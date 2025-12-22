ดีเทลชุดแต่งงาน คิมอูบิน-ชินมินอา ซูมชุดเจ้าสาวสวยสง่า ดีไซน์สุดหรู รู้มูลค่ามีอึ้ง
เปิดที่มาชุดแต่งงาน ‘คิมอูบิน’ ในสูทสั่งตัดสุดเนี๊ยบ ส่วน ‘ชินมินอา’ ดีเทลเรียบหรู สวยดุจเจ้าหญิง มูลค่าเกือบล้าน ต้นสังกัดเผยภาพสุดอบอุ่น ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน
หลังจากที่ต้นสังกัดปล่อยภาพงานวิวาห์ของคู่รักซูเปอร์สตาร์ ชินมินอา และ คิมอูบิน ออกมาให้แฟน ๆ ได้ชมกันก็ทำเอาไทม์ไลน์แทบแตก เพราะนอกจากความหวานที่อบอวลไปทั่วงาน ณ โรงแรม The Shilla Seoul แล้ว สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นความสวยหล่อของบ่าวสาวที่ดูสมบูรณ์แบบราวกับภาพวาด โดยเฉพาะลุคของเจ้าสาวที่ดูแพงระยับสมมงนางเอกแถวหน้า
งานนี้สายแฟชั่นตาดีรีบซูมดีเทลชุดแต่งงานทันที บอกเลยว่าแต่ละชุดที่เลือกมานั้นไม่ธรรมดา ทั้งดีไซน์และราคาที่สมฐานะสุด ๆ
ในงานพิธีเจ้าสาวชินมินอาปรากฏตัวในลุคที่สะกดทุกสายตา ด้วยชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานและหรูหราในเวลาเดียวกัน โดยสวมชุดจากแบรนด์ Elie Saab คอลเลกชันเจ้าสาว Spring 2026 ซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของซุปตาร์เกาหลีอย่าง คิมยอนอา, ซนเยจิน และ พัคชินฮเย
ตัวชุดเป็นเกาะอกรูปหัวใจที่ช่วยขับเน้นช่วงไหล่และคอระหง ตกแต่งด้วยลวดลายกลีบดอกไม้ที่ดูพลิ้วไหวราวกับกลีบดอกไม้ร่วงหล่นลงมา ตัดเน้นช่วงเอวด้วยริบบิ้นสีขาวเส้นบางเพิ่มความเฟมินีน คอมพลีทลุคด้วยสร้อยคอร์เพชรที่ช่วยเสริมความหรูหราและดูเลอค่า มูลค่าชุดสนนราคาชุดนี้อยู่ที่ประมาณ 31,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว ๆ 970,000 บาท
ทางด้านเจ้าบ่าวอย่าง คิมอูบิน ก็ไม่น้อยหน้า มาในลุคหล่อสุขุมนุ่มลึกที่ทำเอาสาว ๆ ใจละลาย เขาเลือกสวมชุดสูททักซิโด้สั่งตัดพิเศษจากแบรนด์หรู Ralph Lauren Purple Label ด้วยคัตติ้งที่เนี๊ยบกริบ เข้ากับรูปร่างสูงโปร่งและไหล่กว้างตามแบบฉบับนายแบบอาชีพ ทำให้ลุคนี้ของคิมอูบินดูคลาสสิกและไร้ที่ติ
นอกจากชุดในวันงานแล้ว ภาพพรีเวดดิ้งที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ ชินมินอายังเลือกสวมชุดจากดีไซเนอร์แบรนด์ Danielle Frankel อีกด้วย ชุดนี้มาในสไตล์โมเดิร์น มินิมอล ด้วยเสื้อเกาะอกจับคู่กับกระโปรงยาว ตกแต่งดีเทลดอกไม้ ชุดดังกล่าวมีมูลค่าออยู่ที่ประมาณ 10,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 320,000 บาท
ขณะที่ AM Entertainment บริษัทต้นสังกัดของทั้งคู่ แจ้งข่าวงานวิวาห์ของคิมอูบินและชินมินอา พร้อมกล่าวขอบคุณแฟน ๆ ที่ส่งคำอวยพรและแสดงความยินดีมาให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดง ระบุว่า
“วันนี้ นักแสดงสาว ชินมินอา และนักแสดงหนุ่ม คิมอูบิน ได้เข้าพิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้ว
พวกเราขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับคำอวยพรที่แสนอบอุ่น และแรงสนับสนุนที่มอบให้กับทั้งคู่เสมอมา ในโอกาสที่พวกเขาได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่มีค่านี้ร่วมกัน
นักแสดงทั้งสองตั้งใจที่จะตอบแทนความรักของทุกท่าน ด้วยการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่ดีที่สุดให้ได้รับชมกันต่อไปในอนาคต
ขอบคุณ”
ข้อมูลจาก : allkpop
- ภาพงานแต่ง คิมอูบิน-ชินมินอา โรแมนติกดุจฉากจบซีรีส์ ตำนานรัก 10 ปีที่รอคอย
- คิมอูบิน-ชินมินอา แจ้งข่าวดี แต่งงานสิ้นปีนี้ ย้อนจุดเริ่มต้น เส้นทางรัก 10 ปี
- ลือสนั่น! คิมอูบิน-ชินมินอา จ่อลั่นระฆังวิวาห์ พ.ย. นี้ ?
