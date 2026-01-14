ข่าว

ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 09:34 น.
57

เช็กคุณภาพอากาศ กทม. เช้านี้ 14 ม.ค2569 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ บางรัก-ปทุมวัน-สาทร ค่าฝุ่นสีแดง ด้าน ปภ. ส่งข้อความ Cell Broadcast เตือน 3 เขตเสี่ยง

ใบวันนี้ (14 ม.ค.69) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงหมาดไทย (มท.) ได้ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนค่า PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 14-01-2026 07:39:26 ค่า PM2.5 วันที่ 14 ม.ค.69 เวลา 07.00 น.

ประกอบด้วย 3 พื้นที่ดังนี้

  1. เขตปทุมวัน (84.6 มคก./ลบ.ม.)
  2. เขตสาทร (79.3 มคก./ลบ.ม.)
  3. เขตจตุจักร (75.5 มคก./ลบ.ม.)

มีผลกระทบต่อสุขภาพ และคาดว่า 1-2 วันนี้อากาศยังไม่ดีขึ้น ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เตือน สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 13-20 ม.ค.69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ภาคกลางตอนบน

เนื่องจากเกิดสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น อัตราการระบายอากาศที่ค่อนข้างต่ำ และมีจุดความร้อนในบางพื้นที่ ประกอบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

ภาพ @ปภ.

อย่างไรก็ดี ด้านของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 07:00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 58.1 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

  1. เขตบางรัก 86.9 มคก./ลบ.ม.
  2. เขตปทุมวัน 83.4 มคก./ลบ.ม.
  3. เขตสาทร 78.5 มคก./ลบ.ม.
  4. เขตจตุจักร 74.1 มคก./ลบ.ม.
  5. เขตราชเทวี 64.5 มคก./ลบ.ม.
  6. เขตลาดกระบัง 63.9 มคก./ลบ.ม.
  7. เขตบางซื่อ 63.8 มคก./ลบ.ม.
  8. เขตประเวศ 63.7 มคก./ลบ.ม.
  9. เขตหลักสี่ 62.6 มคก./ลบ.ม.
  10. เขตหนองแขม 62.4 มคก./ลบ.ม.
  11. เขตบางเขน 61.4 มคก./ลบ.ม.
  12. เขตคลองสามวา 61.2 มคก./ลบ.ม.

คุณภาพอากาศระดับสีแดง : มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทุกคน

  • งดกิจกรรมกลางแจ้ง

หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5

หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก

ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร

เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • www.airbkk.com
  • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
  • FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร
  • FB: กรุงเทพมหานคร
  • แอปพลิเคชัน AirBKK
  • LINE ALERT

หากพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร

22 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 17/1/69 ฟันวันสำคัญเกลี้ยงแผง เทียบชนสำนักดัง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เครนรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ เบื้องต้นเสียชีวิต 4 ราย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด คืนความปลอดภัยชายแดนกัมพูชา

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตือนสิงห์บรรทุกหนัก! กระบะคอกฝืนขึ้นเนินช้างร้อง สุดท้ายหงายท้อง 90 องศา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เย้ย “โรม” กลัว หลัง รมต.เขมร แนะห้ามโหวต ภท. เลี่ยงสงครามรอบ 3

30 นาที ที่แล้ว
BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 รวม 79 รอบทั่วโลก บันเทิง

BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 จัดใหญ่ 79 โชว์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด

43 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 69 Paper &amp; Pencil ที่สำคัญ เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ Paper & Pencil เช็ก 3 จุดสำคัญ พลาดแล้วรอปีหน้า

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครนก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ อ.สีคิ้ว ผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้สมัครผู้ว่ารัฐฟลอริดา เสนอ “ภาษีบาป” เก็บภาษี 50% ผู้ผลิตคอนเท้นต์ OnlyFans

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น “ก็ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องกิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เจอรถตู้ เชื่อมเหล็กแน่นหนา ซุกโกดังสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อีกศพ! “ทหารเกณฑ์” ดับคาค่าย ญาติใจสลาย โพสต์เศร้า “ทำกันได้ลงคอ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฮอกไกโดจับเจ้าของบาร์ ฆาตกรรมพยาบาลสาว ก่อนยัดศพไว้ในกำแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ตรวจเข้มป้ายหาเสียง สส.พรรคประชาชน ตามติดจนถึงร้านกาแฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 ฟันธงเลขเด่น ตรงกันเป๊ะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab นำเข้ารถไฟฟ้า 20000 คัน ดันใช้รถไฟฟ้าในกลุ่มคนขับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ประเมิน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 110 ศพ คาดตัวเลขอาจสูงกว่านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” พร้อมทาบทาม “อีลอน มัสก์” เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ปลุกระดมความสามัคคีของคนในชาติ เล่นบทโศกถูกรุกรานอธิปไตย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กำลังส่งความช่วยเหลือเข้าอิหร่าน ยอดตายประท้วงทะลุ 2000 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ไม่ปล่อย สั่งขังทหารทำร้ายร่างกายเพื่อนพลทหาร 45 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

หวยออกวันเสาร์ ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดนี้ 17 มกราคม 2569 ลุ้นโชคควันหลงวันครู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

ไม่ต้องซูม เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 17/1/69 โผล่ชัดเลข 3 ตัวตรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 09:34 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 17 ม.ค. 69

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 17/1/69 ฟันวันสำคัญเกลี้ยงแผง เทียบชนสำนักดัง

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

“อนุทิน” เย้ย “โรม” กลัว หลัง รมต.เขมร แนะห้ามโหวต ภท. เลี่ยงสงครามรอบ 3

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 รวม 79 รอบทั่วโลก

BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 จัดใหญ่ 79 โชว์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button