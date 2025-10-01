“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ
อนุทิน เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล ถือเป็นมาตรการสหรัฐฯ เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ ยืนไทยทำตามข้อตกลที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้
จากกรณีที่รัฐบาลสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติ 55-45 คัดค้านร่างกฎหมายขยายเงินทุนรัฐบาลกลางออกไปอีกเจ็ดสัปดาห์ ส่งผลให้รัฐบาลหลายหน่วยงานยุติการทำงาน แต่หน่วยงานที่จำเป็นจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เรื่องการชัตดาวน์ก็ถือว่าเป็นมาตรการของสหรัฐฯ แต่ในส่วนของไทยได้มีการเจรจาเรื่องภาษีลงตัวแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐฯที่ยังไม่เรียบร้อย โดยเราจะเดินตามข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
ส่วนหลังจากนี้เรื่องเศรษฐกิจโลกอาจจะผันผวนหนัก จะเตรียมการรับมืออย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เพิ่งมาผันผวน เรารับมือมาโดยตลอด ซึ่งต้องเตรียมหาตลาดใหม่ๆ ไม่ใช่รอพึ่งพาจากที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียว ซึ่งการทำงานของตนก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
ขณะที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า สหรัฐฯก็มีมาตรการของเขา ซึ่งเป็นการชัตดาวน์เรื่องการเมือง ท้ายที่สุดก็คงจะมีทางออก ส่วนทางไทยยืนยันไม่มีผลกระทบ
