โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 13:37 น.
SM Entertainment แถลงการณ์ “โบอา (BoA)” สิ้นสุดสัญญาอย่างเป็นทางการ ปิดฉากการร่วมงาน 25 ปี ยกย่องเป็นตำนาน-ความภาคภูมิใจของค่าย

วงการบันเทิงเกาหลีใต้สั่นสะเทือน เมื่อ SM Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการสิ้นสุดสัญญาของ “โบอา” (BoA) ศิลปินหญิงระดับตำนาน ผู้ได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งเคป็อป” โดยสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานถึง 25 ปี

จากแถลงการณ์ระบุว่า “ก่อนอื่น ทางเราใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อ Jumping BoA (แฟนคลับอย่างเป็นทางการของโบอา) และทุกท่านที่มอบความรักและให้การสนับสนุนศิลปินโบอาด้วยดีเสมอมา

ภายหลังจากการหารือร่วมกันอย่างลึกซึ้งและรอบด้านกับ โบอา เราได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะยุติการเดินทางตลอด 25 ปีลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2000 ด้วยวัยเพียง 13 ปี จนก้าวผ่านวาระครบรอบ 25 ปีของการเดบิวต์ โบอาได้รับความรักจากแฟนเพลงทั่วโลกในฐานะ “ไอคอนผู้บุกเบิกตลาดโลก” ผู้นำกระแสเกาหลี (Korean Wave) ไปทั่วเอเชีย และในฐานะ “ดวงดาวแห่งเอเชีย”

แถลงการณ์ของ โบอา จากค่าย SM Entertainment
FB/ 보아(BoA)

อีกทั้งเธอยังเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นน้องจำนวนนับไม่ถ้วนในการขับเคลื่อนกระแส K-pop ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำทาง เส้นทางของโบอาได้ส่องสว่างเจิดจรัสด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อ ฝากผลงานความสำเร็จอันงดงามและสถิติที่ยากจะหาใครเทียบเคียงไว้ นับจากการเดบิวต์อันน่าทึ่งที่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงป๊อปเกาหลี สู่การเติบโตในปัจจุบันในฐานะศิลปินเบอร์หนึ่งและโปรดิวเซอร์ เราจดจำได้ทุกช่วงเวลา และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับบริษัทของเราที่ได้เดินเคียงข้างเธอในทุกย่างก้าว

ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โบอาเปรียบเสมือนความภาคภูมิใจ ความสุข และสัญลักษณ์ของ SM อย่างแท้จริง แม้ว่าสัญญาศิลปินของเราจะสิ้นสุดลง แต่เราจะยังคงสนับสนุนโบอาต่อไปในขณะที่เธอแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในกิจกรรมและความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะเปล่งประกายยิ่งขึ้นไปอีกในฐานะ “ดวงดาวแห่งเอเชีย”

เราขอให้ทุกท่านมอบความรักและการสนับสนุนแก่โบอาสืบไป ในขณะที่เธอก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตนี้ เราพร้อมสนับสนุนอนาคตของ ควอน โบอา ในฐานะบุคคลคนหนึ่ง นอกเหนือจากบทบาทศิลปิน และขออวยพรให้เธอมีความสุขจากใจจริง”

พร้อมกันนี้ ทางต้นสังกัดยังได้โพสต์คลิปวิดีโอรำลึกเพื่อยกย่องการเดินทางอันยาวนาน 25 ปีของโบอากับ SM Entertainment และระบุข้อความประกอบว่า “ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา สำหรับผู้คนมากมาย ดวงดาวเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นดั่งความฝัน ขอเป็นกำลังใจให้อย่างจริงใจ ในทุกช่วงเวลาของ BoA ที่จะส่องประกายในฐานะ No.1 ตลอดไป”

ในส่วนของ โบอา (BoA) เธอยังได้โพสต์รูปภาพและข้อความในอินสตาแกรมว่า “เมื่อได้ทุ่มเทให้และได้รับมาอย่างหมดใจแล้ว ฉันจึงจากมาโดยไร้ซึ่งความเสียใจใดๆ ขอขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่มีร่วมกัน และจะคอยสนับสนุน SM Entertainment ที่ส่องประกายอยู่เสมอต่อไป ขอบคุณค่ะ”

โพสต์อินสตาแกรมของโบอาที่กล่าวอำลา SM
IG/ @boakwon
โบอา (BoA) ราชินีแห่งเคป็อปขณะแสดงคอนเสิร์ต
IG/ @boakwon
IG/ @boakwon
IG/ @boakwon
IG/ @boakwon
IG/ @boakwon

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

