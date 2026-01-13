โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี
SM Entertainment แถลงการณ์ “โบอา (BoA)” สิ้นสุดสัญญาอย่างเป็นทางการ ปิดฉากการร่วมงาน 25 ปี ยกย่องเป็นตำนาน-ความภาคภูมิใจของค่าย
วงการบันเทิงเกาหลีใต้สั่นสะเทือน เมื่อ SM Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการสิ้นสุดสัญญาของ “โบอา” (BoA) ศิลปินหญิงระดับตำนาน ผู้ได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งเคป็อป” โดยสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานถึง 25 ปี
จากแถลงการณ์ระบุว่า “ก่อนอื่น ทางเราใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ Jumping BoA (แฟนคลับอย่างเป็นทางการของโบอา) และทุกท่านที่มอบความรักและให้การสนับสนุนศิลปินโบอาด้วยดีเสมอมา
ภายหลังจากการหารือร่วมกันอย่างลึกซึ้งและรอบด้านกับ โบอา เราได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะยุติการเดินทางตลอด 25 ปีลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2000 ด้วยวัยเพียง 13 ปี จนก้าวผ่านวาระครบรอบ 25 ปีของการเดบิวต์ โบอาได้รับความรักจากแฟนเพลงทั่วโลกในฐานะ “ไอคอนผู้บุกเบิกตลาดโลก” ผู้นำกระแสเกาหลี (Korean Wave) ไปทั่วเอเชีย และในฐานะ “ดวงดาวแห่งเอเชีย”
อีกทั้งเธอยังเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นน้องจำนวนนับไม่ถ้วนในการขับเคลื่อนกระแส K-pop ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำทาง เส้นทางของโบอาได้ส่องสว่างเจิดจรัสด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อ ฝากผลงานความสำเร็จอันงดงามและสถิติที่ยากจะหาใครเทียบเคียงไว้ นับจากการเดบิวต์อันน่าทึ่งที่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงป๊อปเกาหลี สู่การเติบโตในปัจจุบันในฐานะศิลปินเบอร์หนึ่งและโปรดิวเซอร์ เราจดจำได้ทุกช่วงเวลา และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับบริษัทของเราที่ได้เดินเคียงข้างเธอในทุกย่างก้าว
ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โบอาเปรียบเสมือนความภาคภูมิใจ ความสุข และสัญลักษณ์ของ SM อย่างแท้จริง แม้ว่าสัญญาศิลปินของเราจะสิ้นสุดลง แต่เราจะยังคงสนับสนุนโบอาต่อไปในขณะที่เธอแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในกิจกรรมและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะเปล่งประกายยิ่งขึ้นไปอีกในฐานะ “ดวงดาวแห่งเอเชีย”
เราขอให้ทุกท่านมอบความรักและการสนับสนุนแก่โบอาสืบไป ในขณะที่เธอก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตนี้ เราพร้อมสนับสนุนอนาคตของ ควอน โบอา ในฐานะบุคคลคนหนึ่ง นอกเหนือจากบทบาทศิลปิน และขออวยพรให้เธอมีความสุขจากใจจริง”
พร้อมกันนี้ ทางต้นสังกัดยังได้โพสต์คลิปวิดีโอรำลึกเพื่อยกย่องการเดินทางอันยาวนาน 25 ปีของโบอากับ SM Entertainment และระบุข้อความประกอบว่า “ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา สำหรับผู้คนมากมาย ดวงดาวเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นดั่งความฝัน ขอเป็นกำลังใจให้อย่างจริงใจ ในทุกช่วงเวลาของ BoA ที่จะส่องประกายในฐานะ No.1 ตลอดไป”
ในส่วนของ โบอา (BoA) เธอยังได้โพสต์รูปภาพและข้อความในอินสตาแกรมว่า “เมื่อได้ทุ่มเทให้และได้รับมาอย่างหมดใจแล้ว ฉันจึงจากมาโดยไร้ซึ่งความเสียใจใดๆ ขอขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่มีร่วมกัน และจะคอยสนับสนุน SM Entertainment ที่ส่องประกายอยู่เสมอต่อไป ขอบคุณค่ะ”
