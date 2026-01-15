น่ากลัวมาก ชายแข็งแรงดี แค่นกพิราบเกาะหลังคา สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย

ข่าว

95
หมอเตือนเคส ชายวัย 69 แข็งแรง-ไม่เคยจับนก แค่ “นกพิราบ” เกาะหลังคาบ้าน สูดสปอร์ราเข้าปอดจนป่วย

ภัยเงียบจากสัตว์ปีกในเมืองหลวง นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้เปิดเผยเคสผู้ป่วยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” เพื่อเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังเชื้อราร้ายที่มากับนกพิราบ แม้จะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีและไม่ได้สัมผัสสัตว์โดยตรงก็ตาม

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 69 ปี ซึ่งปกติเป็นคนสุขภาพแข็งแรงดี มีประวัติเป็นความดัน ไขมันสูง เคยสูบบุหรี่แต่เลิกไปนานแล้ว ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการเพียงเล็กน้อย คือ มีอาการไอเล็กน้อย เสมหะสีขาว แต่ไม่มีไข้ ไม่เบื่ออาหาร และน้ำหนักตัวไม่ลดลง

เมื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ฟังเสียงปอดดูปกติ แต่ผลการเอกซเรย์กลับพบความผิดปกติ คือมี ฝ้าขาวเล็กน้อยที่ปอดข้างขวาด้านล่าง เมื่อทำคอมพิวเตอร์สแกนปอด (CT Scan) ยืนยันรอยฝ้าขาวดังกล่าว แพทย์จึงดำเนินการสืบค้นต่อด้วยการส่องกล้องเข้าไปดูในหลอดลม แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติ

ทีมแพทย์ตัดสินใจส่งน้ำล้างหลอดลมไปเพาะเชื้อ พบว่าเป็นเชื้อรา คริปโตค็อกคัส (Cryptococcus) และเพื่อความแน่ชัด จึงใช้เข็มเจาะปอดบริเวณที่เป็นฝ้าขาวเพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจพยาธิวิทยา ผลยืนยันตรงกันว่าพบเชื้อราตัวเดียวกัน (ผลตรวจเลือดหาแอนติเจนและ HIV เป็นลบ)

แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น โรคปอดอักเสบจากติดเชื้อราคริปโตค็อกคัส จึงให้การรักษาด้วยยาต้านเชื้อรา Fluconazole นาน 6 เดือน จนกระทั่งเอกซเรย์ติดตามผลพบว่าฝ้าในปอดหายเป็นปกติ

นพ.มนูญ ชี้ให้เห็นถึงความน่ากลัวของเคสนี้ว่า ผู้ป่วยรายนี้ ไม่ได้เลี้ยงนกพิราบ และไม่เคยทำความสะอาดมูลนกพิราบเลย แต่สภาพแวดล้อมที่บ้านมีนกพิราบบินมาเกาะระเบียงและหลังคาบ้านบ่อยครั้ง สันนิษฐานว่าผู้ป่วยคงเผลอสูดหายใจเอาสปอร์ของเชื้อราจากมูลนกที่แห้งและฟุ้งกระจายอยู่รอบๆ บ้านเข้าไป

เชื้อราคริปโตค็อกคัส อาศัยอยู่ในลำไส้ของนกพิราบโดยไม่ทำให้นกป่วย (นกเป็นพาหะ) เมื่อนกถ่ายมูลลงดิน เชื้อราจะเจริญเติบโตและปล่อยสปอร์ลอยออกมาในอากาศ เมื่อคนหายใจเข้าไป เชื้อราสามารถแบ่งตัวและทำให้เกิดโรคได้ แม้ในคนที่ร่างกายแข็งแรงดี

นพ.มนูญ ทิ้งท้ายว่า โรคนี้ยังคงพบได้อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่บ่อยนักในคนแข็งแรง แต่เป็นสิ่งที่ “ป้องกันยาก” ตราบใดที่เรายังอาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่สามารถควบคุมประชากรนกพิราบที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น แม้เราจะไม่ได้สัมผัสโดยตรง แต่ความเสี่ยงในการหายใจเอาสปอร์เชื้อราเข้าสู่ร่างกายก็ยังคงมีอยู่เสมอ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

