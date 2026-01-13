เสี่ยงปอดพัง! เช็ก 10 เขต กทม. ฝุ่น PM2.5 พุ่งปรี๊ด “บางรัก” ทะลุระดับสีส้ม
เช็กด่วน “ค่าฝุ่นวันนี้” 13 ม.ค. 2569: 10 เขต กทม. PM2.5 สูงสุด “บางรัก–ลาดกระบัง” อ่วม ปริมณฑล “นนทบุรี–ปทุมธานี–นครปฐม” ยังหนัก
เช้าวันนี้ (13 ม.ค. 2569) สถานการณ์ ค่าฝุ่นวันนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงกดดันการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าหลายเขตค่าฝุ่นพุ่งสูงจนแตะระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่า AQI เกิน 100) ตามเกณฑ์มาตรฐานของ AirBKK ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กลุ่มเสี่ยงและเด็กเล็กที่ร่างกายไวต่อมลพิษต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
10 เขต กทม. “ค่าฝุ่นวันนี้” สูงสุด (ข้อมูลเช้า 13 ม.ค. 69)
จากการรายงานของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร (AirBKK) พบว่าพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พุ่งสูงจนน่าเป็นห่วง มีดังนี้
-
บางรัก | PM2.5 70.5 | AQI 188 (หนักที่สุด)
-
ปทุมวัน | PM2.5 66.6 | AQI 178
-
จตุจักร | PM2.5 59.4 | AQI 159
-
สาทร | PM2.5 57.5 | AQI 154
-
ลาดกระบัง | PM2.5 55.3 | AQI 148
-
ราชเทวี | PM2.5 54.7 | AQI 146
-
หนองแขม | PM2.5 52.9 | AQI 141
-
ประเวศ | PM2.5 51.5 | AQI 138
-
คลองสามวา | PM2.5 51.3 | AQI 137
-
มีนบุรี | PM2.5 49.9 | AQI 133
คำเตือน: หากคุณอาศัยหรือทำงานในโซนที่ติดอันดับ (หรือเขตใกล้เคียง) วันนี้ขอแนะนำว่า “อย่าฝืนคาร์ดิโอกลางแจ้ง” เพราะปอดคุณจะทำงานหนักกว่าปกติ
ปริมณฑลก็ไม่รอด นนทบุรี–ปทุมธานี–นครปฐม แดงเถือก
ฝั่งปริมณฑลสถานการณ์ไม่ได้ดีไปกว่ากัน โดยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (อ้างอิง AQICN และกรมควบคุมมลพิษ) รายงานค่าฝุ่นในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้
- ปทุมธานี (ม.กรุงเทพ รังสิต): AQI 159 (ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
- นนทบุรี (กฟผ.): AQI 157 (ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
- นครปฐม (อ.เมืองฯ): AQI 149 (ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
ดังนั้น เมื่อค่า AQI ทะลุ 100 (สีส้ม/สีแดง) หมายความว่าอากาศเริ่มไม่เป็นมิตรต่อปอด นี่คือสิ่งที่คุณควรทำทันที สำหรับกลุ่มเสี่ยง (เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคปอด/หัวใจ) ลดเวลาการอยู่นอกอาคารให้เหลือน้อยที่สุด และเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะหรือหายใจแรง
หากจำเป็นต้องออกไปเผชิญฝุ่น หน้ากากอนามัยธรรมดาเอาไม่อยู่ ต้องใช้ หน้ากาก N95 ที่สวมกระชับ ไม่หลวม ไม่รั่ว และหากมีอาการไอ แสบตา แน่นหน้าอก หรือหายใจลำบาก ให้หยุดกิจกรรมกลางแจ้งทันที และพิจารณาพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: