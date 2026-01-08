ข่าว

เมียหลวง สั่ง “ทนายพัฒน์” ลุยฟ้อง “ครูบี๋” ซ้ำอีกดอก ไม่สนผลสอบวินัยราชการ

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 14:55 น.
ทนายพัฒน์ เผยคำสั่งล่าสุดจาก “น้ำตาล” เมียหลวงท้อง 8 เดือน ให้เดินหน้าฟ้อง “ครูบี๋” ซ้ำทันที โดยไม่ต้องรอผลสอบวินัย

ทนายพัฒน์ หรือ อนุสรณ์ อะสุระพงษ์ (ทนายความฝั่ง คุณน้ำตาล ภรรยาหลวงท้อง 8 เดือน) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่ได้เดินทางพร้อมกับคุณน้ำตาลที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบและลงโทษทางวินัยข้าราชการครูสาวรายหนึ่ง หรือที่โลกออนไลน์รู้จักกันในชื่อ “ครูบี๋” กรณีเกิดประเด็นดราม่าแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีทหารยศสิบเอก

ล่าสุด ทนายพัฒน์ ระบุว่า “มีคำสั่งให้ฟ้องโหบี๋ จากเมียหลวง 2026 ซ้ำเข้าไป โดยไม่ต้องรอคำสั่งทางวินัยราชการ”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

