ.ม.

7. เขตสาทร 73.4 มคก./ลบ.ม.

8. เขตหนองจอก 69.4 มคก./ลบ.ม.

9. เขตยานนาวา 68.5 มคก./ลบ.ม.

10. เขตคลองเตย 68.1 มคก./ลบ.ม.

11. เขตมีนบุรี 66.5 มคก./ลบ.ม.

12. เขตหลักสี่ 66.4 มคก./ลบ.ม.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่น ณ เวลา 08.00 น. พบข้อมูลที่น่าเป็นห่วง รวมพื้นที่เกินมาตรฐาน 60 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น

  • ระดับสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ)พบมากถึง 41 จังหวัด
  • ระดับสีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบจำนวน 19 จังหวัด

10 อันดับจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูงสุด เช้านี้ 16/1/69 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสมุทรสงคราม ตามลำดับ

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร
ภาพจาก Facebook : ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร

คำแนะนำดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5

สำหรับคุณภาพอากาศระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

คนทั่วไป

  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
  • จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
  • ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

คนในกลุ่มเสี่ยง

  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
  • เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
  • หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ส่วนคุณภาพอากาศระดับสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยประชาชนทุกคนปฏิบัติตนตามคำแนะนำ ดังนี้

  • งดกิจกรรมกลางแจ้ง
  • หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
  • หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : pscd และ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร

