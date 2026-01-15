หมอเจด อัปเดตอาการเหยื่อ เครนถล่มทับรถไฟ วัย 1 ขวบครึ่ง ปอดแตกสองข้าง-สมองช้ำ
หมอเจด อัปเดตอาการเด็ก 1 ขวบครึ่ง เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว พบปอดแตก 2 ข้างและสมองกระทบกระเทือนรุนแรง อาการสาหัสมาก
เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 14 มกราคม 2569 นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ หรือ “หมอเจด” ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของเหยื่อเคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุเครนก่อสร้าง ถล่มทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 บริเวณช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น–สีคิ้ว ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหลายราย
หมอเจด ระบุว่า ผู้ป่วยที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือเด็กน้อยอายุเพียง 1 ขวบครึ่ง ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก (ICU) โดยตรวจพบอาการบาดเจ็บรุนแรงหลายแห่ง ร่างกายยังไม่รู้สึกตัวและมีภาวะสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนัก แม้ผลเอกซเรย์เบื้องต้นจะยังไม่พบเลือดออกในสมอง แต่แพทย์ยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนหากมีอาการแทรกซ้อน
นอกจากนี้ยังตรวจพบ “ปอดแตกทั้งสองข้าง” มีลมรั่วออกมาในช่องปอด ทำให้เด็กไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง ทีมแพทย์ต้องเร่งใส่สายระบายลมและของเหลวออกจากทรวงอก พร้อมเชื่อมต่อเครื่องช่วยหายใจเพื่อยื้อสัญญาณชีพ โดยในช่วง 72 ชั่วโมงแรกถือเป็นช่วงวิกฤตสำคัญ เพราะเป็นระยะที่ทั้งปอดและสมองมีโอกาสเกิดอาการช้ำและบวมได้มากที่สุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว
หมอเจดยังเผยข้อมูลของผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่นจากอุบัติเหตุครั้งนี้อีกด้วยว่า “หลายรายมีอาการอวัยวะภายในบอบช้ำอย่างหนัก ทั้งปอดแตก ไตแตก รวมถึงบางรายมีภาวะกระดูกสันหลังยุบและกระดูกหักหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการประเมินเพื่อเตรียมเข้าห้องผ่าตัดใหญ่
ขณะนี้ทีมแพทย์และพยาบาลกำลังระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ พร้อมขอแรงใจจากประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้กับหนูน้อยและครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้”
อ้างอิงจาก : FB หมอเจด
