ขนลุก! นักร้องดัง เสียชีวิต เครื่องบินตก 6 ศพ หลังเคยฝันซ้ำๆ ว่าจะดับคาน่านฟ้า

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 14:25 น.
นักร้องเยซอน ฆิเมเนซ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในโคลอมเบีย
ภาพ/ข้อมูล : The Sun, Noticias Uno

“เยซอน ฆิเมเนซ” นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวโคลอมเบีย เสียชีวิตพร้อมลูกเรือและทีมงานรวม 6 ศพ หลังเครื่องบินประสบอุบัติเหตุระเบิดและตกลงมาหลังขึ้นบินได้ไม่นาน เผยเจ้าตัวเคยมีลางสังหรณ์ฝันเห็นภาพเครื่องบินตกซ้ำๆ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69 สำนักข่าว The Sun และ Noticias Uno รายงานว่า เยซอน ฆิเมเนซ (Yeison Jimenez) วัย 34 ปี กำลังเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่แล้วเครื่องบินก็ประสบอุบัติเหตุตกลงมาเพียงชั่วครู่หลังจากทะยานขึ้นฟ้า ก่อนจะระเบิดจนไฟลุกท่วม

ก่อนจะก้าวเท้าขึ้นเครื่อง เยซอนได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมว่า “จงอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ เพราะสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณมา พระองค์ก็สามารถเอาคืนไปได้เช่นกัน”

เหตุการณ์นี้ส่งผลให้นักบิน ผู้ช่วยนักบิน และผู้โดยสารอีก 4 คน รวมถึงตัวเยซอน เสียชีวิตยกลำ

ไวส์แมน โมรา (Weisman Mora) ช่างภาพส่วนตัวของเขา ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่วิดีโอสุดท้ายสุดสะเทือนใจขณะเครื่องบินกำลังแล่นอยู่บนรันเวย์ ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วย

โดยทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าสู่เมืองเมเดยิน (Medellin) ซึ่งเยซอนมีกำหนดการขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่นั่น

อุบัติเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ หรือเพียง 2 ชั่วโมงหลังจากที่มีภาพของเยซอนและทีมงานอีก 3 คน แวะซื้อชีสในร้านค้าใกล้สนามบิน ซึ่งนักร้องหนุ่มยังได้ถ่ายเซลฟี่กับพนักงานร้านไว้อย่างเป็นกันเอง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งโคลอมเบียแถลงว่า “หลังจากหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ได้รับการยืนยันแล้วว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง 6 รายบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด”

“และหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือศิลปินเพลงยอดนิยมที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง เยซอน ฆิเมเนซ”

เยซอน คือนักร้องและนักแต่งเพลงที่เริ่มเส้นทางสายดนตรีมาตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ ก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการพอดแคสต์ ก่อนที่โศกนาฏกรรมจะพรากชีวิตเขาไปว่า เขามีความฝันที่เป็นลางบอกเหตุซ้ำๆ ว่าตัวเองจะเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตก

คามิลา จิเมเนซ ลูกเลี้ยงของเยซอน ซึ่งเขารับมาดูแลเหมือนลูกแท้ ๆ หลังจากคบหากับ โซเนีย เรสเตรโป ภรรยาและแม่ของลูกอีก 2 คนของเขา ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยถึงเขา

เธอเขียนผ่านอินสตาแกรมว่า “หนูรักพ่อนะ พ่อไม่รู้หรอกว่าหนูเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องมานั่งดูวิดีโอของพ่อ ในวันที่พ่อไม่อยู่ตรงนี้แล้ว”

บรรดาแฟนคลับต่างพากันร่วมไว้อาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันนี้ แฟนคลับรายหนึ่งกล่าวว่า “ขอให้พระเจ้ารับคุณสู่อ้อมกอด พักผ่อนให้สบายนะ คุณเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยม เป็นศิลปินที่เก่งกาจ และเป็นพ่อที่เปี่ยมด้วยความรัก ฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริง”

ทีมงานของเยซอนทั้งหมดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก
(ภาพจาก : Noticias Uno) Yeison Jimenez

รัฐบาลท้องถิ่นโบยากาได้เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 6 ราย พร้อมระบุว่า “เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุอันน่าสลดใจที่พรากชีวิตนักร้องชื่อดัง เยซอน จิเมเนซ หนึ่งในบุคคลสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของวงการเพลงโคลอมเบีย”

“เราขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้เสียชีวิตรายอื่นๆ ในอุบัติเหตุครั้งนี้ ซึ่งเป็นทีมงานและลูกเรือของเขาเช่นกัน”

“ผู้เสียชีวิตได้แก่ กัปตันเฮอร์นันโด ตอร์เรส, ฮวน มานูเอล โรดริเกซ, ออสการ์ มาริน, เจฟเฟอร์สัน โอโซริโอ และ ไวส์แมน โมรา”

“เราขอรวมพลังส่งคำภาวนาและขอยืนหยัดเคียงข้างทุกคน”

“ขอพระเจ้าโปรดประทานศรัทธา ความเข้มแข็ง และความหวัง ให้แก่ครอบครัว คนรัก และแฟนเพลง ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ด้วย”

เยซอน จิเมเนซ มีชื่อเต็มว่า เยซอน ออร์แลนโด จิเมเนซ กาเลอาโน เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในแนวเพลงที่เรียกว่า “มูสิกา ปอปูลาร์” (Musica Popular) ซึ่งเป็นแนวดนตรีพื้นบ้านที่ถือกำเนิดทางตะวันตกเฉียงเหนือของโคลอมเบียในช่วงทศวรรษที่ 1930 และ 1940

เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ช่วยฟื้นฟูแนวดนตรีนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยฝากผลงานอัลบั้มไว้ 8 ชุด และแต่งเพลงไว้อีกกว่า 70 เพลงตลอดช่วงชีวิตของเขา

