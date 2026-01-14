ข่าวอาชญากรรม

เพจต้านโกงจี้ 3 ข้อ หลังเครนทับรถไฟ-ตึกสตง.ถล่ม-สะพานพระราม2 ผู้รับเหมาเจ้าเดียวกัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 17:03 น.
124
เครนตกทับรถไฟ ข่าวล่าสุด
แฟ้มภาพ

ความคืบหน้าเหตุ เครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารขบวนด่วนพิเศษขบวนที่ 21 เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี เหตุเกิดที่บ้านถนนคต ช่วงระหว่างสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่น-สถานีรถไฟสีคิ้ว ณ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ตัวเลขผู้เสียชีวิตอัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 15.45 น. ของวันนี้ (14 ม.ค.) เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 5 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูงถึง 28 ราย ขณะที่มีผู้ประสบภัยรวมจากเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น 92 ราย แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บสาหัส 7 ราย บาดเจ็บปานกลาง 19 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 38 ราย

ขณะที่เพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย มีการเปิดข้อเรียกร้อง 3 ข้อสำคัญ พร้อมกับยืนยันว่า ตรวจสอบบันทึกหน้างาน (Log Book)เช็กใครเป็นคนสั่งการให้ทำงานในวินาทีเกิดเหตุ พร้อมแฉเบื้องหลังขยายสัญญาล่าช้ากว่า 2 ปี ตั้งคำถามมีการงดเว้นค่าปรับโดยมิชอบหรือไม่? จนทำให้ผู้รับเหมา “ย่ามใจ” และเร่งงานแบบมักง่ายเพื่อปิดยอด

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่มันคือ “สัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤต” ของการบริหารจัดการโครงการที่ล้มเหลว! โดยเพจ STRONG ต้านทุจริต ขอเปิดแผลเน่าเฟะของ สัญญาที่ 3-4 ที่ซุกอยู่ใต้พรม…ปูมหลัง “สัญญา 3-4 ลำตะคอง-สีคิ้ว” กว่าจะได้สร้าง ก็เลือดตาแทบกระเด็น จำกันได้ไหม? สัญญานี้คือ “มหากาพย์” การประมูลที่ยืดเยื้อที่สุด! เคยมีการฟ้องร้องกันเรื่องคุณสมบัติผู้รับเหมา ระหว่าง “อิตาเลียนไทย” กับ “กลุ่ม BPNP” จนงานล่าช้ากว่าแผนไปมหาศาลตั้งแต่ยังไม่เริ่มตอกเข็ม

เมื่อเริ่มช้า… ก็ต้อง “เร่งงาน” เพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปใช่หรือไม่? ความปลอดภัยจึงถูกลดเกรดลงเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด? “ขยายสัญญา” แล้ว “ขยายสัญญา” อีก หลุมพรางค่าปรับ 0 บาท?

โครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส 1 นี้ มีการขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง (Extension of Time: EoT) มาโดยตลอด โดยอ้างสารพัดเหตุผล

  • อ้างส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
  • อ้างผลกระทบโควิด-19 (เพื่อของดเว้นค่าปรับตามมติ ครม.)
  • อ้างการย้ายสาธารณูปโภค

คำถามคือ การอนุมัติให้ขยายสัญญา และ “งดค่าปรับ” อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับเหมา “ตายใจ” หรือไม่? และเมื่อใกล้ครบกำหนดขยายเวลา (Dead Line) จึงเกิดการ “สุกเอาเผากิน” เร่งติดตั้งโครงสร้างข้ามทางรถไฟโดยไม่ปิดกั้นการจราจรอย่างที่ควรจะเป็น เพื่อหนีค่าปรับก้อนโตที่จะกลับมาเดินอีกครั้ง?

จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 62027080258 ระบุชัดเจนว่า โครงการงานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง – สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงจ้าง 9,848,000,000 บาท (เกือบหมื่นล้าน!)

สถานะ : ต่ำกว่าราคากลางเกือบ 1.8 พันล้านบาท

หลักฐานความล่าช้า 735 วัน (2 ปีเต็ม!) ข้อมูลสัญญาเลขที่ กส.15/รฟส./2563 ระบุไทม์ไลน์ที่น่าตกใจ เริ่มสัญญา 26/11/2563 สิ้นสุดสัญญาเดิม 10/01/2567

วันที่เกิดเหตุ 14/01/2569 โครงการนี้ล่าช้ากว่ากำหนดมาแล้ว 735 วัน แต่ทำไมยังมีการเร่งงานที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่ด้านล่าง? และความชุ่ยระดับวิกฤต ใครปล่อยให้รถไฟวิ่งผ่านจุดยกคาน?

ภาพหลักฐานเผยให้เห็นว่าเครนถล่มลงมาทับขบวนรถไฟที่กำลังแล่นผ่านพอดี ซึ่งตามหลักวิศวกรรมสากล “ต้องปิดการเดินรถ (Block Interval)” ในช่วงที่มีการยกชิ้นส่วนหนักข้ามรางรถไฟ!

วิศวกรคุมงาน (Consultant) จากกลุ่มบริษัทที่จ้างมาด้วยงบกว่า 3.5 พันล้านบาท (Epsilon/AEC/TEAMG/BEC) หายไปไหน? มีการเซ็นอนุมัติให้ปฏิบัติงานทั้งที่รถไฟยังวิ่งอยู่ได้อย่างไร?

ภาพ @สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี

ทั้งนี้ STRONG ต้านทุจริต ขอเรียกร้อง

  1. ตรวจสอบบันทึกหน้างาน (Log Book): ดูว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ทำงานในวินาทีเกิดเหตุ
  2. แฉเบื้องหลังการขยายสัญญา: การล่าช้ากว่า 2 ปี มีการงดเว้นค่าปรับโดยมิชอบหรือไม่? จนทำให้ผู้รับเหมา “ย่ามใจ” และเร่งงานแบบมักง่ายเพื่อปิดยอด
  3. Blacklist บริษัทที่ไร้มาตรฐาน: ชีวิตคนไทยไม่ใช่หนูทดลองของบริษัทรับเหมาที่เน้นแต่ตัวเลขกำไร แต่ละเลยความปลอดภัยของสาธารณะ

คนไทยต้องไม่ตายฟรีบนทางรถไฟที่สร้างด้วยเงินภาษีตัวเอง!

ภาพ @สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี

อ่านข่าวเครนถล่มทับรถไฟล่าสุด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์เศร้า สูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

5 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 17/1/69 เทียบสถิติออกบ่อย หวยวันครู

16 นาที ที่แล้ว
พลทหารค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ข่าวการเมือง

“นิชนันท์” ซัดกองทัพแถลงไม่เคลียร์ จี้ถามคนไหนหลานผู้การกรมที่ดับในค่าย ?

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ ปาร์ม่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

34 นาที ที่แล้ว
ปฏิพันธ์ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้รับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เสียชีวิตเหตุเคลนถล่ม ข่าว

สพฉ. โพสต์อาลัย สูญเสียเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ เหยื่อโศกนาฏกรรมเครนถล่ม

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โฆษก กต.จีน แสดงความเสียใจ เหตุเครนถล่มรถไฟ โคราช เผยอยู่ระหว่างสอบสวน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนตกทับรถไฟ ข่าวล่าสุด ข่าวอาชญากรรม

เพจต้านโกงจี้ 3 ข้อ หลังเครนทับรถไฟ-ตึกสตง.ถล่ม-สะพานพระราม2 ผู้รับเหมาเจ้าเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สุราษฎร์ธานี เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 7 เขต : เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟ ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น ข่าว

พนง.รถไฟ เล่านาที เครนถล่มทับรถไฟสีคิ้ว ขณะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กม./ชม. ร่างลอยกระแทกพื้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิตาเลียนไทย แถลง เสียใจต่อเหตุเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว ข่าว

อิตาเลียนไทย แถลง เสียใจสุดซึ้ง ปมเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว พร้อมเยียวยาเต็มที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟโคราชที่สีคิ้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิต 28 ราย ข่าว

ด่วน! ยอดดับพุ่ง 28 ศพ เหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช กู้ภัยพบร่างเพิ่มอีก 5 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง ณัฐพงษ์” แสดงความเสียใจ เหตุเครนร่วงทับรถไฟ ลั่นรับไม่ได้ จี้เอาผิดผู้รับเหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช ข่าวการเมือง

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ หลังเครนถล่มทับรถไฟ เช็กรายชื่อคนเจ็บไม่เจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เผย เด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน ข่าว

หมอเจด เผย พบเด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปอนุทิน ฮึ่ม! ไล่ผู้ว่าฯ รฟท. พิจารณาตนเอง ปมเครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดือดแจกกล้วยให้ประชาชน โดนตะโกนด่า ขณะลงพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เมทัล&quot; รับเหนื่อยใจ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าทุกคนจินตนาการ บันเทิง

“เมทัล” รับเหนื่อยใจ “โดม ปกรณ์ ลัม” ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าจินตนาการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันครู 16 ม.ค. 69 ธนาคารเปิดทำการไหม การเงิน

เช็กเลย วันครู 16 ม.ค.69 ธนาคารหยุดไหม? เคลียร์ชัดก่อนทำธุรกรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปปง. มีมติยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวเว็บพนัน gimi888

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 17:03 น.
124
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง โพสต์เศร้า สูญเสียคู่ชีวิตกะทันหัน คนบันเทิงร่วมอาลัย

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

10 เลขเด็ดขายดี แม่จำเนียร งวด 17/1/69 เทียบสถิติออกบ่อย หวยวันครู

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
พลทหารค่ายสุรธรรมพิทักษ์

“นิชนันท์” ซัดกองทัพแถลงไม่เคลียร์ จี้ถามคนไหนหลานผู้การกรมที่ดับในค่าย ?

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button