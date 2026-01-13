เสี่ยงปอดพัง! เช็ก 10 เขต กทม. ฝุ่น PM2.5 พุ่งปรี๊ด “บางรัก” ทะลุระดับสีส้ม

ข่าว

เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:56 น.
ค่าฝุ่นวันนี้ PM2.5 ในบางรักสูงถึง 70.5 ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ.

เช็กด่วน “ค่าฝุ่นวันนี้” 13 ม.ค. 2569: 10 เขต กทม. PM2.5 สูงสุด “บางรัก–ลาดกระบัง” อ่วม ปริมณฑล “นนทบุรี–ปทุมธานี–นครปฐม” ยังหนัก

เช้าวันนี้ (13 ม.ค. 2569) สถานการณ์ ค่าฝุ่นวันนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงกดดันการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าหลายเขตค่าฝุ่นพุ่งสูงจนแตะระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่า AQI เกิน 100) ตามเกณฑ์มาตรฐานของ AirBKK ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กลุ่มเสี่ยงและเด็กเล็กที่ร่างกายไวต่อมลพิษต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

10 เขต กทม. “ค่าฝุ่นวันนี้” สูงสุด (ข้อมูลเช้า 13 ม.ค. 69)

จากการรายงานของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร (AirBKK) พบว่าพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) พุ่งสูงจนน่าเป็นห่วง มีดังนี้

  1. บางรัก | PM2.5 70.5 | AQI 188 (หนักที่สุด)

  2. ปทุมวัน | PM2.5 66.6 | AQI 178

  3. จตุจักร | PM2.5 59.4 | AQI 159

  4. สาทร | PM2.5 57.5 | AQI 154

  5. ลาดกระบัง | PM2.5 55.3 | AQI 148

  6. ราชเทวี | PM2.5 54.7 | AQI 146

  7. หนองแขม | PM2.5 52.9 | AQI 141

  8. ประเวศ | PM2.5 51.5 | AQI 138

  9. คลองสามวา | PM2.5 51.3 | AQI 137

  10. มีนบุรี | PM2.5 49.9 | AQI 133

คำเตือน: หากคุณอาศัยหรือทำงานในโซนที่ติดอันดับ (หรือเขตใกล้เคียง) วันนี้ขอแนะนำว่า “อย่าฝืนคาร์ดิโอกลางแจ้ง” เพราะปอดคุณจะทำงานหนักกว่าปกติ

ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นวันนี้สูงเกิน 100.
ภาพจาก : aqicn.org

ปริมณฑลก็ไม่รอด นนทบุรี–ปทุมธานี–นครปฐม แดงเถือก

ฝั่งปริมณฑลสถานการณ์ไม่ได้ดีไปกว่ากัน โดยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (อ้างอิง AQICN และกรมควบคุมมลพิษ) รายงานค่าฝุ่นในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้

  • ปทุมธานี (ม.กรุงเทพ รังสิต): AQI 159 (ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
  • นนทบุรี (กฟผ.): AQI 157 (ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)
  • นครปฐม (อ.เมืองฯ): AQI 149 (ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ)

ดังนั้น เมื่อค่า AQI ทะลุ 100 (สีส้ม/สีแดง) หมายความว่าอากาศเริ่มไม่เป็นมิตรต่อปอด นี่คือสิ่งที่คุณควรทำทันที สำหรับกลุ่มเสี่ยง (เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคปอด/หัวใจ) ลดเวลาการอยู่นอกอาคารให้เหลือน้อยที่สุด และเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะหรือหายใจแรง

หากจำเป็นต้องออกไปเผชิญฝุ่น หน้ากากอนามัยธรรมดาเอาไม่อยู่ ต้องใช้ หน้ากาก N95 ที่สวมกระชับ ไม่หลวม ไม่รั่ว และหากมีอาการไอ แสบตา แน่นหน้าอก หรือหายใจลำบาก ให้หยุดกิจกรรมกลางแจ้งทันที และพิจารณาพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น

มีนบุรีมีค่าฝุ่น PM2.5 ที่ 49.9 ซึ่งยังถือว่าต้องระมัดระวัง.
ภาพจาก : aqicn.org

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

