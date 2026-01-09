สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบ พ่อยูทูบเบอร์ดัง เมียหลวง แฉยับทำร้าย-ติดโรค เมียใหม่โต้ หนังคนละม้วน

สรุปดราม่า ตำรวจมือปราบคนดัง พ่อยูทูบเบอร์ดัง ศึกเมียหลวง vs เมียใหม่ หนังคนละม้วน แฉยับทำร้าย-ติดโรค-คบซ้อน อีกฝั่งงัดไทม์ไลน์สู้
เป็นประเด็นร้อนชาวเน็ตต้องกุมขมับ เรื่องราวในครอบครัวของ “ตำรวจมือปราบคนดัง” ซึ่งถูกระบุว่าเป็นลูกชายของยูทูบเบอร์ชื่อดัง ถูกแฉออกมาจนเละเทะ เริ่มจากฝ่ายหญิงที่อ้างตัวเป็นภรรยา ออกมาร้องเรียนพฤติกรรมสุดโหด ทั้งทำร้ายร่างกาย บีบให้ทำแท้ง แถมเอาโรคมาติด แต่เรื่องกลับตาลปัตรเมื่อ “ภรรยาคนปัจจุบัน” ออกมาโต้กลับชนิดหนังคนละม้วน
เรื่องราวทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 มุมมองหลัก อ้างอิงจากเพจอรรถรส ลงไว้ ดังนี้
มุมที่ 1 ความเจ็บปวดของ “คุณ ย.” (ผู้ร้องเรียน)
คุณ ย. หญิงสาวที่ระบุว่าเป็นภรรยา ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช้ำ เล่าว่าความรักเริ่มต้นสวยงาม ฝ่ายชายตามจีบกว่า 3 ปี จนเธอยอมทิ้งงานย้ายมาอยู่ไทย มีการสู่ขอและจดทะเบียนสมรสถูกต้องจนมีลูกด้วยกัน 1 คน
แต่หลังคลอดลูก คือจุดเปลี่ยนของนรกบนดิน อ้างว่าสามีเปลี่ยนไปอย่างหนัก ดื่มเหล้า ไม่ช่วยเลี้ยงลูก และเริ่มใช้ความรุนแรงทั้งตบตี ทำร้ายจิตใจ ถึงขั้นเคยเอาปืนจ่อหัวข่มขู่ หนักสุดคือการทำร้ายน้องสาวของเธอเพื่อปกป้องชู้
ความเลวร้ายไม่ได้หยุดแค่นั้น เธอแฉว่าถูกกดดันให้ไปทำแท้งโดยสามีเป็นคนหาคลินิกให้ ซ้ำร้ายยังเอาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาติดเธอจนเกิดอาการตกเลือด ร่างกายและจิตใจบอบช้ำสาหัส
ต่อมาเธอจับได้ว่าสามีมีหญิงอื่น มีหลักฐานครบ แต่ทั้งคู่กลับไม่สำนึก “โพสต์เปิดตัวและจัดงานแต่งงาน” เย้ยกฎหมาย ทั้งที่เธอกำลังฟ้องชู้ ฝ่ายชายอ้างว่าถังแตก ไม่มีเงินสินสอด (บอกว่าเช่ามาสร้างภาพ) ขู่ว่าถ้าร้องเรียนจนเขาออกจากงาน ลูกจะไม่มีกิน เหมือนเอาลูกเป็นตัวประกัน
ที่น่าเจ็บใจคือ เมื่อเธอยื่นร้องเรียนวินัย เรื่องกลับเงียบกริบ เพราะคนที่เซ็นรับเรื่อง ดันโผล่ไปเป็นแขกผู้ใหญ่ในงานแต่งงานซ้อนของตำรวจนายนั้น แถมยังโดนกลั่นแกล้งสารพัด ทั้งถูกแจ้งความกลับ และถูกสามีเอารถออกจากอู่ไปโดยไม่บอกกล่าว
มุมที่ 2 คุณ ป. ภรรยาคนปัจจุบัน โต้กลับ
หลังจากข่าวออกไปไม่นาน คุณ ป. ภรรยาคนล่าสุดที่เพิ่งแต่งงาน ได้ออกมาขอชี้แจงบ้าง ยืนยันว่าตนเองไม่ใช่เมียเก็บหรือเมียแต่งซ้อน แต่คบหาหลังจากฝ่ายชายหย่าขาดแล้ว พร้อมกางไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าที่คิด อ้างว่าตำรวจนายนี้มีไทม์ไลน์ชีวิตคู่ถึง 4 ช่วง
-
เมียคนแรก แม่ของลูกชายคนโต เลิกกันนานแล้ว
-
เมียคนที่สอง จดทะเบียนสมรส อยู่กัน 10 ปี ไม่มีลูก
-
คุณ ย. (ผู้ร้องเรียน) – คุณ ป. แฉกลับว่า คุณ ย. เข้ามาในช่วงที่ฝ่ายชายยังไม่หย่า กับเมียคนที่ 2 และตั้งท้องจนฝ่ายชายต้องไปหย่ากับเมียคนที่สองมาเพื่อรับผิดชอบ
-
“คุณ ป.” (ตัวเธอเอง) – เข้ามาหลังจากฝ่ายชายหย่ากับ คุณ ย. เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางปี 2568
คุณ ป. ชี้แจงประเด็นดราม่าทีละข้อ
– เรื่องเงินค่าเลี้ยงดู ยืนยันว่าสามีส่งเสียลูกตลอด ปกติโอน 45,000 บาท แต่มีบางเดือนหมุนไม่ทันโอนไป 30,000 บาท จึงทำให้ฝ่ายหญิงไม่พอใจ
– เรื่องรถที่หายไป ฝ่ายชายจำเป็นต้องไปเอารถคืน เพราะสืบทราบว่า คุณ ย. กำลังพยายามจะ “ขายรถ” ทั้งที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ ซึ่งผิดกฎหมายและจะสร้างหนี้เสียให้ฝ่ายชาย
– เรื่องความรุนแรง เธอมองว่าสามีเป็นคนมีเหตุผล และอ้างว่าฝ่าย คุณ ย. ต่างหากที่มีอารมณ์รุนแรง เคยปาข้าวของใส่คนอื่นจนบาดเจ็บ
– เรื่องทำแท้ง อ้างว่าเป็นช่วงหลังหย่าแล้ว แต่ คุณ ย. กลับมาบอกว่าท้องอีก ซึ่งฝ่ายชายไม่มั่นใจว่าเป็นลูกใครจึงเกิดการเจรจาหาทางออก
บทสรุป ณ ปัจจุบัน เรื่องนี้กลายเป็นศึกสาดโคลนที่ข้อมูลขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง ฝ่ายหนึ่งร้องเรียนว่าถูกกระทำย่ำยีจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และระบบตรวจสอบที่ไม่เป็นธรรม ส่วนอีกฝ่ายก็งัดหลักฐานยืนยันว่าตนเองเข้ามาอย่างถูกต้อง และชี้ว่าผู้ร้องเรียนเองก็เคยมาทีหลังคนอื่นเช่นกัน ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร คงต้องรอให้กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวตัดสินครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: