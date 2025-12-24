เจาะลึกชุดแต่งงาน ‘คิมเบอร์ลี่’ 14 ล้าน Dior เนรมิตให้ คนที่ 6 ของโลก สวยสง่าดั่งเจ้าหญิง

ย้อนรอยความอลังการ ชุดแต่งงาน ‘คิมเบอร์ลี่’ สุดหรู 14 ล้าน สมฐานะ Dior ตัดให้เป็นคนที่ 6 ของโลก จากฝีมือ ‘มาเรีย กราเซีย คิอูรี’ ถักทอด้วยรักในทุกฝีเข็ม งานลูกไม้สุดวิจิตรบรรจง
แม้พิธีวิวาห์ในฝันจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่กระแสความงดงามของงานแต่งงานระดับปรากฏการณ์ระหว่างนางเอกสาว คิมเบอร์ลี่และพระเอกหนุ่ม หมาก ปริญ ณ ทะเลสาบโคโม ประเทศอิตาลี ยังคงเป็นที่พูดถึงไม่รู้จบ โดยเฉพาะประเด็นของชุดเจ้าสาว มูลค่าสูงเฉียด 14 ล้านบาท ที่ไม่ใช่แค่มีเงินก็ซื้อได้ แต่ต้องได้รับเกียรติจากแบรนด์ระดับตำนานอย่าง Dior เป็นผู้เนรมิตให้ ส่งผลให้เธอกลายเป็นคนที่ 6 ของโลกที่ได้สวมใส่ชุดสั่งตัดพิเศษระดับโอต์กูตูร์ชิ้นนี้
ในฐานะ House Ambassador ของ Dior ประจำประเทศไทย คิมเบอร์ลี่ได้รับของขวัญชิ้นพิเศษที่สุดในชีวิต ภายใต้การดูแลการผลิตโดย มาเรีย กราเซีย คิอูรี (Maria Grazia Chiuri) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Dior ที่ลงมาดูแลทุกรายละเอียดด้วยตนเอง
ความพิเศษของชุดนี้ ไม่ใช่แค่ราคาหรือแบรนด์ แต่คือเรื่องราวของการสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแฟชั่นชั้นสูง (#DiorCouture) ผสมผสานทักษะงานฝีมือชั้นครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห้องเสื้อแห่งนี้ จากภาพที่ปรากฏ คิมเบอร์ลี่ดูสง่างามดุจเจ้าหญิงในเทพนิยาย โดยรายละเอียดของชุดมีความวิจิตรบรรจงในทุกตารางนิ้ว
ตัวชุดตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้กีย์ปูร์ลายดอกไม้ที่ละเอียดอ่อน สะท้อนความโรแมนติกและความอ่อนหวานของผู้สวมใส่ แฝงความคลาสสิกด้วยทรงคอปีนและแขนยาวที่ดูเรียบหรู ส่วนโครงสร้างชุดช่วงบนเข้ารูปเน้นสรีระ ก่อนจะปล่อยชายกระโปรงยาวลากพื้น ให้ความรู้สึกหรูหราอลังการเมื่อยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของอิตาลี
ทุกฝีเข็มคือศิลปะ การเชื่อมต่อลวดลายลูกไม้แต่ละชิ้นต้องใช้ความชำนาญขั้นสูง เพื่อให้ลวดลายดอกไม้ร้อยเรียงกันได้อย่างไร้รอยต่อ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความประณีตที่สุดแห่งงานหัตถศิลป์
คอมพลีทลุคด้วยที่คาดผมประดับลูกไม้เข้าชุดและเวล ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเนื้อบางเบาที่ทิ้งตัวยาว เพิ่มมนต์เสน่ห์ให้กับลุคเจ้าสาว
ความพิเศษของชุดนี้คือ Dior ไม่ได้รับตัดชุดแต่งงานให้ใครพร่ำเพรื่อ หากย้อนดูรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรตินี้ ล้วนเป็นบุคคลระดับโลก ทั้งเชื้อพระวงศ์ ซูเปอร์โมเดล และนักแสดงแถวหน้า โดย คิมเบอร์ลี่ ถือเป็นรายที่ 6 ที่แบรนด์รังสรรค์ผลงานชิ้นเอกให้ ต่อจากคนดังระดับโลก
1. Chiara Ferragni อาชีพ แฟชั่น อินฟลูเอนเซอร์ ออกแบบโดย Maria Grazia Chiurl
2. .Miranda Kerr อาชีพ นักธุรกิจ /นางแบบ
3. Gwen Stefani อาชีพศิลปิน ออกแบบโดย John Galliano
4. Iman Bint Abdullah เจ้าหญิงแห่งจอร์แดน ออกแบบโดย Maria Grazia Chirui
5. Song Hye Kyo อาชีพ นักแสดง ออกแบบโดย Maria Grazia Chiurl
6. Kimberley Anne Woltemas อาชีพ นักแสดง ออกแบบโดย Marla Grazia Chiuri
7. Karlie Kloss อาชีพ นางแบบชาวอเมริกัน ออกแบบโดย Maria Grazia Chiuri
8. Angela Yeung อาชีพนางแบบ, นักแสดง, นักร้อง ออกแบบโดย ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลจาก : Dior
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง
- คิมอูบิน-ชินมินอา แจ้งข่าวดี แต่งงานสิ้นปีนี้ ย้อนจุดเริ่มต้น เส้นทางรัก 10 ปี
- ภาพงานแต่ง คิมอูบิน-ชินมินอา โรแมนติกดุจฉากจบซีรีส์ ตำนานรัก 10 ปีที่รอคอย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: