เพจต้านโกงจี้ 3 ข้อ หลังเครนทับรถไฟ-ตึกสตง.ถล่ม-สะพานพระราม2 ผู้รับเหมาเจ้าเดียวกัน
ความคืบหน้าเหตุ เครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารขบวนด่วนพิเศษขบวนที่ 21 เส้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี เหตุเกิดที่บ้านถนนคต ช่วงระหว่างสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่น-สถานีรถไฟสีคิ้ว ณ โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ตัวเลขผู้เสียชีวิตอัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 15.45 น. ของวันนี้ (14 ม.ค.) เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 5 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูงถึง 28 ราย ขณะที่มีผู้ประสบภัยรวมจากเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น 92 ราย แบ่งเป็นผู้บาดเจ็บสาหัส 7 ราย บาดเจ็บปานกลาง 19 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 38 ราย
ขณะที่เพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย มีการเปิดข้อเรียกร้อง 3 ข้อสำคัญ พร้อมกับยืนยันว่า ตรวจสอบบันทึกหน้างาน (Log Book)เช็กใครเป็นคนสั่งการให้ทำงานในวินาทีเกิดเหตุ พร้อมแฉเบื้องหลังขยายสัญญาล่าช้ากว่า 2 ปี ตั้งคำถามมีการงดเว้นค่าปรับโดยมิชอบหรือไม่? จนทำให้ผู้รับเหมา “ย่ามใจ” และเร่งงานแบบมักง่ายเพื่อปิดยอด
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่มันคือ “สัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤต” ของการบริหารจัดการโครงการที่ล้มเหลว! โดยเพจ STRONG ต้านทุจริต ขอเปิดแผลเน่าเฟะของ สัญญาที่ 3-4 ที่ซุกอยู่ใต้พรม…ปูมหลัง “สัญญา 3-4 ลำตะคอง-สีคิ้ว” กว่าจะได้สร้าง ก็เลือดตาแทบกระเด็น จำกันได้ไหม? สัญญานี้คือ “มหากาพย์” การประมูลที่ยืดเยื้อที่สุด! เคยมีการฟ้องร้องกันเรื่องคุณสมบัติผู้รับเหมา ระหว่าง “อิตาเลียนไทย” กับ “กลุ่ม BPNP” จนงานล่าช้ากว่าแผนไปมหาศาลตั้งแต่ยังไม่เริ่มตอกเข็ม
เมื่อเริ่มช้า… ก็ต้อง “เร่งงาน” เพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปใช่หรือไม่? ความปลอดภัยจึงถูกลดเกรดลงเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนด? “ขยายสัญญา” แล้ว “ขยายสัญญา” อีก หลุมพรางค่าปรับ 0 บาท?
โครงการรถไฟความเร็วสูงเฟส 1 นี้ มีการขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง (Extension of Time: EoT) มาโดยตลอด โดยอ้างสารพัดเหตุผล
- อ้างส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
- อ้างผลกระทบโควิด-19 (เพื่อของดเว้นค่าปรับตามมติ ครม.)
- อ้างการย้ายสาธารณูปโภค
คำถามคือ การอนุมัติให้ขยายสัญญา และ “งดค่าปรับ” อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับเหมา “ตายใจ” หรือไม่? และเมื่อใกล้ครบกำหนดขยายเวลา (Dead Line) จึงเกิดการ “สุกเอาเผากิน” เร่งติดตั้งโครงสร้างข้ามทางรถไฟโดยไม่ปิดกั้นการจราจรอย่างที่ควรจะเป็น เพื่อหนีค่าปรับก้อนโตที่จะกลับมาเดินอีกครั้ง?
จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 62027080258 ระบุชัดเจนว่า โครงการงานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง – สีคิ้ว และช่วงกุดจิก – โคกกรวด ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลงจ้าง 9,848,000,000 บาท (เกือบหมื่นล้าน!)
สถานะ : ต่ำกว่าราคากลางเกือบ 1.8 พันล้านบาท
หลักฐานความล่าช้า 735 วัน (2 ปีเต็ม!) ข้อมูลสัญญาเลขที่ กส.15/รฟส./2563 ระบุไทม์ไลน์ที่น่าตกใจ เริ่มสัญญา 26/11/2563 สิ้นสุดสัญญาเดิม 10/01/2567
วันที่เกิดเหตุ 14/01/2569 โครงการนี้ล่าช้ากว่ากำหนดมาแล้ว 735 วัน แต่ทำไมยังมีการเร่งงานที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่ด้านล่าง? และความชุ่ยระดับวิกฤต ใครปล่อยให้รถไฟวิ่งผ่านจุดยกคาน?
ภาพหลักฐานเผยให้เห็นว่าเครนถล่มลงมาทับขบวนรถไฟที่กำลังแล่นผ่านพอดี ซึ่งตามหลักวิศวกรรมสากล “ต้องปิดการเดินรถ (Block Interval)” ในช่วงที่มีการยกชิ้นส่วนหนักข้ามรางรถไฟ!
วิศวกรคุมงาน (Consultant) จากกลุ่มบริษัทที่จ้างมาด้วยงบกว่า 3.5 พันล้านบาท (Epsilon/AEC/TEAMG/BEC) หายไปไหน? มีการเซ็นอนุมัติให้ปฏิบัติงานทั้งที่รถไฟยังวิ่งอยู่ได้อย่างไร?
ทั้งนี้ STRONG ต้านทุจริต ขอเรียกร้อง
- ตรวจสอบบันทึกหน้างาน (Log Book): ดูว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ทำงานในวินาทีเกิดเหตุ
- แฉเบื้องหลังการขยายสัญญา: การล่าช้ากว่า 2 ปี มีการงดเว้นค่าปรับโดยมิชอบหรือไม่? จนทำให้ผู้รับเหมา “ย่ามใจ” และเร่งงานแบบมักง่ายเพื่อปิดยอด
- Blacklist บริษัทที่ไร้มาตรฐาน: ชีวิตคนไทยไม่ใช่หนูทดลองของบริษัทรับเหมาที่เน้นแต่ตัวเลขกำไร แต่ละเลยความปลอดภัยของสาธารณะ
คนไทยต้องไม่ตายฟรีบนทางรถไฟที่สร้างด้วยเงินภาษีตัวเอง!
อ่านข่าวเครนถล่มทับรถไฟล่าสุด
- อิตาเลียนไทย แถลง เสียใจสุดซึ้ง ปมเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว พร้อมเยียวยาเต็มที่
- ยอดดับพุ่ง 28 ศพ เหตุเครนถล่มทับรถไฟโคราช กู้ภัยพบร่างเพิ่มอีก 5 ราย
- เท้ง ณัฐพงษ์ แสดงความเสียใจ เหตุเครนร่วงทับรถไฟ ลั่นรับไม่ได้ จี้เอาผิดผู้รับเหมา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: