บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:56 น.
84
ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา

เปิดที่มาชุดแต่งงาน ‘คิมอูบิน’ ในสูทสั่งตัดสุดเนี๊ยบ ส่วน ‘ชินมินอา’ ดีเทลเรียบหรู สวยดุจเจ้าหญิง มูลค่าเกือบล้าน ต้นสังกัดเผยภาพสุดอบอุ่น ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน

หลังจากที่ต้นสังกัดปล่อยภาพงานวิวาห์ของคู่รักซูเปอร์สตาร์ ชินมินอา และ คิมอูบิน ออกมาให้แฟน ๆ ได้ชมกันก็ทำเอาไทม์ไลน์แทบแตก เพราะนอกจากความหวานที่อบอวลไปทั่วงาน ณ โรงแรม The Shilla Seoul แล้ว สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นความสวยหล่อของบ่าวสาวที่ดูสมบูรณ์แบบราวกับภาพวาด โดยเฉพาะลุคของเจ้าสาวที่ดูแพงระยับสมมงนางเอกแถวหน้า

งานนี้สายแฟชั่นตาดีรีบซูมดีเทลชุดแต่งงานทันที บอกเลยว่าแต่ละชุดที่เลือกมานั้นไม่ธรรมดา ทั้งดีไซน์และราคาที่สมฐานะสุด ๆ

ในงานพิธีเจ้าสาวชินมินอาปรากฏตัวในลุคที่สะกดทุกสายตา ด้วยชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานและหรูหราในเวลาเดียวกัน โดยสวมชุดจากแบรนด์ Elie Saab คอลเลกชันเจ้าสาว Spring 2026 ซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของซุปตาร์เกาหลีอย่าง คิมยอนอา, ซนเยจิน และ พัคชินฮเย

ชุดแต่งงานของ-คิมอูบิน

ตัวชุดเป็นเกาะอกรูปหัวใจที่ช่วยขับเน้นช่วงไหล่และคอระหง ตกแต่งด้วยลวดลายกลีบดอกไม้ที่ดูพลิ้วไหวราวกับกลีบดอกไม้ร่วงหล่นลงมา ตัดเน้นช่วงเอวด้วยริบบิ้นสีขาวเส้นบางเพิ่มความเฟมินีน คอมพลีทลุคด้วยสร้อยคอร์เพชรที่ช่วยเสริมความหรูหราและดูเลอค่า มูลค่าชุดสนนราคาชุดนี้อยู่ที่ประมาณ 31,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว ๆ 970,000 บาท

ทางด้านเจ้าบ่าวอย่าง คิมอูบิน ก็ไม่น้อยหน้า มาในลุคหล่อสุขุมนุ่มลึกที่ทำเอาสาว ๆ ใจละลาย เขาเลือกสวมชุดสูททักซิโด้สั่งตัดพิเศษจากแบรนด์หรู Ralph Lauren Purple Label ด้วยคัตติ้งที่เนี๊ยบกริบ เข้ากับรูปร่างสูงโปร่งและไหล่กว้างตามแบบฉบับนายแบบอาชีพ ทำให้ลุคนี้ของคิมอูบินดูคลาสสิกและไร้ที่ติ

งานแต่งชินมินอา-คิมอูบิน

นอกจากชุดในวันงานแล้ว ภาพพรีเวดดิ้งที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ ชินมินอายังเลือกสวมชุดจากดีไซเนอร์แบรนด์ Danielle Frankel อีกด้วย ชุดนี้มาในสไตล์โมเดิร์น มินิมอล ด้วยเสื้อเกาะอกจับคู่กับกระโปรงยาว ตกแต่งดีเทลดอกไม้ ชุดดังกล่าวมีมูลค่าออยู่ที่ประมาณ 10,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 320,000 บาท

ขณะที่ AM Entertainment บริษัทต้นสังกัดของทั้งคู่ แจ้งข่าวงานวิวาห์ของคิมอูบินและชินมินอา พร้อมกล่าวขอบคุณแฟน ๆ ที่ส่งคำอวยพรและแสดงความยินดีมาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดง ระบุว่า

“วันนี้ นักแสดงสาว ชินมินอา และนักแสดงหนุ่ม คิมอูบิน ได้เข้าพิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้ว

พวกเราขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับคำอวยพรที่แสนอบอุ่น และแรงสนับสนุนที่มอบให้กับทั้งคู่เสมอมา ในโอกาสที่พวกเขาได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่มีค่านี้ร่วมกัน

นักแสดงทั้งสองตั้งใจที่จะตอบแทนความรักของทุกท่าน ด้วยการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่ดีที่สุดให้ได้รับชมกันต่อไปในอนาคต

ขอบคุณ”

ชุดแต่งงานของ-คิมอูบิน

คิมอูบิน
ภาพจาก Instagram : ____kimwoobin
ชินมินอา
ภาพจาก Instagram : illusomina

ข้อมูลจาก : allkpop

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาว 22/12/68 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 22 ธ.ค. 68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

48 วินาที ที่แล้ว
เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ &quot;ตลาดช่องอานม้า&quot; พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม ข่าว

เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม

9 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บางจากใจดี! ตรึงราคาน้ำมันยาว 6 วันช่วงปีใหม่ พร้อมลดกลุ่มพรีเมียมลิตรละ 5 บาท

44 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจสาเหตุ ชาล็อต กลางงานวันเกิด บันเทิง

รู้สาเหตุ บอส ณวัฒน์ เตือนแรง ชาล็อต มีน้ำตาในงานวันเกิด สุดทน ลืมตัว-ปัดงาน

45 นาที ที่แล้ว
ฉุนจัด! ลูกบ้านค้างค่าไฟ คว้าท่อนไม้ไล่ตี-ขู่ฆ่า เจ้าหน้าที่ตัดไฟ อ้างทำปลาตาย ข่าว

ฉุนจัด! ลูกบ้านค้างค่าไฟ คว้าท่อนไม้ไล่ตี-ขู่ฆ่า เจ้าหน้าที่ตัดไฟ อ้างทำปลาตาย

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คดีพลิก พบโดรนบินว่อนสนามบินสุวรรณภูมิ ที่แท้ฝีมือสิ่งนี้

57 นาที ที่แล้ว
ต่อเติมพงศ์ ต้นเดิมพัน ฝาแฝด ข่าว

ต่อ เติมพงศ์ เผยตัดขาด “ต้น เดิมพัน” พี่น้องฝาแฝดนาน 15 ปี แจงยิบปมปัญหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล หนุ่มญี่ปุ่นคลั่งไคล้รถไฟ ถึงขั้นซื้อ “ประตูรถไฟของจริง” มาไว้ที่ห้อง เผยมีแผนทำบ้านเป็นรถไฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโอนเงินออกจากแอปฯ เป๋าตัง หลังคนละครึ่งพลัสหยุดชะงัก เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส วิธีโอนเงินออกจากแอปฯ เป๋าตัง หลังโครงการไม่ได้ไปต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รทสช. เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “พีระพันธุ์-อรรถวิชช์-นราพัฒน์” สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ ‘ไทยหายจน’ ปลุกคนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ คิดนโยบายสุดเก๋ ‘ไทยหายจน’ คนไทยเลิก ‘ทนหายใจ’ นำทัพ ปชป สู้ศึกเลือกตั้ง 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นตำนาน 29 ปี Sony หุ้ยโจว ปิดโรงงานถาวร กระทบ 3 หมื่นชีวิต จ่ายชดเชยหลักล้าน ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน 29 ปี Sony หุ้ยโจว ปิดโรงงานถาวร กระทบ 3 หมื่นชีวิต จ่ายชดเชยหลักล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระชั้นผู้ใหญ่ กัมพูชา เสนอทุกวัดติดธงชาติ ปลุกกระแสสู้ไทย อ้างถูกรุกรานหนัก ข่าวต่างประเทศ

พระชั้นผู้ใหญ่ กัมพูชา เสนอทุกวัดติดธงชาติ ปลุกกระแสสู้ไทย อ้างถูกรุกรานหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอยเปต ตึกสแกมเมอร์ ข่าว

ปอยเปตโดนถล่ม! เปิดคลิปนาทีทัพอากาศ ปูพรมทลายดง “สแกมเมอร์เขมร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ที่มาชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา บันเทิง

ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินหมื่นดิจิทัล คนละครึ่งพลัส ข่าวการเมือง

เปิดคลิปมนพร แฉเบื้องหลัง “เงินหมื่นดิจิทัล” เป็นหมัน เหตุเอาไปทำ “คนละครึ่งพลัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าช็อก สั่งกุ้งทอดเกลือ 5 ตัว จานละ 5,000 บาท โวยร้านไม่แจ้งราคาก่อน สุดท้ายร้านยอมโอนเงินคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว&quot; บันเทิง

‘เจนสุดา’ เปิดใจครั้งแรก มรสุมสูญ 40 ล้าน ให้นานา ลั่นคติสอนใจ “เมื่อวานตายไปแล้ว”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดปีใหม่ขนส่ง 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 ขนส่งหยุดไหม? ไปรษณีย์-เอกชน เช็กให้ชัวร์ก่อนส่ง ไม่ให้ค้างสต็อก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม เศรษฐกิจ

เอาจริง ภาษีที่ดิน 2569 เก็บอัตราเต็ม ไม่มีลดหย่อน ที่ดินรกร้างจ่ายอ่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยในปอยเปตเตือน ข่าว

คนไทยในปอยเปต เตือนรีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยผลสรุปประชุม นัดคุย GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาค ก-ข รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ เศรษฐกิจ

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 รู้ผลไม่เกิน 26 ธ.ค. วิธีตรวจสอบรายชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง หนุ่มคันโคน &quot;น้องชาย&quot; นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย ข่าวต่างประเทศ

สยอง หนุ่มคันโคน “น้องชาย” นานแรมปี กินยาไม่หาย หมอถึงผงะ เจอเดินยั้วเยี้ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อห้าม วันคริสต์มาส ไลฟ์สไตล์

10 ข้อห้าม ‘วันคริสต์มาส’ ใครเผลอทำ โชคร้ายยันปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 15:56 น.
84
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาว 22/12/68

ตรวจหวยลาว 22 ธ.ค. 68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ &quot;ตลาดช่องอานม้า&quot; พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม

เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

บางจากใจดี! ตรึงราคาน้ำมันยาว 6 วันช่วงปีใหม่ พร้อมลดกลุ่มพรีเมียมลิตรละ 5 บาท

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
ฉุนจัด! ลูกบ้านค้างค่าไฟ คว้าท่อนไม้ไล่ตี-ขู่ฆ่า เจ้าหน้าที่ตัดไฟ อ้างทำปลาตาย

ฉุนจัด! ลูกบ้านค้างค่าไฟ คว้าท่อนไม้ไล่ตี-ขู่ฆ่า เจ้าหน้าที่ตัดไฟ อ้างทำปลาตาย

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button