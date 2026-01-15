เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง ห้องสวย วิวดี คุ้มราคา

เกิดอะไรขึ้น? ซาร่า คาซิงกินี ประกาศขายคอนโดหรูใจกลางเมือง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครัน ห้องสวย วิวดี ราคาถูกมาก
ตัดใจขายอีกครั้งแล้ว สำหรับ ซาร่า คาซิงกินี ที่เมื่อวานนี้ (14 ม.ค. 68) เจ้าได้โพสต์ภาพภายในห้องคอนโดหรูย่านพระราม 9 พร้อมประกาศขายให้ราคาดีงาม บอกเลยอ่านรายละเอียดห้องแล้วคุ้มค่าคุ้มราคามาก ระบุว่า
“ขายห้องคอนโด Life Asoke-Rama 9 (ไลฟ์ อโศก พระราม9) ใกล้ MRT พระราม 9 เจ้าของขายเอง ยินดีรับเอเจ้นท์
ห้อง1 Bed Plus ขนาด 35.98 ตรม ชั้น 41 high floor ตึก A (ไม่บล็อควิว) สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพร้อมเข้าอยู่ ห้อง Built-in เเต่งสวย luxury
- แอร์ 2 เครื่อง
- ตู้เย็น 1 เครื่อง
- เครื่องซักผ้า
- เครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง
- ครัว : เตาไฟฟ้า พร้อมเครื่องดูดควัน
- เฟอร์นิเจอร์ : ทีวี 2 เครื่อง เตียง ที่นอนโต๊ะ+เก้าอี้ทานข้าว 4 ตัว โซฟานั่งเล่น ตู้เสื้อผ้า ตู้รองเท้า
- ม่านสองชั้น
- ประตู Digital Door Lock
- ห้องสวย ตรงปก ให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด พร้อมเข้าอยู่ สามารถนัดดูห้องจริงได้
ขาย 5.89 ล้านบาท ค่าโอน 50/50 สนใจติดต่อเจ้าของห้อง DM เพิ่มเติม คอนโด บนทำเลศักยภาพ New CBD ติดถนนอโศก-ดินแดง ใกล้ห้างแหล่งช้อปปิ้งเดินถึง Central Rama IX, Fortune Town เดินทางสะดวกใกล้สถานี MRT พระราม 9 ห่าง 300 เมตร ส่วนกลางใหญ่ที่สุดในย่านพระราม9 สวยงามอลังการ สระว่ายน้ำ 3 สระ, ฟิตเนส 2 ชั้น, ห้องซาวน่า, Co-working space ขนาดใหญ่, Sky Lounge , Free Wi-Fi”
อ้างอิงจาก : IG sarahcasinghini
