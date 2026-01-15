ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. วันนี้ คุณภาพอากาศยังแย่ หนักสุดบางรักค่าฝุ่นสีแดง
ค่าฝุ่น PM 2.5 กท. วันนี้ คุณภาพอากาศยังแย่ หนักสุดบางรักค่าฝุ่นสีแดง วอนประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง และใส่แมสก์เพื่อป้องกัน
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เช้านี้คุณภาพอากาศ กทม. อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM.2.5 ค่าเฉลี่ย 58.5 มคก./ลบ.ม.
บางรักค่าฝุ่นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง ที่เหลือค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้มทั่วกรุงเทพฯ ทางที่ดีใส่แมสก์กันนะครับ
12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก 87.2 มคก./ลบ.ม.
เขตสาทร 74.6 มคก./ลบ.ม.
เขตจตุจักร 74 มคก./ลบ.ม.
เขตปทุมวัน 72.6 มคก./ลบ.ม.
เขตประเวศ 71.7 มคก./ลบ.ม.
เขตลาดกระบัง 70 มคก./ลบ.ม.
เขตทวีวัฒนา 67.2 มคก./ลบ.ม.
เขตยานนาวา 65.8 มคก./ลบ.ม.
เขตบางนา 65.8 มคก./ลบ.ม.
เขตบางขุนเทียน 65 มคก./ลบ.ม.
เขตหลักสี่ 64.8 มคก./ลบ.ม.
เขตหนองแขม 62.2 มคก./ลบ.ม.
ข้อแนะนำสุขภาพ:
คุณภาพอากาศระดับสีแดง: มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทุกคน
▪️งดกิจกรรมกลางแจ้ง
▪️หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5
▪️หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์
▪️ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
▪️ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
▪️ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง
- เสี่ยงปอดพัง! เช็ก 10 เขต กทม. ฝุ่น PM2.5 พุ่งปรี๊ด “บางรัก” ทะลุระดับสีส้ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: