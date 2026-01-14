ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง
เช็กคุณภาพอากาศ กทม. เช้านี้ 14 ม.ค2569 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ บางรัก-ปทุมวัน-สาทร ค่าฝุ่นสีแดง ด้าน ปภ. ส่งข้อความ Cell Broadcast เตือน 3 เขตเสี่ยง
ใบวันนี้ (14 ม.ค.69) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงหมาดไทย (มท.) ได้ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนค่า PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 14-01-2026 07:39:26 ค่า PM2.5 วันที่ 14 ม.ค.69 เวลา 07.00 น.
ประกอบด้วย 3 พื้นที่ดังนี้
- เขตปทุมวัน (84.6 มคก./ลบ.ม.)
- เขตสาทร (79.3 มคก./ลบ.ม.)
- เขตจตุจักร (75.5 มคก./ลบ.ม.)
มีผลกระทบต่อสุขภาพ และคาดว่า 1-2 วันนี้อากาศยังไม่ดีขึ้น ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เตือน สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 13-20 ม.ค.69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ภาคกลางตอนบน
เนื่องจากเกิดสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น อัตราการระบายอากาศที่ค่อนข้างต่ำ และมีจุดความร้อนในบางพื้นที่ ประกอบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี ด้านของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 58.1 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
- เขตบางรัก 86.9 มคก./ลบ.ม.
- เขตปทุมวัน 83.4 มคก./ลบ.ม.
- เขตสาทร 78.5 มคก./ลบ.ม.
- เขตจตุจักร 74.1 มคก./ลบ.ม.
- เขตราชเทวี 64.5 มคก./ลบ.ม.
- เขตลาดกระบัง 63.9 มคก./ลบ.ม.
- เขตบางซื่อ 63.8 มคก./ลบ.ม.
- เขตประเวศ 63.7 มคก./ลบ.ม.
- เขตหลักสี่ 62.6 มคก./ลบ.ม.
- เขตหนองแขม 62.4 มคก./ลบ.ม.
- เขตบางเขน 61.4 มคก./ลบ.ม.
- เขตคลองสามวา 61.2 มคก./ลบ.ม.
คุณภาพอากาศระดับสีแดง : มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน
- งดกิจกรรมกลางแจ้ง
หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
หากพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue
